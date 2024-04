Wayne Griffiths (Cupra): "Necesitamos ya un plan de incentivos, algo fácil y que la gente lo entienda"

Cupra acaba de presentar sus nuevos León y Formentor. Con un año por delante de lo más gratificante a nivel de producto y con augurios de cerrar con buenas cifras, el responsable de la joven y deportiva marca, Wayne Griffiths, anuncia nuevos proyectos, proclama la necesidad de mejorar los planes de ayuda a la compra y no duda del fuerte empuje que va a tener Cupra en este 2024.

Cupra vive un momento dulce y eso se ha notado en la manera de hablar y de comunicar de su CEO Wayne Griffiths durante su encuentro con la prensa, momentos antes de la presentación al mundo del los nuevos Cupra Formentor y León. Wayne presume de resultados: ha vendido cerca de 600.000 coches desde el lanzamiento de la marca en 2018. Los últimos datos que maneja apuntan que en el primer trimestre de 2024 ha entregado 56.600 coches, un 21,4% más que en el mismo periodo de 2023, y marzo se ha convertido en el mes récord histórico de la compañía, con 23.800 matriculaciones.

Nace "Cupra Design"

El CEO de Seat y Cupra presume también de imagen de producto. En este sentido nos anuncia la creación de una nueva firma de diseño independiente que, con el nombre de "Cupra Design", no solo se centrará en crear los nuevos modelos de la marca; también será responsable del merchandising y trabajará con empresas que conecten con la filosofía de la marca y quieran incorporar el estilo de Cupra a sus propios artículos. Hablamos de empresas de decoración, joyería… que comulguen con los principios y valores Cupra.

"Tenemos el mejor grupo de diseño", ha dicho el CEO de Cupra. Cupra Desing tendrá su sede en Martorell y el actual director de diseño de Seat y Cupra, Jorge Diaz, será el responsable de la nueva compañía, quien a su vez reportará a Griffiths.

MAM, la marca de joyería sostenible de Barcelona, es una de las empresas que ya cuentan con el respaldo a nivel de diseño de Cupra (ha creado una colección que incluye un anillo y pulseras con la inscripción "Welcome to the Tribe"). Los productos de esta firma están fabricados con rutenio y cobre, materiales que Cupra utiliza en sus vehículos. También se ha asociado con el estudio barcelonés de diseño de iluminación Marset para crear la Marset x Cupra Dipping Light, una colorida reinterpretación de la icónica lámpara de la marca.

Cuatro nuevos lanzamientos

Respecto a la ofensiva de productos, Cupra acaba de desvelar sus nuevos León y Formentor, que llegan, a finales de junio, rediseñados y mejorados. Para después de verano se espera el Terramar, un SUV de 4,5 metros que contará con versiones híbridas enchufables y otras con motor de combustión, y para finales de 2025 o comienzos de 2026 hará su aparición el esperado Raval, un modelo de 4,03 metros de largo que solo llegará con tecnología 100% eléctrica.

La marca aspira a abandonar los motores de combustión interna de cara al año 2030, un plan que, de momento, sigue en pie, asegura Griffiths, aunque "somos una marca flexible y habrá que ver cómo se desarrolla el mercado. Tenemos todas las tecnologías y la capacidad de maniobra es grande".

Con la llegada de todo este arsenal de productos, el CEO de Cupra sigue poniendo sobre la mesa su objetivo de alcanzar unas ventas globales de 500.000 vehículos para 2025. "Con este ritmo, afirma Griffiths, avalado por el empuje que vamos a tener en 2024, vamos a crecer más de los que podremos producir, estoy seguro". A este respecto, el CEO de Cupra matiza que "no vamos a hacer esperar al cliente seis meses por su coche. Nuestras previsiones para los nuevos Cupra León y Formentor ya están ajustadas y no habrá desequilibrio entre oferta y demanda".

Todas las nuevas plataformas serán electrificadas. No veo a Cupra ya fabricando un modelo de combustión. Tenemos dos marcas, una centrada más en el eléctrico, Cupra, y otra en motores convencionales, como Seat. Respecto a Seat, Wayne Griffiths ha asegurado que sí llegará un eléctrico a la marca, pero puntualiza que se electrificará cuando sea rentable vender coches pequeños eléctricos. A nivel de ventas y de producción, Seat sigue teniendo cifras superiores a Cupra y es que, para Griffiths, Cupra necesita a Seat y Seat necesita a Cupra.

Sí al objetivo de 2035 pero hay que cambiar el ritmo

Wayne Griffiths sigue insistiendo en la necesidad de ir a cero emisiones tan rápido como sea posible. "El objetivo 2035 que prohibirá la venta de modelos que no sean eléctricos es bueno, apunta el CEO de Cupra. Yo preferiría cambiar el ritmo y no el objetivo. El coche eléctrico es parte de la solución y no es problema". El responsable de Cupra sigue "estirando de las orejas al Gobierno" para que responda a las expectativas de los fabricantes sobre el coche eléctrico. El futuro Moves IV parece que de momento no tiene fecha de entrada y todavía no sabemos si será un planteamiento nuevo, con incentivos directos en el momento de la compra (IVA, rebajas fiscales…) o simplemente una ampliación del que ya hay activo. "Necesitamos ya algo fácil y que la gente lo entienda. Esperamos respuestas con la infraestructura de recarga porque no están arrancando como debieran". El último informe de ACEA señala que las ventas de coches eléctricos en la UE crecieron tres veces más rápido que la instalación de puntos de recarga entre 2017 y 2023.

La ofensiva china no asusta a Griffiths. "El proteccionismo no es la solución, asegura. Así no se resuelve el problema de la competitividad. Todo el mundo enfoca a China, pero también tendríamos que reaccionar contra EE.UU. La llegada del grupo chino Cherry a la planta de Nissan en Barcelona la ve con buenos ojos porque, apunta "ojalá haya más fabricantes que inviertan en España. Si quieren vender coches en Europa es el camino lógico".