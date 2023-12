Dos claves para hacer seguros los desplazamientos: visibilidad y buenos neumáticos

Con el frío y la lluvia, las carreteras son más peligrosas de lo normal, pero para hacer que sean más seguras hay dos claves: lograr una buena visibilidad y unos neumáticos de calidad y en buen estado.

En estos días navideños hay muchos desplazamientos por carretera y, además, en las condiciones más adversas que puede haber: menos luminosidad, ambiente húmedo, sobre todo por las mañanas en las carreteras. También mucho frío, lo que puede provocar hielo y nieve sobre el asfalto.

Por ello antes estas circunstancias siempre se dan numerosos consejos de conducción para facilitar un poco esa movilidad invernal. En estos casos se habla de neumáticos, de invierno o de cadenas, o de llevar el depósito de gasolina con mucho carburante, de llevar ropa de abrigo en el maletero, etc.

Pero en esta ocasión no les voy a hablar de todas esas cosas que se habla cada año en estas mismas fechas, sino que me voy a centrar en dos aspectos que creo que son la clave para garantizar la seguridad en las carreteras en invierno.

Ver y ser vistos

El primero de ellos es la visibilidad y ese es quizá el aspecto más importante con el que nos enfrentamos cuando hacemos un desplazamiento en estas fechas. La visibilidad siempre es importante, pero ahora mucho más, hay más horas de noche porque el pasado día 21 fue el día más corto del año, y también por la presencia de nubes y lluvia.

Eso además, unido al frío exterior, hace que nuestros cristales se puedan empañar fácilmente. Y ese es un grave peligro para la circulación. Además este empañado de un cristal, sobre todo del parabrisas delantero, es una circunstancia que se produce muy rápidamente pero que hay que tener siempre en mente que puede ocurrir cuando circulamos.

En los coches más modernos ese ya ha dejado de ser un problema porque casi todos los vehículos tienen una tecla para evitar precisamente el empañado. Con ello, solo tendremos que saber dónde está exactamente la tecla para no tener que buscarla permanentemente cuando se empiece a empañar. Solo con tocarla, al cabo de unos segundos, nuestro cristal estará limpio lo que permitirá hacer un desplazamiento mucho más seguro.

Una gamuza a mano

Pero si nuestro coche no tiene ese sistema de desempañado automático es imprescindible llevar a mano una gamuza específica para poder limpiar el cristal. Hacerlo con la mano es una mala idea porque servirá para unos pocos segundos pero enseguida el cristal se quedará manchado y ya no podremos ver más.

Y también como una parte importante para la visibilidad, está la iluminación de nuestro vehículo. Siempre se ha dicho que es más importante ser visto que ver cuando circulamos por una carretera. Sin embargo, hay muchos usuarios que no se han dado cuenta de ello. En los últimos días he podido ver unos cuantos coches con uno de los faros apagado, sin duda por una avería, pero que no se había reparado. Y en ocasiones se ve algún coche al que o no le funcionan las luces posteriores o que simplemente está circulando de noche sin las luces conectadas. Eso suele pasar cuando circulamos por una carretera iluminada.

Un neumático en buen estado y de una marca reconocida será una garantía, también en invierno.

Sin duda, la visibilidad es uno de los aspectos clave para conseguir una buena movilidad segura y aumentando al máximo las posibilidades de llegar al destino sin un incidente.

Neumáticos en buen estado

Pero les decía al principio que les quería hablar de dos temas importantes y uno ha quedado claro que es la visibilidad. El otro son los neumáticos. No voy a hacer aquí un tema hablando de si merece la pena neumático de invierno o de verano, si el All Season, si cadenas… voy a ser mucho más concreto.

La mejor garantía para poder llegar al destino, más allá del tipo de neumático que llevemos es que ese neumático esté en buen estado. Es decir, que tenga el dibujo suficiente, que no tenga golpes o abombamientos visibles en los laterales de su carcasa. Y sobre todo, que lleve la presión adecuada. Si hacemos estas dos cosas, si conseguimos la mejor visibilidad para nuestro vehículo tanto hacia los otros coches que circulan por la carretera como también nuestra visibilidad propia desde dentro del coche, y si llevamos unos neumáticos buenos y en buen estado habremos dado un importante paso adelante.

Entonces, solo nos quedará no beber alcohol y sentarnos al volante relajados, sin prisas, para tener muchas garantías de poder llegar al destino de una manera segura. Y ya saben, la prudencia al volante siempre es un valor añadido vital para nuestra seguridad.