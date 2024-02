Estos son los sistemas de ayuda que los vehículos nuevos deberán llevar a partir de julio de 2024

El 6 de julio de 2022 entró en vigor el Reglamento de Seguridad 2019/2144, aprobado por la Unión Europea en 2019. Este reglamento establecía un calendario para que los fabricantes de vehículos incorporasen en sus nuevos vehículos algunos de los sistemas de ayudas a la conducción más modernos, o como se denominan oficialmente, Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS). Y la siguiente fecha marcada en el calendario es el próximo mes de julio de 2024.

A partir de este verano, el reglamento denegará las nuevas homologaciones y matriculaciones de todos aquellos vehículos que no cuenten con ocho de estos ADAS. En concreto, todos los coches que se vendan deberán contar, al menos, con estos ADAS:

Detector de somnolencia (DDR).

Asistente de velocidad inteligente (ISA).

Alerta de tráfico cruzado (RCTA).

Caja negra (EDR).

Alerta de cambio involuntario de carril (LDW).

Sistema de frenado de emergencia (ESS).

Inhibidor de arranque con alcoholímetro.

Alerta de uso del cinturón en todas las plazas.

Detector de somnolencia (DDR)

Este sistema avisa al conductor cuando el vehículo perciba que el piloto pierde la concentración al volante, ya sea por fatiga, sueño u otras causas. La forma de alertar será mediante un mensaje de texto, con la representación de una taza humeante en el salpicadero e incluso mediante vibraciones en el volante. El objetivo de este sistema es que el conductor detenga su vehículo hasta que se encuentre en condiciones óptimas para conducir.

Asistente de velocidad inteligente (ISA)

Este sistema reconoce los límites de velocidad y ayuda a respetarlos, tanto si el vehículo circula por encima de la velocidad permitida como si circula muy por debajo de la misma. En concreto, el sistema es capaz de detectar la velocidad máxima permitida en cada vía mediante las señales visuales e interfiere de forma ligera en el sistema de transmisión del vehículo. En el primer caso, el vehículo emitirá una señal luminosa y, posteriormente, una alerta sonora, para después reducirá suavemente la velocidad hasta adaptarla. En el segundo caso, accionará suavemente el pedal del acelerador para adaptarla a la vía. Es importante señalar que cualquiera de las dos acciones se anulan fácilmente si el conductor acciona los pedales.

Alerta de tráfico cruzado (RCTA)

Este sistema funciona cuando el vehículo estacionado en batería trata de salir marcha atrás, y sirve para avisar al conductor de la aproximación de otro vehículo. En concreto, si el sistema detecta un vehículo que se acerca puede colisionarnos, emite un aviso sonoro y/o visual en la pantalla multifunción del vehículo o en los propios espejos retrovisores exteriores. Además, algunos fabricantes han complementado este sistema (de forma voluntaria) con la intervención de los frenos.

Caja negra (EDR)

La Caja Negra recopila información del vehículo y de sus ocupantes, registrando y almacenando datos para, en caso de siniestro, conocer lo que ha ocurrido.







La caja negra es una herramienta cuyo fin es recopilar información del vehículo y de los ocupantes. Su objetivo es poder ser utilizada en caso de accidente, con el propósito de saber qué ha ocurrido antes, durante y después del accidente. En concreto, el EDR grabará todos los datos durante los 30 segundos previos al siniestro y los cinco posteriores.

Alerta de cambio involuntario de carril (LDW)

Este sistema notifica al conductor si detecta que ha abandonado el carril en el que se encuentra de manera involuntaria, sin haber empleado previamente el intermitente. El aviso se realizará de forma acústica y visual. Además, algunos sistemas generan vibración en el volante o en el asiento.

Sistema de frenado de emergencia (ESS)

Este sistema alerta al resto de conductores cuando el vehículo realiza una frenada de emergencia, y su objetivo es prevenir posibles colisiones. Al realizar una frenada de emergencia, las luces de freno traseras parpadearán rápidamente, de tal forma que se hagan más llamativas para el resto de usuarios de la vía.

Inhibidor de arranque con alcoholímetro

El inhibidor de arranque impide a los conductores que sobrepasen la tasa de alcohol expirada en aire que puedan arrancar el coche. Básicamente, se trata de un alcoholímetro incorporado en el vehículo. No obstante, este ADAS no obliga a los vehículos a incorporar el inhibidor de arranque, sino a incorporar la preinstalación pertinente para que se pueda instalar el inhibidor de arranque. Así, su instalación final podrá ser voluntaria, acorde a la legislación de cada país o para determinados usos particulares (personas con problemas de alcoholemia, conductores de medios de transporte públicos, etc.).





Alerta de uso del cinturón en todas las plazas

Por último, este sistema detecta cuándo alguno de los pasajeros no se ha abrochado el cinturón. En consecuencia, el vehículo emite un pitido que se intensifica a medida que el cinturón sigue sin abrocharse.







