Los eléctricos "baratos" están al caer: el director de Opel en España habla de la importancia de la nuevas plataformas

A partir de 2025 Opel dará un giro de 180 grados. Ya este año veremos en cartera lanzamientos que lucirán algunos de los rasgos de la nueva línea de diseño de la marca, personalizada en el concepto Opel Experimental. Hablamos con Vincent Lehóucq, director de Opel en España y Portugal, que nos da más detalles.

Acudimos a Mobility City/ Zaragoza, donde por primera vez, y hasta el próximo 15 de febrero, se muestra el Opel Experimental, el concepto de la marca que adelanta el presente-futuro del diseño de los modelos del fabricante alemán. Allí pudimos conversar con Vincent Lehóucq, director de Opel en España y Portugal.

"Está claro que el Experimental se inspira en el Opel Manta, nos dice, así como en el Insignia, que hoy en día no tiene sustituto y ha sido uno de los modelos de mayor volumen para la marca. ¿Si llegará un nuevo Opel Manta? Podemos adelantar los proyectos para 2024 pero más allá de esta fecha es difícil entrar en detalles.

Opel Experimental, el concepto que adelanta el diseño de los nuevos Opel.

"Sí puedo afirmar, matiza Lehóucq, que este concepto Experimental inspira, y mucho, elementos de diseño que vamos a ir viendo este año y el que viene en los modelos que lleguen. El primero en aterrizar será el Opel Frontera, este año, un nombre mítico que espero que despierte muchos y buenos sentimientos entre el publico. Un coche que no tiene nada que ver a nivel de silueta con el Experimental, pero que contará con muchos guiños y detalles de diseño, incluso de sus ayudas a la conducción. Y es que este concepto Experimental marca el futuro-presente de Opel. Todavía nos queda un poco para ver a este Frontera mas en detalle y todo lo que absorberá del Experimental".

El nuevo Opel Frontera 2024 llevará ya los nuevos detalles de diseño de la marca.

"Ya en la segunda parte del año esperamos el sustituto del Grandland, que tampoco seguirá la estética del Experimental, ya que será mas coupé, pero que se inspirará de muchas elementos de diseño del concepto de Opel. El nuevo Grandland será muy diferente al que conocemos", asegura el director de Opel.

Desde 2025, todos los nuevos Opel serán 100% eléctricos

Pero no solo la llegada del Experimental a la vida de Opel inaugura una nueva etapa en la marca alemana. A partir de 2025, todo será diferente. El director de la marca asegura que a partir del año que viene todos los coches nuevos que lleguen a la gama serán eléctricos". ¿Es arriesgado?, nos preguntamos.

Lehóucq señala que "cada mercado lleva su ritmo, y el español va un poco mas despacio, pero aunque desde 2025 todo lo nuevo que lancemos sea 100 por cien eléctrico, eso no significa que los coches que ya estén en el mercado dejen de tener motores de combustión. Vamos a contar con una gama de mecánicas térmicas e híbridas durante unos años más. Una oferta más que suficiente para atender la demanda de los usuarios. Se quedará la combustión hasta que sustituyamos los modelos que actualmente están en la gama", ha asegurado el director de Opel en España.

"El cambio a la electrificación es complicado, dependiendo de los mercados, y en España vamos mas despacio, comenta Lehóucq. Necesitamos infraestructuras y ayudas del estado mas fáciles de aplicar, mas directas, para hacer que el paso a la electrificación sea más fácil. Necesitamos que el coste del coche sea asumible por el cliente. Hoy las ayudas en España son buenas pero difíciles de conseguir".

Con Vincent Lehóucq, director de Opel en España y Portugal, durante nuestra charla.

"Al ir a un modelo 100% eléctrico, lo que vamos a lograr es hacer un mayor control de coste y que la electrificación sea cada vez mas asequible y mas fácil para que un consumidor pueda dar ese salto. Hasta ahora hemos apostado por un modelo en el que es igual el de gasolina, el diésel y el eléctrico. Eso es perfecto para el cliente, porque le permite ir a su ritmo y elegir lo que mejor le encaje. Pero el coste de fabricación del eléctrico es mas costoso ya que necesita una plataforma específica, por lo que el modelo eléctrico penaliza siempre en precio. Pero, y ahí entramos en una segunda fase: iremos a plataformas 100% eléctricas de coste mucho mas contenido".

Respecto a este punto, en una entrevista del diario alemán Augsburger Allgemeine, al CEO de Opel, Florian Huettl, este aseguró que "podremos ofrecer coches eléctricos por unos 25.000 euros, con la próxima generación de nuestras plataformas. Estamos trabajando duro en ello. Una cosa es segura: los coches eléctricos son cada vez más baratos". Actualmente, el coche eléctrico de Opel más asequible es el Corsa-E, que arranca en España en 28.650 euros.

Seis generaciones ya del Opel Corsa. Según la apreciación del director de la marca, queda Corsa para rato.

Hablando del Corsa, preguntamos al responsable de Opel en nuestro país si vamos a tener Corsa para mucho tiempo (ya son seis las generaciones de el utilitario). "No sé la respuesta, nos dice, pero me imagino que sí. Un nombre mítico… Hay cosas que no se pueden tocar. El nombre Corsa es lo más mítico de la marca Opel y especialmente en España. Casi el 40% de nuestras ventas son de Corsa y el cliente lo pide. Algo me dice que tendremos Corsa para rato".