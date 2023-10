Prueba Jeep Avenger, un SUV eléctrico pensado para la ciudad y poco campero

Probamos esta semana el flamante Coche del Año en Europa 2023, el Jeep Avenger. Se trata de un coche eléctrico de batería, con 400 km de autonomía homologada que le convierten en un coche muy útil para el día a día, pero con pocas posibilidades de uso campero.

Jeep es una marca legendaria especializada en la producción de vehículos todoterreno, muy robustos y capaces en una utilización off-road. Modelos como el Wrangler, el Cherokee o el Gran Cherokee, este último con un componente más lujoso, han marcado el camino de la marca norteamericana. Jeep, integrada en el grupo Chrysler ha vivido momentos muy complicados a lo largo de sus más de 80 años de historia.

Pero sobre todo ha tenido tres etapas con tres dueños diferentes que han alterado un poco su estilo y su imagen, pero también la manera de entender el automóvil, aunque siempre conservando el Wrangler, y su variante Rubicon, como la referencia de su estilo campero de verdad.

En su interior destaca un estilo juvenil, con colores amarillos aportando más luminosidad.

Primero fue la compra por parte del Grupo Daimler, fruto de la cual llegó el primer modelo de tipo SUV a la marca, el Compass. Se trataba, en aquella primera generación, de un modelo muy poco campero, con poca personalidad y un modelo que no llegó a cuajar en el mercado europeo. Tras unos pocos años, el grupo norteamericano volvió a ser independiente, tras romperse esta fusión con Mercedes.

Grupo Fiat

Años después una jugada maestra del entonces presidente del grupo Fiat, Sergio Marchionne, permitió la adquisición de Chrysler y Jeep por parte del grupo italiano. Como consecuencia,se produjo un importante cambio de producto con el lanzamiento del Renegade. Es un coche con plataforma de Fiat, un vehículo que pese a ser pequeño si se mantiene fiel a la tradición de Jeep de hacer coches todoterreno de verdad.

Un coche que por sus dimensiones se mueve bien en zonas urbanas o periurbanas.

Además, es un coche fabricado en Italia, con lo que amplió las posibilidades de la marca en Europa y permitió un más fácil acceso a la marca. Al final de esa etapa llegaron las variantes híbridas enchufables con las que modelos como el Wrangler, un todoterreno extremo, llevaba su etiqueta "0 emisiones".

Con la reciente adquisición del Grupo Fiat por parte de Stellantis, nuevamente se produjo un cambio de manos en la marca Jeep. Fruto de esta última adquisición llegó el modelo que ahora hemos probado, el Avenger. Es decir, que a través de los diferentes cambios de propietario, Jeep se apuntó primero al concepto del SUV con el Compass con Mercedes, se pasó al todoterreno pequeño con el Renegade al integrarse en Fiat y a los vehículos "0 emisiones" con la tracción 4Xe y ahora, con el Avenger, llega el todoterreno eléctrico de la mano del grupo Stellantis. Además, es el primero de los cuatro modelos eléctricos que la marca tiene previsto lanzar hasta 2026.

Stellantis

Aunque debo decirles que este todoterreno lo es por ser de la marca Jeep, por llevar esa característica rejilla, pero no por sus posibilidades camperas, que son algo limitadas. Su altura libre al suelo es de 20 cm, y aporta un selector de modos de conducción en el que a los habituales de Sport, Normal o Eco añade otros tres más. Son los de Arena, Barro y Nieve, con lo que si cuenta con algunas opciones de uso sobre terrenos algo más complicados. Pero poco más. Y no tiene tracción 4x4 pero si aporta el control de descenso de serie para poder realizar bajadas pronunciadas de forma segura.

Puesto de conducción sencillo y agradable con un "cambio de marchas" por botones.

Sin embargo es un coche muy interesante en lo que se refiere a su manejabilidad, autonomía o capacidad de carga y de funcionar. De serie, el modelo solo ofrece un cable de carga de tipo menekes, es decir uno para poder conectar a un wallbox. Pero se puede pedir opcionalmente uno para poder cargar el coche a un enchufe normal de la casa, un schuko. Su capacidad de carga es buena, puede cargar hasta a 100 kW en corriente continua y hasta 11 kW en alterna.

Un aspecto importante que hay que tener en cuenta es que es un coche bastante pequeño, es decir un vehículo del segmento B-SUV, pero que solo mide 4,08 metros, aunque eso sí, su habitáculo está bastante bien aprovechado. El espacio para las piernas en las plazas traseras es un poco justo, pero su maletero, en base a estas dimensiones, es muy razonable, con sus 365 litros. En cualquier caso es 15 cm más corto que un Renegade, su hermano mayor, y también es más estrecho y más bajo que aquel.

Opciones TT

El sistema Select Terrain dispone de los mencionados seis modos de conducción, lo que unido a su altura libre al suelo de 200 mm le proporciona algunas opciones Iara rodar por pistas, pero poco más. Sin embargo para moverse por la ciudad resulta un vehículo muy interesante. Por un lado sus dimensiones muy compactas, solo 4.08 metros, le proporcionan una gran manejabilidad. Y en cuanto a su mecánica, los 156 caballos de su motor le proporcionan una gran agilidad.

