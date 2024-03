Stellantis renueva los 12 modelos de su familia de vehículos comerciales

De la mano de su marca global de vehículos comerciales, Pro One, el Grupo Stellantis lanza una gran ofensiva de producto al introducir en todos sus modelos industriales de las marcas Citroën, Fiat, Opel y Peugeot una importante renovación. Nada menos que los 12 vehículos de su gama son nuevos.

La división de vehículos comerciales del grupo Stellantis domina desde su creación este mercado de comerciales no solo en Europa o América del Sur. En 2023, la ofensiva de vehículos comerciales Stellantis Pro One alcanzó resultados extraordinarios, representando un tercio de la facturación neta de la Compañía en el año.

Fue líder en Europa y Sudamérica, segundo en la región MEA Oriente Medio y África y tercero en Norteamérica, siendo una referencia para los profesionales. Es importante destacar también que esta gama ProOne copa más del 40% del mercado de vehículos comerciales en España y unas cifras similares en el conjunto del mercado europeo.

Ahora, el ambicioso objetivo del grupo Stellantis es que esta nueva generación de vans situará a la Compañía sólidamente en la senda para alcanzar el liderazgo mundial en vehículos comerciales en 2027 y alcanzar así los objetivos marcados en el plan estratégico "Dare Forward 2030".

100 años de Citroën Comerciales

Pero todo este dominio es algo que viene de lejos en el grupo multinacional. La marca francesa Citroën lleva 100 años produciendo y comercializando este tipo de vehículos de enfoque más profesional. Son míticos modelos como el Tipo H, el 2 caballos furgoneta o más recientemente el C15. Este último ha dominado el mercado español y todavía hoy se ven muchas unidades circulando por las zonas rurales. El C15 cumple ahora 40 años desde su lanzamiento comercial y fue un vehículo fabricado en Vigo, como su antecesor, el 2 CV furgoneta o su sucesor, el súper ventas Berlingo.

Este Berlingo ha sido la base de toda la gama pequeña de vehículos comerciales de Stellantis. Porque, a partir del modelo de Citroën llegaron primero el Peugeot Partner. Y tras la integración de Opel en el grupo Stellantis llegó el Opel Combo. Eso mismo fue lo que ocurrió tras la llegada de Fiat al grupo con el Doblò. Todos ellos fabricados en Vigo y formando el primer escalón de la gama de ProOne.

La gama de acceso de Pro One es la del Citroën Berlingo y sus hermanos, Peugeiot Partner, Opel Combo y Fiat Dobló.

Las otras gamas de este consorcio de vehículos comerciales son la familia de modelos intermedios. En este caso los vehículos son los Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Opel Vivaro y Fiat Scudo. Y si hablamos de los vehículos más grandes, entonces la lista está formada por Citroën Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer y Opel Movano.

Prioridad cero emisiones

Pues bien, sobre esta amplísima gama de producto, ahora llega una nueva gama renovada en la que una de las prioridades ha sido la introducción de modelos cero emisiones. Con ello llega la segunda generación de estos modelos eléctricos, con mejoras en su eficiencia y por ello también en su autonomía. Esta cifra llega hasta los 420 km.

Esta ha sido una renovación sin precedentes. Por primera vez, un fabricante de vehículos comerciales saca a la calle hasta 12 modelos al mismo tiempo en todos los segmentos del vehículo comercial. Todos los modelos ofrecen muchos cambios en todos los aspectos, desde su estética exterior hasta las cabinas más amplias, los puestos de conducción más confortables y sofisticados. No hay que olvidar que en este tipo de vehículos trabajan personas que están muchas horas al volante cada día.

El puesto de conducción de todos los modelos aporta serenidad, tecnología y seguridad de uso, como en este Boxer.

Por ello, la integración del i-cockpit en las variantes pequeñas de los Peugeot Partner o los cuadro de instrumentos digitales de hasta 10 pulgadas en todas las gamas son una interesante mejora. Y lo mismo ocurre con su pantalla de la consola central, de mayores dimensiones, lo que facilita el trabajo con aplicaciones y con el navegador. Y también importantes mejoras en toda la gama en lo que a conectividad se refiere, importante para mantener el control de las flotas de vehículos.

