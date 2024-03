Hyundai Ioniq 5: rectificar es de sabios

Que se lo pregunten a Tesla: no se puede hacer a la primera un buen eléctrico, que esté en precio, y que, además, sea un buen coche con estándares habituales. El Ioniq 5 ya ha recibido en Corea una actualización para dejarlo a la altura de los últimos Hyundai.

Como un prestidigitador, los eléctricos te embaucan. Son tan buenos en lo suyo, que llevan tu atención a su terreno. Ya los hicieron los híbridos, cuyas virtudes han logrado cambiar el modo de conducir a la mayoría de sus propietarios.

Por eso, en la distracción, en los eléctricos se pasan por alto otras cuestiones. Tanto detractores como entusiastas del coche eléctrico ponen todo el foco en el cambio de paradigma. A saber, el silencio ("proverbial y confortable", para unos, o "peligroso para los peatones", para otros), la recarga ("nunca recargo, siempre está cargado al salir de casa", frente al "hay pocos puntos de recarga") o la autonomía ("lo uso casi la semana entera sin enchufar", en oposición al "no harías ni 300 kilómetros de tirón en autopista"). Lo curioso es que unos y otros tienen razón. El coche, el comportamiento, ese ha quedado en un segundo plano.

El eléctrico hace sufrir

Las sonrisas de los directivos y pilotos de pruebas de las marcas tradicionales al conducir los primeros Tesla S y analizarlo en profundidad, descubrieron los trucos del mago. Por supuesto que los eléctricos pesan y eso era malo para cualquier aspecto dinámico, o que las baterías no soportaban más que unos minutos de despliegue de caballería antes de desfondarse. Pero aquellas marcas no se dieron cuenta de que el público quería ver magia. Querían estar atentos al truco, no que nadie se lo desmontara. Cuando vieron que el camino era el eléctrico, esos mismos ingenieros sufrieron durante años para poder lanzar un eléctrico sin que se les pudiera acusar de que se les veía el truco, esos puntos débiles impropios de un fabricante de coches. Aun así, hay mucho camino de mejora.

El remodelado Ioniq 5 cambia de llantas y sus paragolpes lo hacen mínimamente más largo.

Sutiles mejoras al ojo en el Ioniq 5

Nadie dijo una mala palabra del Ioniq 5. Ninguna fuera de lo comentado al principio de este texto. Para aquellos a quienes su autonomía oficial de más de 500 km pareciera insuficiente, con el remodelado Ioniq 5 llegarán nuevos argumentos: la batería aumentará un 10 por ciento su capacidad. Por fuera, hay poco diferente. Si acaso, unos paragolpes con otro diseño, que aumentan la longitud total en 20 milímetros. El resto de dimensiones permanecen. La aerodinámica se mejora, mediante unas nuevas llantas y un spoiler posterior 50 mm más protuberante, en la parte alta del portón. Entonces, ¿nada nuevo?

Más sólido, más coche

Al contrario, el Ioniq 5 acaba de pasar la adolescencia. Las hormonas desatadas en forma del Ioniq 5 N, con sus 650 caballos, han demostrado que tiene genes para dar mucho de sí. Ahora le toca demostrar la madurez como coche. Anuncian que se han duplicado los refuerzos en la parte baja y trasera de la estructura, de manera que se pueda mejorar el comportamiento: simultáneamente, mejor estabilidad y mayor agilidad. Los amortiguadores se han revisado, buscando un rodar más suave. También se ha dotado de mayor rigidez el travesaño transversal sobre el que ancla la columna de dirección, lo que debe reducir vibraciones en el volante y proporciona mejor tacto en la conducción.

Los verdaderos cambios del Ioniq 5 se sentirán, porque van ocultos bajo la piel de la carrocería.

Se han reforzado las puertas y el pilar B, con vistas a una mayor protección ante choques laterales. Este aumento de la solidez de la carrocería no solo aporta seguridad, también reduce la transmisión de ruidos de baja frecuencia. Se ha optimizado el control de los motores eléctricos para que genere menos ruido, y añadido material insonorizante para aislar acústicamente el motor posterior.

Cambios en el habitáculo del Ioniq 5

Para los usuarios de Hyundai, la aportación más remarcable será el captador que detecta que se llevan las manos en el volante. Esta detección será obligatoria a partir del verano en Europa y antes se hacía de manera indirecta: se podían llevar las manos en el volante, inmóviles, y como el sistema no reconocía su presencia, saltaba la alarma innecesariamente. En el Ioniq 5 retocado ya no debería suceder así y sería deseable que se fuera extendiendo al resto de Hyundai.

Los puntos del volante, ahora led interactivos, permiten distinguir de un vistazo a la versión remodelada del Ioniq 5.

Se han reordenado los mandos de la climatización e infoentretenimiento y entre los asientos se dispuesto una hilera de botones para funciones de confort habituales, como la calefacción de asientos. Con una consola nueva, se ha situado en una posición más accesible el cargador del móvil.

Algo no visible, pero más importante para esa Hyundai que ha declarado en el CES 2024 que quiere convertirse en un proveedor de experiencias basadas en software y soluciones de movilidad inteligente: el Ioniq 5 soportará actualizaciones de software en remoto (OTA), sin necesidad de acudir a un taller. El propio sistema de infoentretenimiento es nuevo y lo denominan Navigation Cockpit del coche conectado.

Entre las nuevas características de los ADAS se incluyen las segundas generaciones del sistema de mantenimiento de carril y de aparcamiento remoto, así como asistente anticolisiones 360 en maniobras de aparcamiento.

También habrá N Line para el Ioniq 5

Como tantos modelos de Hyundai con una variante deportiva N "seria" (e incluso sin ella), Hyundai también ofrecerá una versión N Line "cosmética" del Ioniq 5, con una estética más deportiva. En el caso del Ioniq 5, el acabado N Line ofrecerá unos paragolpes más agresivos, llantas de diseño específico de 20 pulgadas y unos bajos de caja modificados. Como en otros N Line, el interior dispondrá de pedales de metal y pespuntes en color rojo en los asientos.

Si el Ioniq 5 N más deportivo es discreto, para el N Line, que solo es cosmética, no se podían esperar estridencias.

Lo que no está claro es si, a base de aditamentos del catálogo de N Performance Parts, se podrán ver elaboraciones más agresivas más adelante. Se anunciaron para el Ioniq 5 N -el de verdad- a lo largo de 2024 y tomaron forma en el concepto NPX1 que dejaron ver en el Tokyo Auto Salon de enero.

Concepto NXP1 sobre el Ioniq 5 N, o cómo hacer del eléctrico un deportivo deseable.

Según Hyundai, el Ioniq 5 N será el primero en recibir este tipo de componentes y luego extenderá al resto de los modelos N, aunque nada se dijo sobre los N Line. En el caso del concepto NXP1, las piezas especiales consistían en muelles acortados que rebajan la carrocería, pastillas de freno de altas prestaciones, llantas híbridas metal-fibra de carbono y añadidos aerodinámicos en fibra de carbono, con asientos ce competición tapizados en Alcantara.