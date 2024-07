Ya no se podrá matricular coches sin estos sistemas de seguridad

A partir del 6 de julio no se podrán matricular coches que no incorporen de serie unos asistentes de seguridad mínimos. Se trata de equipamiento electrónico ampliamente implantado en modelos modernos y más equipados, pero que serán ahora un requisito mínimo para cualquier automóvil.

Los nuevos ADAS se han convertido en una obligación, porque un informe del grupo eSafety de la Unión Europea concluyó hace años que alrededor del 95 % de los accidentes de tráfico implican algún grado de error humano, mientras que el 75 % se deben únicamente a errores humanos. Conclusión, había que legislar para que la máquina ayude al humano a errar menos.

Estos son los sistemas ADAS obligatorios, pero aún con funciones menos intrusivas de lo que podrías imaginar (aunque podrían llegar a ellas):

Detector de somnolencia (DDR). Solo para avisarte

Solo para avisarte Asistente de velocidad inteligente (ISA). Solo para recordártelo

Solo para recordártelo Alerta de tráfico cruzado (RCTA). Solo para avisarte

Solo para avisarte Caja negra (EDR). Cumpliendo ley de protección de datos

Cumpliendo ley de protección de datos Alerta de cambio involuntario de carril (LDW). Solo aviso

Solo aviso Sistema de frenado de emergencia (ESS). Sí, puede frenar solo

Sí, puede frenar solo Preinstalación de inhibidor de arranque con alcoholímetro. Eso, solo preparado para…

Eso, solo preparado para… Alerta de uso del cinturón en todas las plazas. Solo aviso, molesto, pero aviso

Coches modernos más que preparados

Las mejoras en seguridad y equipamiento ya se venían notando en los precios, porque todos los nuevos modelos -lanzamientos con homologación posterior a julio de 2022- ya los tenían que incorporar. De hecho, según Julián Brouté, de ANFAC, la asociación de fabricantes, el pasado año siete de cada diez coches ya tenía suficientes ADAS como para permitir conducción automatizada de Nivel 2 (supervisada y con manos en el volante). Y hay muchos sistemas de seguridad que existen y que no están en la hoja de ruta de la obligatoriedad, apunta Ricardo Olalla, de Bosch, uno de los suministradores más activos, impulsores de sistemas como el ABS o el ESP. Se refiere al plan de la Comisión Europea de salvar 35.000 accidentes en 2038. "Habría que priorizar la seguridad, el objetivo cero accidentes, antes que otros aspectos, aunque sean también importantes, como la conectividad", apunta Olalla.

El sistema de frenado de emergencia va más allá del aviso y actúa en caso de necesidad. Volvo fue de los pioneros en perseguir las cero colisiones a base de tecnología

Fabricantes por delante de las expectativas

Un proyecto llamado Vidas, presentado a principios de 2024 por Fesvial y Bosch, reflejaba que los vendedores de coches no veían interés de los compradores en la seguridad (apenas un tercio de ellos, quizá, porque la seguridad es implícita en el automóvil, suficiente y mejor que la de su antiguo coche, y porque más seguridad le tocaría el bolsillo). Los compradores más maduros entraban en ese primer grupo, porque confía en sus propias habilidades, y los jóvenes hasta 35 años, en el segundo, desdeñando los ADAS por lo económico. Durante la presentación de un informe de Fesvial se señaló que el 40% de los accidentes y el 29% de los fallecimientos no se habrían producido, de haberse llevado estos ADAS obligatorios a partir de julio de 2024.

Falta información y formación entre usuarios

A partir del 6 de julio, ese 40 por ciento de compradores de coches que desconoce lo que son las ADAS, se encontrarán con ellos cuando compren un coche nuevo. Del informe Vidas se desprende que lo harán casi a su pesar, porque el 40% de conductores tampoco creen que sea más seguro con ellos, el 40% no cree que sean adecuados y, en general, piensan que ellos son mejores que los ADAS. Simplemente, se da por sentado que cualquier coche siempre es suficientemente seguro.

