Ford vuelve al Erte en Almussafes: plantea 750 trabajadores diarios menos hasta abril

Ford vuelve a recurrir a un expediente de regulación temporal de empleo (Erte) para hacer frente a la cada vez menor producción de su factoría en Almussafes (Valencia). La dirección de la compañía se ha reunido con los representantes del comité de empresa para crear una comisión negociadora para poner en marcha esta fórmula ante la caída de la demanda en Europa y el final de la fabricación de la Transit Conect, que abandonará definitivamente la planta en unas semanas.

El fabricante de coches ha planteado que el nuevo Erte entre en vigor desde el próximo lunes 12 de febrero hasta el 30 de abril y que en el mismo se incluya hasta un máximo de 750 trabajadores diarios, según han informado fuentes sindicales. La intención de la compañía es hacer frente así al exceso de mano de obra actual en una factoría que se quedará con un único modelo, el Kuga, a partir de abril.

Los planes de la factoría son que esta medida se aplique de forma rotativa en las líneas de montaje, de forma que cada trabajador no supere los 15 días de Erte durante el periodo pactado.

El ajuste también incluiría a la planta de motores del complejo fabril, aunque en este caso la marca del óvalo ha argumentado problemas de suministro de algunos de sus proveedores. Para hacer frente a esa situación plantea que la instalación de propulsores, que destina la mayoría de su producción a Norteamérica, acumule paradas euivalente a cuatro jornadas laborales hasta abril.

Punto de inflexión

La posibilidad de pactar un nuevo Erte se produce después de que UGT, el sindicato mayoritario, haya aceptado negociar ajustes temporales tras una reunión esta semana con la dirección europea del fabricante. En ella la compañía aseguró que está trabajando para buscar carga de trabajo alternativa a la planta española tras los continuos retrasos en la llegada de los modelos eléctricos, para los que no hay fechas ni inversiones concretas pese a que hace casi dos años que eligió la planta valenciana frente a la alemana de Saarlouis.

Según el sindicato mayoritario ese anuncio supone un punto de inflexión, aunque asegura que estas soluciones deben ser solo temporales y provisionales. UGT se negaba a negociar cualquier nuevo ajuste laboral si no se garantizaba el acuerdo para la electrificación.

Desde el sindicato han explicado que están dispuestos al acuerdo, pero ponen varias condiciones, como que no se prolongue más allá del 28 de marzo (en que se inician las vacaciones de Semana Santa). Además pide que no se utilice el Erte para compensar la carga de producción perdida por el final del turno de noche en motores ni por la marcha de la Transit. Es decir, que se garantice que no se aplicará a lo que se considera actividad mínima de la planta, que son los dos turnos de montaje para unos 950 coches diarios y unas 1.700 unidades al día en el caso de motores.

La factoría valenciana, que cuenta con cerca de 4.800 trabajadores, ya realizó un duro ajuste el año pasado mediante un ERE que supuso la salida de más de 1.100 empleados por el final de la vida de varios de los modelos que fabricaba Almussafes.