Ferrari, la película que los aficionados a los coches clásicos deberían ver

Este fin de semana se estrena en España la película Ferrari en la que se analiza un año clave en la historia de la marca y de su fundador Enzo Ferrari. Una cita obligada para los amantes del automovilismo y de la marca italiana.

De la mano de la distribuidora Diamond Films hemos tenido la oportunidad de ver un preestreno de la película Ferrari. Sin duda, una cita obligada para los amantes del automovilismo deportivo y de los coches de la marca del cavallino rampante. Tener la oportunidad de ver imágenes de los Testa Rossa de 1957 disputando la 1000 Miglia o escuchar el rugido de sus motores V8 girando a 8000 revoluciones por minuto es una experiencia que merece la pena vivir.

No les voy a hacer una crítica de la película, porque no entiendo de cine y porque no sé si está bien o mal interpretado el papel de Enzo Ferrari, por Adán Driver, o el de su mujer interpretada por Penélope Cruz. Tampoco lo voy a hacer del trabajo cinematográfico de la película, pero si les quiero hablar un poco de lo que es la trama y de lo que pueden disfrutar si van a ver esta película.

Todo gira en torno al año 1957, un momento clave en la historia de Ferrari. La marca italiana ya se había convertido en una leyenda en el mundo del automovilismo y también en una joya de la Italia de esos tiempos. Pero vivía momentos complicados por su economía. Y este año fue vital para mantener su futuro como marca del automóvil y llegar hasta ahora como una de las compañías más valoradas en el mundo.

La filosofía de la marca Ferrari

En ella se muestra muy claramente cuál fue la filosofía del "Comendatore" con su marca de coches: se trataba de hacer coches de carreras para ganar siempre, en cualquier especialidad, y fabricar los coches necesarios para clientes y con ese dinero pagar las carreras. Una filosofía que el propio Ferrari explica que es muy distinta de la de Jaguar, uno de sus rivales en esa época. En el caso de la marca británica, se trataba de hacer coches de carreras y con ello ganar prestigio para dedicarse a vender coches.

Enzo Ferrari, interpretado por Adam Driver, durante las pruebas previas a la disputa de la Mille Miglia.

Esta filosofía llevó a la marca Ferrari, controlada por Enzo y su mujer Laura, a una situación económicamente inviable. Fue el momento en el que Enzo buscó una solución que era asociarse con un gran grupo para poder garantizar continuidad a la marca. En ese momento, Ferrari vendía unos 400 coches al año de los que casi la mitad eran coches de carreras por lo que las ventas eran muy limitadas. Y el objetivo era llegar a las 900 unidades anuales.

Para conseguir atraer a una gran marca, Fiat o Ford, el objetivo era ganar esa edición de la Mille Miglia, la famosa prueba italiana de competición. La película va en torno a la preparación de esa carrera, a la formación del equipo y de los coches. Un fuerte equipo con cinco coches oficiales, incluido el español marqués de Portago y el italiano Piero Taruffi, que fue el que finalmente ganó la carrera y que está interpretado por Patrick Dempsey.

Espectaculares imágenes de la carrera de 1957

Una parte importante de la larga película Ferrari son las imágenes de los preparativos y de la carrera, la disputa al segundo con los coches del equipo Maserati por las carreteras italianas. Una carrera que finalmente ganó Piero Taruffi con uno de los Testa Rossa oficiales.

Imágenes espectaculares de los coches de Ferrari y Maserati, entre otros, en acción por las carreteras italianas.

Pero sin duda el punto clave es el grave accidente en el que pierden la vida el piloto español y su copiloto cuando en plena recta, y a más de 230 km/h, revienta un neumático y el coche vuela por los aires dejando un reguero de cadáveres de aficionados que estaban viendo la competición. Unas imágenes generadas por ordenador, con el coche volando por los aires, que creo que no están muy bien logradas.

