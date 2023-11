Ford Tourneo Custom 2024. Increíble espacio y comodidad para hasta 9 pasajeros, también con etiqueta CERO

Se pone ya a la venta la nueva generación del Ford Tourneo Custom, un vehículo perfecto para trabajar y para familias que ya hemos podido conducir. Como novedad, una versión híbrida enchufable con etiqueta CERO, y para 2024 la variante cien por cien eléctrica. Aquí lo tienes en imágenes.

Ford pone a la venta la nueva generación de su Tourneo Custom, un modelo desarrollado por Ford Pro, enfocado tanto a negocios como a aquellas familias que demanden mucho espacio. Porque su interior es infinito. Sus 5,05 metros de largo, de la versión corta (Tourneo), y 5,45 metros, de la larga (Grand Tourneo), dan para mucho. Su altura no supera los dos metros (1,98), perfecto para que el Tourneo pueda acceder a los parking. Su menor altura del suelo (140 mm) y el nuevo escalón lateral integrado facilitan la entrada y salida, así como la carga.

Puede alojar hasta 9 pasajeros, en configuración 3+3+3, ya que la plaza delantera se ofrece de manera opcional con tres asientos. Las plazas de la segunda y tercera fila son modulables y se mueven mediante raíles (se desplazan 51 y 21 cm, respectivamente), para configurar el interior al gusto de cada uno. Los tres asientos de la segunda fila pueden moverse cada uno de forma independiente, mientras que los de la tercera tienen una división de dos asientos/un asiento. Los anclajes Isofix están disponibles en los tres asientos de la segunda fila, y en los dos asientos exteriores de la tercera fila.

Cuenta con muchos espacio para almacenamiento, incluso en airbag del copiloto se ubica ahora el el techo, generando más hueco en la guantera con llave. El maletero, con todos los asientos, cubica 787 litros hasta la altura de los asientos, 1.045 litros, hasta el techo y hasta 4.800 litros solo con las plazas delanteras.

Puesto de conducción muy cómodo. En seguida te habitúas a los mandos, altura y tamaño. Al cambio de machas se accede desde una palanca en el volante y contamos con cinco modos de conducción: Normal, Eco, Sport, Resvaladizo y Remolque. El Tourneo Custom puede remolcar hasta 2.800 kilos. El volante el agradable y achatado en su interior. Lo más curioso es que (siempre que elijas el "Pack Oficina") este se puede inclinar (460 euros) o plegar totalmente (660), creando una especie de mesa, muy práctico para comer o trabajar. En el centro del salpicadero, se ubica una pantalla táctil de 13 pulgadas con el sistema de infoentretenimiento SYNC de Ford, con compatibilidad inalámbrica de serie con Android Auto y Apple CarPlay.

Las puertas laterales eléctricas cuentan con sistema de manos libres (1.300 euros) y pueden abrirse mediante un movimiento con el pie cerca de la rueda delantera. Como opción se ofrece un gran techo panorámico de cristal que aumenta la sensación de espacio y luminosidad para los pasajeros, con tratamiento de infrarrojos (1.100 euros).

Llega un híbrido enchufable y un eléctrico

Comparte plataforma con la Transit Custom y se fabrica en Turquía, una planta que acaba de actualizarse y que tiene como objetivo ser neutra en carbono en 2030.

En materia de motores se ofrece con versiones diésel Ford EcoBlue, con potencias de 136 CV, 150 CV y 170 CV, con cambio automático de ocho velocidades o caja de cambios manual de seis velocidades, que ya se ponen a la venta para su entrega inmediata. La variante más prestacional de 170 CV y 360 Nm de par, protagonista de nuestro recorrido, solo se ofrece con tracción integral AWD y demostró ser perfecta para mover con soltura por carretera el Tourneo con sus 2.353 kg de peso. El consumo medio oficial de esta variante es 11,1 l/100 km. Quizá la versión de entrada de 136 CV se quede algo corta, aunque sí suficiente para los profesionales que tengan que moverse por recorridos urbanos e interurbanos.

Se incorpora a la gama una novedosa versión híbrida enchufable, que comparte motor con el Ford Kuga, y por la que el Tourneo podrá beneficiarse de la etiqueta CERO de la DGT. Se trata del 2.5 litros de 232 CV. Su autonomía en modo eléctrico alcanza los 56 km. De esta versión PHEV ya se pueden hacer pedidos, aunque la entrega de unidades no será hasta primavera de 2024.

Por último, y para reforzar completamente la incursión de la Tourneo Custom en la electrificación, para verano de 2024 esperamos la llegada de la versión cien por cien eléctrica, E-Tourneo Custom, con batería de 64 kWh de capacidad, motor de 160 kW y una autonomía oficial de 337 km.

Muy bien equipado en ayudas

El Tourneo Custom incorpora Alexa Built-In de serie, 5 altavoces desde la versión básica y conectividad 5G. Entre los asistentes a la conducción cuenta con limitador de velocidad ajustable, control de crucero, alerta al conductor, asistente de intersecciones 2.2, asistente de velocidad inteligente, sistema de mantenimiento de carril, asistente precolisión, ayuda al aparcamiento en marcha atrás, reconocimiento de señales de tráfico, alerta de dirección incorrecta.

Entre las opciones se ofrece sistema de información de ángulo muerto con aviso y ayuda de cambio de carril, alerta de tráfico cruzado, cámara digital de visión trasera, ayuda al estacionamiento delantero, control de crucero

Ford Tourneo Custom, desde 45.123 euros

El nuevo Ford Tourneo Custom parte de los 49.800 euros para profesionales (no se incluye el Impuesto de Matriculación) y de 54.364 euros para particulares. La marca ofrece un descuento adicional del 17 por ciento en todas las versiones, por lo que la cifra final para un particular arrancaría en los 45.123 euros de la variante diésel de 136 CV con cambio manual de seis velocidades. El precio de las versiones PHEV comienzan en 57.860 (Impuesto de Matriculación no incluido).