Los componentes del coche que hay que vigilar en invierno

La llegada del invierno está a la vuelta de la esquina y con él, llegan las bajas temperaturas, los temporales y las nieves, que pueden llegar a afectar a componentes de nuestros vehículos como la batería. Por eso, es muy importante que esté preparado.

Si los componentes se encuentran en buen estado, podremos evitar averías mayores y nuestra conducción será más segura ante las inclemencias de esta estación. Así, Oscaro nos recuerda los cinco elementos más importantes a tener en cuenta antes de que llegue el invierno.

1. Los neumáticos

Uno de los elementos más importantes de cara al invierno son los neumáticos, ya que son unos de los principales encargados de la estabilidad del vehículo y del frenado. En invierno el asfalto se encuentra en peores condiciones debido a la humedad, las lluvias, las nieves, etc. por lo que el cambio a los neumáticos de invierno para conseguir un mayor agarre es una de las medidas que puede ofrecerte una mayor condición de seguridad a la hora de conducir durante estos meses.

2. El sistema de alumbrado y señalización

Con las lluvias y la niebla del invierno, es muy importante que este sistema se encuentre en perfecto estado para poder ver con claridad en la carretera y también para ser vistos por otros conductores. Es más, al tener menos horas de luz al día, tendremos que hacer más uso del sistema de alumbrado en nuestros desplazamientos. Por eso, debemos asegurarnos de que las bombillas de nuestro vehículo cuentan con buena salud y, de no ser así, cambiarlas por unas nuevas.

3. Líquido anticongelante y agua para el parabrisas

El anticongelante es un líquido imprescindible para que el coche funcione. Pero en invierno es aún más importante porque se encarga de refrigerar el motor, es decir, evita que cuando hace mucho frío se congele el agua de la refrigeración. Es necesario renovarlo cada cierto tiempo y recargarlo hasta que el nivel del depósito sea el adecuado. Por otro lado, también hay que recargar el agua y el jabón del limpiaparabrisas, para poder limpiar la luna siempre que se necesite.

4. Escobillas del limpiaparabrisas

Las escobillas son un elemento muy importante para mantener una buena visibilidad, sobre todo en la época de invierno, en la que las lluvias son constantes. Si se encuentran en mal estado, no limpian correctamente la lluvia o la niebla de la luna y pueden hacer peligrosa nuestra conducción.

5. La batería

La batería del coche es un elemento fundamental en cualquier vehículo con motor. Es el lugar donde almacena la energía para ponerse en marcha. Con las bajas temperaturas la vida útil de la batería se ve reducida y, si a eso se suma que de por sí, no se encuentra en buen estado, quizás la llegada del invierno es un momento idóneo para sustituirla por una nueva, si no queremos encontrarnos la sorpresa de que un día no podamos arrancar nuestro coche.

Con todo ello, los expertos de Oscaro recomiendan sustituir o hacerse con estos elementos para que nuestro vehículo afronte mejor la llegada del invierno. No solo nos facilitará la conducción, sino que invertiremos en seguridad.

Además de estos componentes básicos para la conducción en invierno, Oscaro señala la importancia de equipar el vehículo de cara a potenciales eventualidades en carretera, como pueden ser las cadenas para la nieve u otros accesorios como un rascador de hielo para las lunas del coche.