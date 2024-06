Stellantis abonará a los accionistas un dividendo de 7.700 millones de euros

Stellantis, el grupo surgido tras la fusión entre PSA y FCA, abonará a los accionistas 7.700 millones de euros a través de dividendos y recompras este año. Así lo ha confirmado el consorcio francoitaloamericano en su primer Investors Day tras la fusión en 2021.

Además, el grupo automovilístico se centrará el año que viene en que su política de retribución al accionista se sitúe en el rango alto, situado en el 30%, frente al 25% de los últimos años. "La empresa seguirá utilizando recompras de acciones y dividendos ordinarios para devolver el exceso de efectivo a los accionistas", ha reconocido Stellantis.

De cara a lo que resta de ejercicio, Stellantis ha confirmado sus previsiones. Así las cosas, el grupo mantiene la previsión de lograr un margen operativo ajustado de dos dígitos. De cara al cierre del primer semestre del año, el grupo prevé lograr un margen operativo ajustado de entre el 10% y el 11%, así como lograr un "flujo de caja industrial significativamente por debajo del periodo del año anterior en el primer semestre".

Tavares critica los aranceles

Carlos Tavares, consejero delegado de Stellantis, se ha mostrado en contra del alza arancelaria impuesta por la Comisión Europea a las importaciones de vehículos eléctricos chinos. "China se está convirtiendo en una parte importante de nuestro negocio", ha comentado el directivo, al tiempo que ha dejado ver la estrategia del fabricante de vehículos europeo que, dice, pasa por ser "ofensivos y no defensivos". Tavares ha apuntado que "nuestra estrategia, que sigue siendo una estrategia de pocos activos, consiste en asegurarnos de que nosotros mismos seamos ofensivos y surfear la ola de la ofensiva china".

A este respecto, Tavares ha comentado que "nuestra estrategia de activos ligeros en China es mucho más sólida que la de muchos de nuestros competidores". El directivo portugués ha añadido que "no esperamos que nadie nos proteja. Hay un mundo de oportunidades delante de nosotros y eso es emocionante".

El grupo automovilístico viró su estrategia en China a finales del año pasado y decidió invertir 1.500 millones de euros en el fabricante chino Leapmotor a cambio de un 20% del capital y la creación de una joint venture, denominada Leapmotor International. Lo cierto es que tras este desembolso y que la joint venture está controlada por el fabricante francoitaloamericano, las importaciones llevadas a cabo por la compañía no se verán afectadas por los aranceles complementarios que la Comisión Europea ha impuesto a los vehículos eléctricos chinos. Tavares se mostró convencido de que los aranceles no afectarán al grupo, dado que es este consorcio el que tiene derechos exclusivos para la exportación y venta, así como para la fabricación de productos de Leapmotor fuera de China. De hecho, no se descarta que en el corto plazo la multinacional con sede en Países Bajos inicie la producción de modelos Leapmotor en Europa. Concretamente, en la factoría polaca de Tychy.

De hecho, se espera que a partir del próximo mes de septiembre los modelos de Leapmotor desembarquen en nueve países europeos: España, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Bélgica, Grecia y Rumanía. Para aterrizar en estos nueve mercados, Leapmotor International se apoyará en una red de 200 puntos de venta, entre los que se incluyen las ubicaciones de Stellantis & You, que aumentarán a 500 para 2026 para garantizar un alto nivel de servicio para los clientes.