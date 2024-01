Denuncian una nueva estafa para los clientes que reposten combustible en gasolineras 'low cost'

Las gasolineras low cost no han parado de expandirse por el país en los últimos años. Según la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), para final de año preveían contar con 2.000 estaciones de servicio en funcionamiento. Y este crecimiento no ha pasado desapercibido para los estafadores.

Según advierten desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), diferentes gasolineras europeas están registrando denuncias por un nuevo tipo de estafa. La particularidad de este nuevo fraude reside en que únicamente se da en las gasolineras que no están atendidas por personal.

En concreto, el método trata de clonar las tarjetas bancarias para hacer transferencias o pagos en nombre del usuario. ¿Cómo? Colocando dispositivos especiales para la clonación. "Lo colocan justo en el sitio donde pagamos en el cajero la gasolina. El aparato está tan bien escondido que a simple vista es difícil de ver", indica la asociación.

Para no caer en esta estafa, es fundamental no pagar con prisas e inspeccionar la zona para asegurar que no hay ningún elemento extraño. "Si encontramos dispositivos de clonaje, llamaremos a la policía y les informaremos de lo sucedido, para que no les pase a otros también", indican desde Asufin..