El diésel encadena tres semanas de subidas: así puedes encontrar la gasolinera más barata este verano

Los carburantes encaran este segundo fin de semana de julio con una clara tendencia de subida de precios. Desde mediados de junio, las gasolineras del país han subidos las tarifas de la gasolina y especialmente del diésel de forma prácticamente ininterrumpida. Y aunque se encuentran lejos de los máximos que alcanzaron en 2022, sobrepasando los dos euros por litro, podemos considerar que su precio es alto.

Conforme a los datos calculados por elEconomista.es, los dos carburantes mayoritarios (gasolina 95 y diésel A) llevan semanas escalando sus precios. Sin embargo, la curva es más inclinada en el caso del diésel.

El precio medio del litro de gasolina en España este viernes 5 de julio es de 1,617 euros, mientras que el del diésel es de 1,493 euros. Si excluimos los precios insulares, los de Ceuta y los de Melilla, la gasolina se sitúa en 1,633, mientras que el del diésel en 1,503. Si comparamos estas cifras con las de hace tan solo tres semanas (el viernes 14 de junio), el precio medio del litro de gasolina fue de 1,60 euros (1,62 en península) y el del diésel fue de 1,44 euros (1,45 en península). Es decir, el precio medio de la gasolina ha subido de media 1 céntimo por litro, mientras que el del diésel se ha encarecido de media 5 céntimos.

Las low cost, las más económicas

Sin la certeza de qué va a ocurrir en las próximas semanas pero con la creencia de que los precios seguirán subiendo conforme nos acerquemos a la temporada alta del verano, conviene tomar unos minutos para estudiar cuáles son las gasolineras más económicas en las que podemos repostar.

De las grandes cadenas, bonÀrea (1,35) es la que ofrece de media el diésel más barato, seguido muy de cerca por Plenoil y Petroprix (1,36), Ballenoil (1,38) y Alcampo (1,41). Por el contrario, las grandes cadenas como Cepsa, Repsol o BP rozan de media el 1,60 por litro.

En el caso de la gasolina, la tendencia es similar, aunque la diferencia de bonÀrea (1,42) respecto al resto de cadenas lowcost (Plenoil y Petroprix, a 1,50, mientras que Ballenoil y Alcampo a 1,53) es todavía más acusada.

No obstante, esta regla general puede no aplicar en tu municipio o región. Por ello, te facilitamos algunas herramientas con las que no puedes fallar en la elección.

Aquí puedes buscar día a día la gasolinera más económica de tu provincia , tanto si repostas gasolina como diésel.

día a día , tanto si repostas gasolina como diésel. En este otro enlace te enseñamos cómo buscar la gasolinera más económica cerca de tu casa, de tu trabajo o de cualquier otro punto del país. Es especialmente recomendable si necesitamos buscar una estación de servicio a mitad de camino de nuestro destino vacacional.

