¿Pagarías 18 euros por aparcar en la calle una hora? Se vota contra los SUV este domingo en París

A la amenaza de bloqueo de París por parte de los agricultores, se sumará el futuro bloqueo a los SUV: se votan en referéndum el domingo unas tarifas por estacionar en la calle a 18 euros la hora... y más si pasas de las dos horas.

De los 100 modelos más vendidos en Europa, más de la mitad sobrepasan la anchura mínima exigida de 180 cm para las plazas de aparcamiento en muchas capitales europeas. Una propuesta de la T&E pretende que la Unión Europea limite la anchura de los coches. Hasta que esto ocurra, sugiere que las ciudades impongan tasas de aparcamiento ligadas a la superficie que ocupan y peajes al acceso a las ciudades en función de tamaño y peso.

Llegan tarde. Una encuesta en París, por parte de una plataforma popular, señaló que había una mayoría a favor de penalizar el aparcamiento a coches grandes, pesados o contaminantes con una tarifa especial.

Parisinos eximidos, por ahora

A raíz de estos resultados, el ayuntamiento de París efectuará el 4 de febrero un referéndum vinculante para que los coches más grandes (concretamente SUV y 4x4) paguen 18 euros ¡por la primera hora! en distritos céntricos de París por estacionar. En los distritos de la periferia serían 12 euros por hora.

Como la medida solo aplicará a los no residentes, se garantizan que la medida tenga buena acogida entre los parisinos -que son los que votan-, que además encontrarán más plazas vacías.

La medida que se quiere aplicar resulta totalmente disuasoria para los no-residentes. Hoy, entrar a París y aparcar durante seis horas significa hoy 12,5 euros por hora, 75 euros. En el futuro, pueden ser 225 euros por seis horas de estacionamiento a los visitantes en SUV.

El auge de los SUV

En la web del consistorio, se explica que los SUV son coches que pesan 200 kilos más uno convencional, mide 25 cm más de largo y 10 cm más de ancho. Todo esto surge a raíz de que la mayoría de compradores de coches buscan una posición de conducción más elevada, dominante y con más visibilidad, que la del resto de usuarios.

Sin embargo, al tratarse de la elección mayoritaria, los usuarios conducen a la misma altura que el resto. Un inconveniente lo señala la estadística del instituto VIAS, de que 10 cm más altura conlleva a un 30 por ciento de mayor letalidad en atropellos de ciclistas o peatones. En la web de París van más allá y lo centran en niños y ancianos, que duplica la mortalidad, frente al turismo.

Más altura y peso, menor compatibilidad con usuarios vulnerables.

La superficie ocupada es también otro argumento municipal, en pro de un uso equitativo del espacio público. Y los SUV ocupan más por una cuestión de física. Para evitar la mayor tendencia al vuelco y al balanceo debido a un centro de gravedad más elevado, se necesitan ejes más anchos. La carrocería debe cobijar enteramente las ruedas por norma, sin permitir que sobresalgan, por lo que no solo son más altos, sino más anchos y con más metal, más pesados.

Limitación también por peso

Si pensabas que por tener un híbrido o un eléctrico te librarías, tampoco. También se propone que la tarifa espacial afecte a:

los híbridos o térmicos que pesen más de 1.600 kilos (incluidos los híbridos enchufables). Los híbridos están más penalizados que un gasolina con este punto, por incluir dos motorizaciones, más la batería y la electrónica de la parte eléctrica del coche.

(incluidos los híbridos enchufables). Los híbridos están más penalizados que un gasolina con este punto, por incluir dos motorizaciones, más la batería y la electrónica de la parte eléctrica del coche. los eléctricos de más de 2.000 kilogramos

A la espera de las reacciones de estas medidas en el largo plazo, no parece que haya marcha atrás en el crecimiento de los coches. Los modelos pequeños han desaparecido de los catálogos y los eléctricos llevan el mismo camino: no solo son más pesados por la batería, también crecen en tamaño para poder incorporar mayores baterías que aumenten su autonomía. Y la presión de las ciudades, puede que no quede en París, porque muchos están vigilando el resultado.

Si se aprueba que la tarifa se triplique para los SUV, cada hora podría superar 37 euros.

París encabeza revoluciones, no solo la de 1789. Fue una de las cabecillas de lo que dio lugar al C40, la organización que agrupa a las grandes capitales del mundo dispuestas a dar un cambio a la movilidad en sus ciudades. Hoy son cerca de 100 alcaldías -en España, representadas por Madrid y Barcelona- dispuestas a que la urgencia climática emerja de las ciudades, presionando para que también lo hagan sus Estados. Ellos pusieron contra las cuerdas el diésel y la Union legisló. Ahora, el objetivo son los SUV.