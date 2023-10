Así sabrás si una gasolinera está cerca o lejos de la carretera

Qué mal sienta encontrar el desvío a una gasolinera y que ésta se encuentre a varios kilómetros de nuestro camino. Y todavía más si la reserva está en las últimas. Te contamos el truco para no equivocarte.

Estamos seguros de que a todos nos ha pasado alguna vez. Necesitar encontrar con urgencia una gasolinera y cuando por fin encontramos el desvío a la estación de servicio esta no se encuentre a pie de carretera. Es más, en algunas ocasiones nos ha tocado recorrer varios kilómetros hasta dar con ella, ya que se encontraba ubicada en el pueblo más cercano. La verdadera crisis empieza cuando la luz de la reserva del depósito del combustible lleva encendida mucho tiempo.

Pero nuestras preocupaciones pueden esfumarse con solo saber un pequeño y sencillo truco. El más importante, y esto no es un truco, es intentar no llegar nunca a que se encienda el aviso de reserva. En este sentido hay que mencionar que, si es algo que se hace de manera puntual, no hay problema, pero si apurar el depósito se convierte una práctica habitual, ello puede derivar en problemas que conlleven averías importantes en nuestro coche.

Atentos si lleva ceros o cincos

Dicho esto, el truco para saber si la gasolinera está a pie de la autovía o en cambio se encuentra a varios kilómetros es así de fácil, según nos indican desde la Asociación Española de la Carretera (AEC): si el cartel de preaviso del desvío indica 1.000 metros y después 500, la estación de servicio está justo en la salida. En cambio, si indica 1.250 metros y después 750, no se sabe con certeza dónde está ubicada la estación de servicio.

Así que juguemos con los números. Cuando la cifra añada solo "ceros" (1.000 y 500), la gasolinera estará pegada a la autovía. Cuando se incluye el número "cinco" (1.250 y 750), tendremos que desviarnos de nuestro camino.

Aclaramos que en algunos foros se ha comentado que el color de las señalizaciones que indican que hay una gasolinera próxima también influye en la lejanía o proximidad de la misma, pero desde la AEC nos aclaran que no tiene nada que ver.