Es 15 cm más corto que el Renegade, lo que da una idea de su carácter de SUV muy urbano.

Por todo ello se mueve muy bien en la ciudad y en entornos periurbanos, donde sus 400 km de autonomía homologada dan mucho de sí. Otra cosa es si queremos hacer viajes más largos con el Avenger. Entonces veremos sus lógicas limitaciones. Su velocidad máxima es de 150 km/h, más que el máximo permitido en España pero quizá algo justo. Además, su consumo crece mucho si empezamos a rodar por encima de los 100 km/h. Pero tampoco resulta muy confortable para hacer viajes largos, porque no está pensado para eso.

El nuevo Avenger está disponible en color negro Volcano o bien con dos combinaciones de colores: amarillo Solar o gris Granito. Además, incluye lunas tintadas, llantas de aleación de 18" y faros delanteros y traseros led. El interior incluye iluminación ambiental multicolor y salpicadero personalizado, asientos calefactados tapizados en negro, parabrisas térmico; revestimiento almohadillado para la consola central; maletero de doble fondo y portón eléctrico manos libres.

Donde más nota su pequeña longitud es en el espacio para las piernas en las plazas traseras, algo justo.

Su maletero, con 365 litros y el sistema de apertura automática "manos libres" que incorporaba nuestra unidad de pruebas, es un punto a su favor. También dispone de gran capacidad interior para dejar objetos, con 34 litros adicionales repartidos en múltiples huecos.

Eléctrico y gasolina

El Avenger es un modelo pensado para ser eléctrico. Emplea la plataforma pequeña del Grupo Stellantis, la misma del Peugeot 208/2008 y otros modelos del grupo. Por ello, y solo para los mercados italiano y español, donde la infraestructura de recarga eléctrica va menos adelantada que en otros países de Europa, también está disponible una variante exclusivamente de combustión. Esta última va equipada con motor de gasolina de tres cilindros 1.2 turbo, de 100 CV de potencia. De la misma forma que el eléctrico, esta variante cuenta con el sistema de tracción a las ruedas delanteras.

También consecuencia del empleo de esta plataforma, ofrece númerosas ayudas a la conducción. Entre ellas, destacar el sistema de reconocimiento de señales de tráfico, freno de emergencia automático con reconocimiento de peatones y ciclistas, detector de fatiga, control de ángulo muerto, asistente de mantenimiento en carril, sensores de aparcamiento o de ángulo muerto, entre otros.

Solo 4,08 metros de longitud pero su maletero ofrece 365 litros de capacidad.

Como es habitual en la marca norteamericana, el Avenger cuenta con una amplia gama de accesorios y paquetes de personalización, como adhesivos específicos para capó y techo, llantas específicas, cubiertas de goma para el maletero, y otros elementos para hacer un poco más campero este SUV eléctrico.

Muy agradable

No había conducido el Avenger hasta ahora y me ha parecido un coche muy agradable y cómodo de conducir, con el que poder tener un vehículo de enfoque urbano con su etiqueta "0 emisiones". Pero al mismo tiempo, también es un coche con el que poder hacer alguna salida de fin de semana, siempre que no se requieran unos desplazamientos demasiado largos. Y para los que busquen algo más campero en este tamaño, quizá lo mejor será esperar que llegue una variante con tracción 4x4, que la marca ya ha mostrado en forma de un prototipo y que parece que podría llegar al mercado en 2024. Un coche para seguir la tradición off-road de la marca.

Este es el cuadro de instrumentos, muy sencillo, pero con los datos importantes en grande.

Su interior es diferente, con un salpicadero en el que destaca una zona de color amarillo que le aporta un toque más juvenil. Y en cuanto a su cuadro de instrumentos es muy sencillo y agradable. Encontramos una zona a la izquierda con las fases de funcionamiento del motor, power, eco y la opción charge, cuando circulamos más tranquilos. Y a la derecha la información más importante, la de la batería, con un esquema de porcentaje de carga disponible y, lo más importante, los kilómetros que nos quedan de autonomía.

Su consumo es muy razonable, con un valor homologado de 15,4 kWh cada 100 km. Esta cifra se puede conseguir, mantenerse en torno a los 16 kWh e incluso menos, si hacemos un uso urbano y de carretera suave y siempre que estemos en el entorno de 90 km/h. Es decir, rodando por M30. Si subimos la velocidad el consumo se dispara.

Ficha técnica

Jeep Avenger EV

Motor eléctrico delantero

Potencia máxima: 156 CV

Par máxinmo: 260 Nm

Velocidad máxima: 150 km/h

Aceleración de 0 a 100 km/h, 9,0 segundos

Tracción: Delantera

Batería: 54 kWh

Consumos homologado WLTP en ciclo combinado 15,4 kWh.

Autonomía homologada WLTP: 400 km

Potencia de recarga: hasta 100 kW en CC y hasta 11 kW en CA.

Dimensiones (longitud/anchura/altura), 4,08 x 1,78 x 1,53 metros

Capacidad maletero: 355 litros.

Peso en vacío: 1.605 kg.

Precio: desde 36.650 € .