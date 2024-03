Xiaomi empieza a comercializar su primer coche eléctrico en China y ya mira al mercado europeo

La tecnológica china Xiaomi va a comercializar su primer vehículo eléctrico, el Xiaomi SU7, a partir de este jueves 28 de marzo en China. La firma también intentará aterrizar en Europa con su "sedán de alto rendimiento y tecnología ecológica" con el que marca la entrada oficial de la compañía en el mercado automotriz.

El evento de lanzamiento, celebrado en Pekín, contó con la presencia de Lei Jun, fundador de la compañía, que reveló oficialmente el precio de venta al público desde hoy para su gran apuesta personal: desde los 27.667 euros (215.900 yuanes o 29.866 dólares) el modelo más básico hasta los 38.432 euros (299.900 yuanes o 41.486 dólares) del denominado Max.

El vehículo de Xiaomi, hasta ahora mayormente conocida por sus teléfonos móviles, cuenta con motores eléctricos denominados de "súper potencia", un V6 o V8 según el modelo, y que ofrece una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,78 segundos, además de una velocidad punta de 265 km/h en su gama más alta.

El coche se presenta en tres versiones con nueve colores, siendo la más estándar con autonomía de hasta 700 kilómetros, por los 810 del modelo Max, "líder en la industria" en palabras de Lei Jun, aunque según el ciclo de homologación chino.

En cuanto a la recarga de las baterías de los vehículos, con una capacidad máxima de 150 kwh, podrían alcanzar entre los 350 y 510 kilómetros tras 15 minutos, dependiendo de la potencia de la estación de suministro.

Pero el aspecto que más busca destacar la tecnológica es la incorporación de una conducción autónoma con más de 10 millones de kilómetros de prueba, que a partir de agosto estará homologado para todo el territorio chino, único mercado en el que se venderá por ahora el producto.

A su vez, la "interconectividad inteligente" con los diferentes dispositivos de Xiaomi, promocionados muchos de ellos durante la presentación, busca ser el efecto diferencial de la compañía.

Durante el evento de lanzamiento Lei Jun destacó que el desarrollo departamento de vehículos eléctricos era su "última aventura", y que antes de adentrarse en ella no sabía lo complicado que era hacer un coche. "Es tan difícil que no me esperaba que Apple abandonase la carrera", agregó el empresario, tras el reciente anuncio de la compañía estadounidense de que apartaba sus ambiciones de tener un automóvil eléctrico en su catálogo.

Chris Bangle, uno de los diseñadores del coche, afirmó en el escenario de la presentación que el SU7 es un "ejemplo de la industria de eléctricos china". Además, no dudó en afirmar que el vehículo triunfaría entre el público europeo, aunque "primero tendrían que intentar poder venderlo ahí", en referencia a las sanciones de la UE a la industria de eléctricos china, acusada de recibir subvenciones estatales para hacerla más competitiva contra modelos extranjeros.

La compañía ha invertido más de 10.000 millones de dólares en investigación y desarrollo de vehículos eléctricos con un equipo de más de 3.400 ingenieros y 1.000 expertos técnicos, según datos ofrecidos a la prensa.

La tecnológica quiere posicionarse como uno de los actores principales en el segmento de los vehículos eléctricos en el gigante asiático, donde en 2023, se vendieron más de 6,5 millones de estos coches, lo que representa un aumento del 90 % con respecto al año anterior.

Un mercado en auge y que según estimaciones del banco suizo UBS, seguirá creciendo en los próximos años, con previsiones de que hacia 2030 tres de cada cinco nuevos vehículos vendidos en China estarán impulsados por baterías en lugar de por combustibles fósiles.

Xiaomi tiene previsto lanzar más modelos de vehículos eléctricos en los próximos años, con el objetivo de convertirse en un margen de 15 a 20 años en uno de los cinco principales fabricantes de este tipo de automóviles en el mundo.