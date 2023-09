Cómo garantizar que el mercado español de automóviles siga siendo competitivo. Los cinco puntos que proponen fabricantes y componentes

Nuestro mercado debe de seguir siendo competitivo. Las patronales de fabricantes de automoción (Anfac) y de componentes (Sernauto) ponen sobre la mesa cinco líneas de actuación para fortalecer a España como referente en la producción de vehículos y componentes, en el camino a la nueva movilidad.

Anfac y Sernauto, en colaboración KPMG, acaban de presentar el informe "Nuevos retos del sector de la automoción en España", donde se pone el foco en las áreas sobre las que el sector debe actuar e invertir los recursos. Así, tanto la patronal de los fabricantes como la de componentes consideran necesaria una nueva política industrial en la que el Ministerio de Industria sea el interlocutor principal y que vaya más allá de los PERTE, estando presente en toda la cadena de valor del vehículo.

De izquierda a derecha. José López-Tafall, director general de Anfac; Begoña Cristeto, socia de automación de KPMG; José María López, comisionado especial para el PERTE VEC y José Portilla, director general de Sernauto.

"Nosotros apostamos por este sector, ha dicho el comisionado especial para el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, José María López. Es un sector maduro y queremos que sea líder en Europa". Asimismo señala que, "el PERTE VEC se ha convertido en un instrumento fundamental para promover la nueva revolución industrial en España y atraer nuevas inversiones, como la gigafactoría de baterías en la Comunidad Valenciana, que estará operativa en 2026, y otras que se han presentado en esta segunda convocatoria, que ha sido todo un éxito".

José María López, comisionado especial para el PERTE VEC, durante la presentación del informe.

Pero, ¿qué líneas son las que esconde este documento?

El documento establece cinco políticas clave.

La primera se centra en lograr que España pueda estar presente en todas las etapas de la cadena de valor de producción del vehículo electrificado, porque, apunta José Portilla, director general de Sernauto, "no estamos presentes en las fases más tempranas de la cadena de valor para la fabricación del vehículo eléctrico".

La manera de conseguirlo, señala el informe presentado, pasa por incentivar la implantación de gigafactorías de baterías y la producción de componentes electrónicos de valor añadido. Ello debe ir unido a simplificar la concesión de permisos y reducir las trabas burocráticas para la extracción de litio.

Tanto Anfac como Sernuto destacan en este sentido la importancia de recuperar los 1,2 millones de turismos matriculados y un total de 1,5 millones de vehículos nuevos vendidos al año en el mercado español, que durante 2022 ha caído un 7,2% hasta situarse en las 958.813 unidades. Para José López-Tafall, director general de Anfac, "lo importante es que el mercado en su conjunto recupere los niveles de la pandemia. Nos hubiera gustado que hubiese sido este año, que no lo va a ser. Ojalá sea al cierre de 2024".

Se necesita mano de obra especializada

En la segunda línea de actuación, sobre tecnología, el conocimiento y la I+D+i, la propuesta consiste sobre todo en mejorar la fiscalidad. Un sistema que potencie las deducciones fiscales en I+D+i. "Este es un sector que compite a uñas y dientes para ser más competitivo y añadir inversores. Las batallas están todos los días encima de la mesa. Acabamos de ganar a Francia (Grupo Stellantis), pero la lucha es constante y la fiscalidad es fundamental para mejorar como país", puntualiza López-Tafall.

Planta de Stellantis en Madrid.

También es necesario un sistema que fomente la digitalización en toda la cadena de valor e incentive el establecimiento de centros de desarrollo tecnológico y de conocimiento. "Necesitamos mano de obra especializada y cualificada para poder ser relevantes, añade Portilla. Tenemos que saber en qué enfocar los esfuerzos, fomentar alianzas con universidades… Vamos bastante lentos en identificar los ciclos formativos que necesita el sector: big data, conectividad, inteligencia artificial… Se lo hemos trasladado al Ministerio de Educación y Ciencia, pero no se ha puesto en marcha y es una necesidad acuciante"

Potenciar el uso de energías renovables

Como tercer foco de actuación, el informe de Anfac y Sernauto señalan nuevos esfuerzos de descarbonización. Son importantes acciones como el "remanufacturing" de vehículos y componentes. "Las plantas y los procesos productivos tienen que aprovecharse de la gran capacidad de generación de energía renovable de la que disponemos", señala el director feneral de Anfac. Dar una segunda vida a vehículos y componentes y el reciclado de materias primas suponen una forma de explotar la circularidad de la economía".

En el Informe se destaca que, con 300 días de sol al año, España tiene un gran potencial en lo que a energía renovable se refiere y que podría ser utilizada, por ejemplo, para poner en marcha parte de una infraestructura de recarga de acceso público para vehículos eléctricos, que en 2022 alcanzó los 18.128 puntos, muy por debajo del objetivo de llegar a los 45.000 necesarios.

Ayudas directas a la compra

El cuarto punto se centra en adecuar el nuevo mercado al vehículo eléctrico para evitar descolgarse del ritmo del entorno europeo. Recordemos que la media europea de cuota de mercado de estos vehículos es del 21%, mientras que la española está por debajo del 10%. Para ello hay que fomentar la demanda, y uno de los puntos estratégicos pasa por establecer tanto ayudas a directas a la compra de de vehículos electrificados, como en simplificar los trámites burocráticos para la instalación de puntos de recarga. Necesitamos en torno a los 45.000 puntos, de ahí la urgencia de esta medida.

Respecto a las ayudas a la compra, José López-Tafall señala para elEconomista la importancia de la deducción del 15% en el IRPF conseguida, ya que supone una mejora muy importante respecto de la situación actual. "Hay una política movilizadora de una ayuda del MOVES, que nadie la niega, pero que vamos a cobrar no sabemos cuándo, señala López-Tafall. Por eso, la ayuda por IRPF, que sí que sabemos cuándo nos va a llegar, creo que tiene valor. No me gustaría quitar peso a esta medida porque para nosotros es una mejora muy importante".

"Dicho esto, añade el director general de Anfac, la pretensión que tenemos es de que la ayuda del MOVES se pueda cobrar en el momento de la compra. Tenemos que conseguir que se adelante el descuento en el momento de la compra. Es un asunto que tenemos que trabajar, pero no va a ser a corto plazo, porque no hay gobierno y porque no creo que sea tampoco fácil implementarlo, pero sí percibimos que a medio plazo hay una voluntad de trabajarlo. Esta percepción de que el MOVES necesita mejora en este sentido está bastante extendida y creo que aceptada, aunque llevará tiempo modificarlo".

La importancia de un único interlocutor

Como quinto aspecto a señalar, el informe destaca la importancia de un ecosistema económico-político favorable, que posicione a España como un país "amigo" para la fabricación de automóviles y componentes y para su comercialización. Piden un organismo único que gestione las demandas del sector, que preferiblemente debe ser el Ministerio de Industria. En Portugal, por ejemplo, es el Ministerio de Economía el que se encarga de coordinar al resto de los ministerios en esta materia.