El nuevo Polestar 3, estrella del nuevo Space de la marca de coches eléctricos en Madrid

La marca de coche eléctricos Polestar presume ya de nuevo Space en Madrid, ubicado en pleno barrio de Salamanca. El nuevo centro recibe la primera unidad del Polestar 3, el esperado SUV cuyas entregas comenzarán en el segundo trimestre de 2024.

Ya son tres los denominados Polestar Space con los que cuenta la marca de coches eléctricos en España. El primero se inauguró en Barcelona (Paseo de Gracia, 84) en 2022; en el mes de enero se abrió un local en Madrid, en la Avenida de Burgos 114, y ahora pone en marcha un nuevo espacio en la capital, en pleno bullicio del barrio de Salamanca, concretamente en la calle Velázquez, 37 (ambos centros madrileños llegan de la mano del grupo chileno Ditevo).

La firma sueca hermana de Volvo y filial de Geely sigue de este modo ampliando su presencia por todo el territorio nacional, y esperan expandirse a otras regiones como Valencia, Málaga y las Islas Canarias, así como ampliar su gama de modelos con la llegada en un futuro próximo del SUV Coupé Polestar 4 y del Polestar 5, el GT eléctrico de 4 puertas cuyo lanzamiento está previsto para 2024, basado en el prototipo Polestar Precept.

El nuevo local de Velázquez estará abierto de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la tarde y los sábados de 10 a 15 horas. Las pruebas de conducción se pueden reservar en Pure Progressive Performance (polestar.com).

Los Space de Polestar no son un concesionario convencional

Los Polestar Space no son concesionarios al uso. Son, como la marca define, una especie de galerías de arte donde el consumidor solo va a curiosear, ver, tocar y probar los nuevos modelos de Polestar. Allí no se materializa la compra del coche, ya que ésta solo puede hacerse de manera 100 por cien on line. El usuario interesado podrá configurar y personalizar allí su vehículo eligiendo motor, color, interior, equipamiento… y reservarlo, siempre asesorado por especialistas de la marca que, recalcan desde Polestar, no trabajan a comisión. Tras la compra on line, el cliente solo tiene que acudir al Space a recoger su nuevo coche o bien la marca le acerca el vehículo al punto elegido.

Polestar 3, la estrella del nuevo Space de Madrid

La inauguración del nuevo Polestar Space en la calle Velázquez de Madrid ha coincidido con la puesta de largo del Polestar 3 en España, el primer SUV de la marca, que se fábrica en la planta de Volvo Cars en Chengdú (China), aunque a mediados de 2024 se empezará a producir también en la fábrica de Volvo Cars en Ridgeville (Carolina del Sur). A partir de ese momento, el suministro para Norteamérica y otros mercados pasará de China a los Estados Unidos. Los primeros vehículos saldrán de esta fábrica a mediados de 2024.

Los pedidos para el Polestar 3 los abrió la marca ya hace más de un año (el 12 de octubre de 2022), aunque no será hasta el segundo trimestre de 2024 cuando comiencen a entregarse las unidades. Los responsables de Polestar nos confirma que ya son 50 las solicitudes cerradas en España del nuevo SUV eléctrico.

Polestar 3, con autonomía de hasta 610 km

De 4,9 metros de largo, 1,97 de ancho y 1,61 metros de alto, y una distancia entre ejes de 2,98 metros), el nuevo Polestar 3 se ofrece con dos opciones mecánicas cien por cien eléctricas y con tracción a las cuatro ruedas. Se trata del Long range Dual motor, con potencia de 489 CV y autonomía oficial homologada de 610 km, y el Long range Dual motor with performance pack, de 517 CV y autonomía de hasta 560 km. La batería tiene una capacidad de 111 kWh y la potencia máxima de carga en corriente continua es de 250 kW (unos 30 minutos para pasar del 10 a 80%) y en corriente alterna de 11 kW (11 horas para una carga completa).

En el caso de la versión básica, la aceleración de 0 a 100 km/h se cifra en 5,0 segundos; y en 4,7 si hablamos de la versión Performance Pack. En ambos casos, la velocidad máxima es de 209 kilómetros por hora.

Minimalista interior parta el Polestar 3

En el interior del Polestar 3 se respira amplitud y confort. Llama la atención su generosa pantalla central táctil, colocada de manera vertical, que mide 14,5 pulgadas. El sistema operativo del vehículo es Android Automotive OS, como ya equipa el Polestar 2, desarrollado en colaboración con Google. Incluye actualizaciones OTA (Over-The-Air) que permiten la mejora continuada del software y la introducción de nuevas funciones sin necesidad de que tengamos que acudir a un centro de servicio.

Cuenta con dos maleteros, uno delante de 32 litros y otro posterior de 484 litros.

El precio del SUV eléctrico Polestar 3 arranca en los 92.900 euros

Si hablamos de precios de venta, el Polestar 3 arranca en los 92.900 euros para la versión de entrada a la gama de 489 CV (o 1.300,34 euros al mes si se elige financiación), que llega muy bien dotada de serie, con pantalla HUD, techo panorámico, asientos ventilados y con masaje, sistema de sonido Bowers & Wilkings de 25 altavoces, llantas de 21 o 22 pulgadas o faros led HD de 1,3 megapíxeles. Por su parte, la variante del Polestar 3 de 517 CV parte de los 99.500 euros.