La automoción española logra ganancias históricas de 1.039 millones en 2023 y factura 78.154 millones

El sector del automóvil español logró el año pasado los mejores resultados de su historia. Durante 2023, el resultado neto de los fabricantes y empresas asociadas en la patronal Anfac se situó en los 1.039 millones de euros, lo que supone un incremento del 35,4% en comparación con el ejercicio anterior, según el Informe Anual 2023 de Anfac.

De hecho, este guarismo supone un 8,2% en comparación con 2019, ejercicio previo a la pandemia. Todo ello se ha logrado sin haber alcanzado aún las matriculaciones que se registraron en el mercado español en el periodo previo a la pandemia. Así las cosas, las matriculaciones de vehículos totales durante el pasado año alcanzaron las 1.127.868 unidades, lo que supone un 24,8% menos en comparación con 2019.

El director general de Anfac, José López-Tafall, ha explicado que "durante 2023 la coyuntura fue la más positiva desde que comenzó la pandemia". No obstante, el directivo ha reconocido que "se mantuvieron algunos problemas estructurales como la inflación, el alto coste de los materiales, así como algún que otro problema de abastecimiento".

En lo que a la cifra de negocio se refiere, los asociados de la patronal de fabricantes de automóviles y camiones lograron una facturación de 78.154 millones de euros, un 11% más en comparación con el ejercicio precedente.

Asimismo, la recaudación fiscal por parte del Estado se situó en los 39.514 millones de euros, un 0,2% más en comparación con 2022. De este total, la recaudación de los impuestos por adquisición de vehículo nuevo se incrementó en un 22,7%, ascendiendo a los 5.630 millones de euros. La recaudación por el impuesto de matriculación creció un 10%, hasta los 636,8 millones de euros. La recaudación por el consumo de carburantes, por su parte, se contrajo un 6%, hasta alcanzar los 22.804 millones de euros.

López-Tafall ha señalado que "uno de cada 10 euros de gasto público en España es gracias al automóvil. Equivale a todo el gasto del Ministerio de Seguridad Social". Por ello, el directivo ha aseverado que "cuando el sector reclama ayudas no es solo por la regulación, sino porque aporta mucho a la economía".

La balanza comercial del sector del automóvil en 2023 cerró con un superávit de 18.843 millones de euros, un 14,5% más en comparación con 2022. El valor de las importaciones se situó en los 25.732 millones de euros (un 37,5% más), mientras que el valor de las exportaciones alcanzó los 44.574 millones (un 26,7% más).

En lo que a inversión se refiere, los fabricantes dedicaron 2.395 millones de euros durante 2023, lo que supone un 14,7% más en comparación con el ejercicio anterior. Este desembolso obedece a los distintos Perte a los que se han presentado los fabricantes para transformar la industria automovilística española.

Por su parte, el volumen de empleos directos en las 17 fábricas españolas se situó en los 58.414 trabajadores, un 6,2% menos en tasa interanual. No obstante, hay que tener en cuenta que durante el pasado año algunos grupos escindieron parte de sus actividades y ya no computan como socios de Anfac. Pese a ello, el peso del empleo en el sector del automóvil sobre la población activa se mantiene en el 9%.

La patronal también ha dado a conocer que el próximo 19 de julio la Junta Directiva elegirá a un nuevo presidente. Todo ello tras la salida de Wayne Griffiths como máximo patrón de los fabricantes españoles.

La electromovilidad no avanza

Durante 2023, el mercado electrificado aumentó un 49%, con un total de 124.607 vehículos (que comprenden turismos, comerciales, pesados y autobuses de eléctricos puros e híbridos enchufables), de los cuales 113.776 fueron turismos electrificados. Una cifra que situó al mercado nacional en torno al 12% de la cuota de mercado, pero lejos del hito que se marcó en 2023 para los objetivos de reducción de emisiones.

Otro problema a tener en cuenta es el incremento de la edad media del parque automovilístico español. En 2023, la edad media del parque volvió a aumentar, situándose en los 14,2 años de antigüedad. Este problema ya no solo afecta a las emisiones de CO2, sino que también constituye un serio problema en materia de seguridad vial. Y es que, en 2023, seis de cada diez vehículos de los más de 30 millones que circulaban en España era de 10 o más años de antigüedad y con solo el 1,2% del parque de vehículos electrificados.

En cuanto a cómo son las relaciones del sector con el Gobierno, el director general de Anfac ha comentado que "se han tomado algunas medidas, como la prórroga del Moves que no se contemplaba, aunque no cumple todas nuestras peticiones de mejora". Por ello, López-Tafall ha insistido en que "el sector necesita respuestas rápidas", al tiempo que ha hecho hincapié en que "hay que centrarse en recuperar el mercado electrificado y trabajamos en un modelo a futuro que dé tranquilidad y que tenga el objetivo de que esta pendiente se acelere muchísimo porque si no nos quedaremos atrás".