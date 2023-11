Fraude en el kilometraje: Afecta a más de 335.000 vehículos en circulación en España

El mercado de segunda mano está al alza. Las ventas en este segmento crecen por encima del 3% en lo que va de año, mientras que el número de vehículos que se pone a la venta aumenta en un 2,2% en tasa interanual. Por ello, es importante conocer con exactitud el modelo que se va a adquirir.

Y es que, según Carfax, proveedor de historiales de vehículos, el 44,5% de los coches de segunda mano que fueron consultados hasta octubre en España presentaba al menos un riesgo asociado. Si el vendedor no es claro en la información ofrecida, esto puede convertirse en un problema posterior para el comprador.

Entre otros datos, el vendedor debe enseñar el kilometraje, las revisiones que se han realizado, si ha estado involucrado en algún accidente... Además, todos los documentos deben estar en regla: el permiso de circulación y la tarjeta ITV o ficha técnica. Ahora bien, si existe alguna duda, se pueden solicitar los datos a la DGT, que también te informarán sobre embargos, procedimientos concursales o cualquier otra carga de naturaleza administrativa o judicial.

Según el estudio de Carfax, las alertas en el parque de coches usados crecen, con un incremento del 3% en los riesgos de los coches de ocasión. De hecho, uno de cada diez vehículos presenta al menos un riesgo grave, que se entienden como daños o accidentes previos, manipulación en el kilometraje, coches que han sido taxis en el pasado, denuncia por robo activa, casos de siniestro total o inspección técnica desfavorable. Por el contrario, solo uno de cada seis vehículos mostraba un riesgo bajo como, por ejemplo, que sea un coche de importación.

Es más, los cinco primeros riesgos más detectados en los coches de ocasión son leasing/renting (17% vs 14% en 2022), importación (12% vs 12%), vehículo de alquiler (11% vs 9%), daños o accidentes (10% vs 10%), e inconsistencia o manipulación de kilometraje (3% vs 4%). Concretamente, de este último, Carfax ha detectado 1,2 millones de vehículos circulando por España con algún tipo de inconsistencia en el kilometraje. De estos, algo más de 335.000 casos responden a un fraude de kilometraje.

En el caso de los coches importados, que han registrado récord histórico en ventas en el primer semestre, al menos uno de cada dos vehículos presenta un riesgo asociado. Y uno de cada cuatro muestra un riesgo serio de haber sufrido un accidente previo. Cabe destacar que los vehículos importados de marcas premium tienen un 56% más de posibilidades de presentar un daño previo que los coches importados de marcas generalistas.