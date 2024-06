Nuevo Mercedes Clase V, más confort y seguridad en el monovolumen de lujo

Ya está en el mercado español el nuevo Mercedes Clase V, un modelo que representa el concepto del vehículo premium enfocado hacia los monovolúmenes grandes, con hasta 8 plazas de capacidad. Es un Mercedes más de la gama, con el mismo confort, tecnología y seguridad, pero con hasta 5,30 metros de longitud.

Mercedes es probablemente la marca que tiene una gama más completa en el mercado de la automoción. Desde el pequeño Smart, ahora en una empresa conjunta con la compañía china Geely, hasta los camiones de obra o las mejores cabezas tractoras, la oferta de Mercedes es interminable. Desde un Clase A, hasta el Mercedes Clase S que representa el concepto de berlina de lujo, o incluso un paso más allá los modelos Maybach.

Igualmente hay una completa gama de vehículos eléctricos, la familia EQ, con la que el fabricante alemán apuesta por el futuro, o el impresionante AMG-One. Se trata de un auténtico coche de Fórmula 1 pero carrozado y homologado para rodar en carretera, del que solo se harán 275 unidades.

Gran oferta de comerciales

Su oferta de vehículos comerciales, de las tradicionales furgonetas, también es muy completa con tres tamaños de modelos, los pequeños representados por el Citan, la zona intermedia con los Vito y las variantes más grandes con los Sprinter. Y todos ellos disponibles en versiones de cero emisiones en su utilización, variantes 100% eléctricas. Esta es la grandeza de Mercedes, que tiene todo lo que un usuario normal o un profesional puede necesitar.

En su interior la clave es el confort de conductor y ocupantes y aporta dos grandes pantallas de 12,3 pulgadas.

Pero vayamos con los Clase V, que son los que ahora se han renovado. Están basados en la gama intermedia de las furgonetas, los Vito. Pero aportan respecto a este modelo de enfoque comercial un confort dinámico excepcional y un completo equipamiento no disponible en vehículos similares de la competencia. Solo hay que ver su interior para darse cuenta que estamos ante un vehículo de lujo, aunque más grande y con mucha habitabilidad.

Los cambios que llegan ahora al Clase V en esta actualización son sobre todo a nivel estético, tanto en el exterior como en su interior y, sobre todo, de su equipamiento. Se ha buscado hacer el mejor coche de este segmento y aporta todos los sistemas de ayuda al conductor que ya se ofrecen en los mejores turismos de Mercedes. Estos incluyen el sistema MBUX de última generación y también un sistema de ayudas que actúa sobre el volante para evitar una situación de riesgo.

Monovolumen grande premium

El Clase V, y también el VIto del que deriva, apuesta por ser el vehículo premium de su segmento. Y en este sentido cuentan desde ahora con una doble pantalla frontal de 12,3 pulgadas. Las primera es el cuadro de instrumentos configurable, mientras que la segunda es la consola central. Si hablamos de las versiones Vito Tourer, bastante más económicas, aportan una pantalla central de 12,3 pulgadas, igual que en el Clase V. Pero en este caso el cuadro de instrumentos tiene dos relojes grandes analógicos y entre ambos una pantalla de 5,5 pulgadas.

Sin duda el Mercedes Clase V es el vehículo ideal para hacer desplazamientos de grupos o familias.

Otro aspecto clave, sin duda, en estos nuevos modelos es la conectividad. Gracias nuevamente al MBUX y a la aplicación Mercedes Me, se tiene un acceso total al vehículo. Se incluye un sistema que permite localizar un coche robado para facilitar que la policía lo pueda encontrar más rápido. Y hasta se puede no permitirle arrancar de nuevo cuando este se detiene (por seguridad no se puede hacer en marcha).

Pero este aspecto de la conectividad es un campo casi inagotable en la nueva Clase V. Desde la aplicación asociada al vehículo se pueden abrir o cerrar puertas o ventanillas y hasta el techo solar si lo tiene el vehículo. También se puede comprobar y ver el porcentaje de carga de batería disponible en las versiones eléctricas. Y por supuesto facilitar la carga eléctrica en el caso de los EQV.

Hasta 620.000 puntos de recarga

En este caso la combinación del MBUX con el sistema de navegación permite encontrar los puntos de recarga mejores, más cercanos, que ofrecen un buen precio o que están operativos. La red de carga disponible a través de Mercedes Me Charge llega a los 620.000 puntos en Europa. Como el EQV está equipado con Plug & Charge, los conductores pueden cargar y pagar de forma rápida y cómoda en estaciones de carga compatibles.

En este caso la autenticación manual no es necesaria porque la estación de carga se comunica directamente con el vehículo a través del cable de carga. Y no hacen falta las engorrosas aplicaciones de conexión con cada tipo de cargador.