Modelos seguros y confortables

Otro aspecto clave que se ha trabajado mucho ha sido el apartado de ayudas a la conducción y que dependiendo del tipo de vehículo y de la versión puede llegar hasta las 21 opciones. Sistemas que pasan por la frenada de emergencia, el control de crucero adaptativo, el mantenimiento activo de carril o los sistemas más avanzados para facilitar las maniobras y hacerlas más seguras.

El Peugeot Boxer y su variante eléctrica proporcionan una autonomía de hasta 420 km.

Otro aspecto clave en la nueva familia Pro One es su conectividad. Desde ahora, el 100% de las vans nuevas estarán conectadas y tendrá actualizaciones "on the air" a partir de 2026. Esto permitirá alcanzar el objetivo de obtener 5.000 millones de euros en ingresos por servicios conectados como uno de los siete negocios con capacidad de crecimiento del plan estratégico Dare Forward 2030 del Grupo Stellantis.

La llegada de los 12 nuevos modelos de la familia Pro One hace que sea imposible analizar todos los cambios de cada uno de los modelos. Pero a modo de pequeño resumen se podría decir que en el caso de Citroën, y basándose en la estrategia de la marca de ofrecer el máximo confort, estrena los asientos Citroën AdvancedComfort en los vehículos comerciales ligeros.

Fiat E-Ducato líder de autonomía

Por su parte en el caso de Fiat Profesional, el nuevo E-Ducato garantiza un 30% más de autonomía, la mejor de su clase. La marca italiana se centra también en el Magic Cargo y otras soluciones innovadoras, ingeniosas y accesibles para proporcionar el máximo de carga y la máxima funcionalidad.

Si hablamos de Opel, y de la submarca británica Vauxhall, los vehículos comerciales destacan con sus sistemas de iluminación de alta tecnología Intelli-Lux LED Matrix Light que proporcionan la mejor visibilidad, más seguridad en las condiciones más difíciles y una conducción nocturna similar a la de día.

Y en cuanto a la familia de modelos Peugeot, sin duda lo más destacable es la integración del sistema i-cockpit, un sofisticado y futurista puesto de conducción que aporta un estilo moderno y, sobre todo una conducción más serena.

En las variantes pequeñas, cada una tiene su personalidad, como la de este Fiat Dobló que no incluye el i-cockpit del Peugeot.

La 2ª generación de propulsión BEV proporciona a las nuevas vans compactas la mejor autonomía de su clase, con más de 340 kilómetros. En las nuevas vans BEV medianas, los paquetes de baterías ofrecen 50 ó 75 kWh de energía y hasta 350 km de autonomía. En el segmento de las vans grandes, una batería de 110 kWh ofrece la mejor autonomía EV de su clase, de hasta 420 km. Además, la carga rápida hasta 150 kW permite recargar la batería de 0 al 80% en menos de una hora.

Líderes mundiales en 2027

Las mejoras también amplían el liderazgo de Stellantis en la tecnología de propulsión de pila de combustible de hidrógeno con cero emisiones. Una 2ª generación de propulsión por pila de combustible de hidrógeno en las vans medianas, que se lanzará a mediados de 2024, adopta un sistema de potencia exclusivo de Stellantis y proporciona un récord en el segmento de hasta 400 km de autonomía. La propulsión por pila de combustible de hidrógeno se amplía a las vans grandes en 2024 con la arquitectura de potencia media, una autonomía de hasta 500 km y un tiempo de recarga de cinco minutos.

Estos nuevos vehículos ayudarán a Stellantis a alcanzar sus objetivos más ambiciosos: el liderazgo mundial en el sector para 2027, tal y como se recoge en el plan estratégico Dare Forward 2030. Stellantis Pro One tiene como objetivo duplicar sus ingresos en 2030 en ventas de vehículos industriales ligeros, en comparación con 2021, además de alcanzar un 40% de ventas de vehículos eléctricos (VE) y la entrega de 5.000 millones de euros en ingresos por servicios conectados.

"La renovación de toda la gama de vans Stellantis, basada en la electrificación de segunda generación, junto con una cartera de tecnologías innovadoras y servicios conectados, es el núcleo del proyecto "Pro One" de liderazgo reforzado y centrado en el cliente", ha declarado Xavier Peugeot, Vicepresidente Senior de la Unidad de Negocio de Vehículos Comerciales de Stellantis.