Se venden mejor los ADAS por la comodidad que aportan (en este caso, un sistema de conducción automatizada de Bosch), que por la seguridad que conllevan

Y los vendedores hasta ahora no les habían quitado razones. Según el estudio, muchos vendedores creen que los ADAS podían ser fuente de problemas futuros, son difíciles de explicar y de utilizar, no siempre funcionan bien, no dan las prestaciones esperadas y encarecen el coche, dificultando la venta. Y cuando "los venden" al comprador de un coche nuevo, lo hacen más con argumentos de comodidad en tareas simples, que por la seguridad que aportan.

ADAS: piezas en el camino a la conducción automatizada

La incorporación de estos sistemas no significa que sean perfectos. Los habrá mejores y peores. Al explicar Toyota el sistema TSS 3.0 de su nuevo Land Cruiser presumían de detectar motocicletas (anteriormente no debían de estar incluidas en la detección de peatones y bicicletas). También podrá "ver" más de un coche en el propio carril, como haría un conductor a través los cristales de los que van delante, pero eso, los fabricantes de los radares presumían de que podían hacerlo con el rebote en el suelo de la señal… pero "podía" no significaba que se hiciera y se implementara. Ahora, tendrá capacidad para mantener el coche dentro del carril, pero sin "empeñarse" en mantenerse centrado en él (como la mayoría) en el momento de rebasar a otro vehículo, para dar un margen extra de seguridad. Todos los coches tendrán ADAS, pero no todos los ADAS serán iguales.

Capacidades de interpretación 360 del entorno de Bosch, mediante sistema de video percepción

Nunca coche más seguros, sin embargo…

Las medidas tendentes a sacar de la circulación los coches más viejos (por contaminantes, pero también más inseguros), no han supuesto una bajada significativa en accidentalidad. En España, la tasa de fallecidos en accidente de tráfico se ha encontrado un suelo en torno a las 1.000 personas al año. Mismo drama en Europa, 25.000 constantes desde 2017 hasta que se publicó esta obligatoriedad de los ADAS. Y no bajan los fallecidos, a pesar de la generalización en últimos modelos de estos ADAS, con avisos de posible accidente, actuadores automáticos en frenos y volante para evitarlo, actuadores para minimizar las consecuencias si finalmente se produjera el choque. Se explica por el mayor parque total y un mayor kilometraje anual por usuario, pero obliga a seguir tomando nuevas medidas. Especialmente, considerando que con ensayos de choque cada vez más exigentes, las carrocerías son más resistentesy se incorporan medidas de absorción de impactos más avanzadas, lo que reducen las víctimas en cada accidente individual.

Coches cada vez más preparados para evitar el impacto, pero también para proteger en su caso, y aun así los fallecimientos no bajan como se esperaba

Vehículos comerciales, asignatura a seguir

Es importante la incorporación de estos sistemas a los turismos, con conductores no profesionales, pero también en los vehículos comerciales, por los kilómetros recorridos.

Según un reciente informe presentado por la empresa de gestión telemática de datos Geotab, en 2023 los vehículos comerciales que incorporan lo que llaman "medidas de seguridad proactivas" tienen tasas de colisión un 40% menores que los vehículos que no las llevan. Es el mismo porcentaje que manejan los promotores del informe Vidas, para turismos. Dentro de esa seguridad proactiva, Geotab no solo incluye equipos activos de asistencia electrónica, sino que incluye la formación del propio conductor, por ejemplo, con asignación de puntuaciones a su seguridad predictiva, a partir de sus datos de comportamiento y patrones de conducción respecto al resto de vehículos monitorizados.

Dentro de Europa, según datos de Geotab, España se encuentra en una senda de optimismo, porque es el país europeo en el que más ha aumentado los kilómetros recorridos antes de tener registro de una colisión (970.000 km, un 5,66% más que en 2022). En países como Alemania o Reino Unido, durante el último año esos kilómetros antes de un accidente han bajado drásticamente, un 27% y un 19%, respectivamente.