Para los aficionados al automovilismo, al coche clásico y por supuesto a la marca Ferrari, es una cita obligada ir al cine y ver las imágenes de estos míticos Ferrari Testa Rossa por los que hoy se pagan 30 y 40 millones de euros en la subastas, metidos en una carrera igual de mítica.

Dirigida por Michael Mann

Solo unos cuantos datos de la película: el título es solo "Ferrari", dirigida por Michael Mann. En cuanto a los protagonistas principales, Adam Driver que se pone en el papel de Enzo Ferrari, Penélope Cruz que interpreta a la primera mujer de Ferrari, Laura Ferrari, su amante y madre de su único hijo que sobrevivió, Lina Lardi, que está interpretada por Shailene Woodley.

Por su parte, Alfonso de Portago es interpretado por Gabriel Leone, mientras que en el papel de Taruffi encontramos al también piloto y actor, Patrick Dempsey. Y en un papel de solo unos pocos segundos también aparece Marc Gene, el piloto español que lleva muchos años integrado en el equipo Ferrari. Entre otras muchas cosas en la marca se ocupa de las reuniones de vehículos clásicos de Ferrari.

Laura Ferrari, interpretada por Penélope Cruz, es el alma financiera de la compañía italiana.

Aunque sin duda los protagonistas fundamentales de toda esta trama del automovilismo son los modelos Ferrari más emblemáticos, los Testa Rossa de 1957 Y, en concreto las versiones 250 y las variantes 335 más potentes, con las que se completaba el equipo Ferrari ganador de esta edición de la Mille Miglia.

La película no solo gira en torno al mundo de las carreras y de los emblemáticos coches de Ferrari. También se adentra en la vida privada del Comendatore. En la película se refleja su complicada vida, su inestable matrimonio con Laura Ferrari, protagonizada por Penelope Cruz, que asume un papel importante en la economía de la empresa. Su matrimonio se ve aún más fracturado por el dolor por la muerte de su único hijo, Dino Ferrari. Enzo lucha entonces contra el reconocimiento de su otro hijo con Lina Lardi, su amante durante años. Tras la muerte de Laura, su hijo Piero finalmente fue reconocido con el apellido Ferrari.

Qué es la 1000 Miglia

Solo un pequeño apunte sobre lo que es la clásica Mille Miglia. Era una competición que desde los años 20 recorría media Italia, partiendo de la localidad de Brescia. En ella los participantes iban a la máxima velocidad posible por carreteras abiertas al tráfico y en muchos casos llenas de espectadores en las aceras. El récord de la prueba lo logró Stirling Moss al volante de un Mercedes SLR con una velocidad media de 157,6 km/h después de recorrer 1.597 km. Y eso por carreteras abiertas al tráfico y pasando por ciudades.

El ganador de la carrera fue el italiano Piero Taruffi, interpretado por el piloto y actor Patrick Dempsey.

Eso hacía que fuera una carrera muy peligrosa, siempre, una verdadera locura, y que cada año se saldara con varias víctimas mortales entre pilotos y espectadores de la carrera. Pero de todos ellos, sin duda el más grave, fue el protagonizado por el marqués de Portago que aparece en esta película. Esto hizo que la legendaria Mille Miglia dejara de celebrarse entre 1957 y 1977. Posteriormente, cuando volvió a hacerse a partir de 1977, se disputa año tras año con un gran éxito de participantes y, sobre todo, de público.

Ya no se hace como una carrera contrarreloj. Ahora es una carrera de regularidad en la que hay que marcar un tiempo medio y una velocidad establecida de acuerdo con las normas de tráfico. Aunque no hay ningún tramo de velocidad pura y dura como antes, pero si hay momentos en los que los coches van más deprisa y se crean algunas situaciones de peligro. Pero no es lo que fue la Mille Miglia tradicional, o la Targa Florio, que era una competición equivalente disputada en carreteras de Sicilia.