La única versión que incluye la estrella en la parte superior del capó es la Exclusive y no está disponible en ninguna otra variante.

Otro aspecto clave es la seguridad, que con la llegada de los nuevos Clase V mejoran notablemente. Por ejemplo, el asistente de frenado activo ahora incluye la función de tráfico cruzado. Puede advertir al conductor de cruces ortogonales o sobre vehículos que se aproximan y maniobras de adelantamiento peligrosas. También puede intervenir para frenar en caso de emergencia y puede ayudar al girar.

En el equipamiento de serie del Clase V se incluye el asistente de atención, asistente de faros con sensor de lluvia, asistente activo de distancia Distronic, asistente de frenado activo con función de tráfico cruzado, asistente de punto ciego, asistente activo de mantenimiento de carril, asistente de velocidad inteligente y un paquete de estacionamiento que ofrece visión 360 grados. Como novedad, también los faros LED adaptativos con asistente de luces de carretera están disponibles por primera vez en este modelo.

Una gama muy completa

Los nuevos Clase V de Mercedes se ofrecen con tres longitudes de carrocería, de entre 5,0 y 5,30 metros. La versión pequeña es la menos demandada mientras que cerca del 85% de los pedidos corresponden a la variante intermedia de 5,15 metros. En cuanto a la versión más grande, de 5,30 metros, solo representa un 10% de las ventas y se enfoca hacia hoteles y otros servicios que necesitan trasladar a muchas personas.

La variante tope de gama, el V300d Exclusive, representa el concepto de viajar en primer clase por carretera.

La versión EQV eléctrica se ofrece con una sola motorización, un propulsor de 204 caballos situado en posición trasera. En cuanto a baterías, están disponibles dos tamaños diferentes con 60 y 90 kWh, mientras que su autonomía homologada oscila entre 277 y 365 km. Y si hablamos de opciones de recarga, esta se puede hacer con hasta 11 kW en corriente alterna y hasta 110 kW en continua para carga rápida.

Pero sin duda la clave está en sus versiones de gasóleo. Incorporan el eficiente y reconocido propulsor OM 654 que se ofrece con tres niveles de potencia. El de partida cuenta con 163 caballos, por encima una variante de 190 CV, mientras que el tope de gama es el del 300d cuya potencia aumenta hasta los 237 CV.

También versión de gasolina

Y como novedad importante en la gama, en los próximos meses llegará una variante equipada con motor de gasolina. Es un propulsor ya conocido en los turismos de Mercedes que proporciona 231 caballos. No aporta unas cifras de consumo mejores que las de los vehículos diesel, sin duda, pero a cambio permite un mayor confort al reducir ruido y vibraciones en su utilización.

En la parte trasera hay muy pocos cambios, solo los grupos ópticos son diferentes.

Otra novedad importante es la llegada a la Clase V de una variante tope de gama, el Exclusive. No hay cambios en su aspecto mecánico, aunque solo se ofrece con la versión más potente del motor de gasóleo, el 300d con 237 CV. Pero tiene el equipamiento más completo y una estética un poco diferenciada. Sin duda el aspecto más llamativo, no disponible en ninguna otra versión, es que incorpora la estrella física que llevan algunos turismos. Llegará a partir de finales de julio y en cuanto a precio, 85.525 euros sin impuestos, mientras que si la compra un particular y debe pagar los impuestos este sube hasta los 112.084 euros.

Futuro de la Clase V

El futuro de la Clase V está asegurado y con ello también el de la planta española de Vitoria. Esto es así porque tiene una gran demanda en todo el mundo. Y por ello, tanto las versiones con motor térmico, a las que pronto se añadirá una opción de gasolina no disponible hasta ahora, como el EQV eléctrico seguirán vendiéndose en los próximos años. Sin embargo, Mercedes ya prepara el relevo para estos modelos, eso sí de forma solo eléctrica y con producción española. Para ello, la planta de Vitoria, donde se fabrican la Clase V y la furgoneta Vito, se prepara para el futuro.

Ya han comenzado las obras para la puesta en marcha de una nueva línea de montaje, que será solo para vehículos eléctricos de batería. Estos nuevos modelos emplearán una nueva plataforma, denominada Van.EA. esta plataforma para vehículos comerciales eléctricos será la base de los modelos de este tipo de tamaño medio, como los eVito o EQT, y también de los Sprinter más grandes en versión eléctrica.

El objetivo es que desde 2026 se fabriquen en la factoría de Vitoria los vehículos de la Clase V y los Vito con motor térmico, mientras que los EQV y eVito eléctricos que ahora se fabrican allí dejarán de hacerse. En su lugar se harán las nuevas versiones de tamaño medio, que solo serán eléctricas, los sucesores tanto del eVito como del EQT, pero que tendrán otro nombre, aún no desvelado. Aportarán la tecnología eléctrica más avanzada.