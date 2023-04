Llega el Polestar 4, un nuevo SUV coupé 100% eléctrico de hasta 600 km de autonomía

Inspirado en el Concept Precept, la marca ha presentado el Polestar 4, un SUV coupé de grandes dimensiones y extraordinarias prestaciones, que se posiciona entre los modelos Polestar 2 y Polestar 3. Ofrecerá dos tamaños de batería y dos niveles de potencia, dependiendo del sistema de propulsión elegido, tracción trasera o total.

La marca es muy reciente, pero el crecimiento que está experimentando es espectacular, tanto en cifra de ventas como en desarrollo de modelos. Hace poco más de un año llegó a nuestro mercado el Polestar 2, basado en la plataforma y mecánica del Volvo XC40. Poco después se presentó el Polestar 3, que comparte arquitectura y órganos con el nuevo Volvo EX y ahora se anuncia la llegada del Polestar 4, un SUV coupé del segmento D con carrocería de grandes dimensiones y amplia distancia entre ejes (2.999 mm). Mide 4,8 m de longitud, 2,14 m de anchura y 1,54 m de altura, lo que le sitúa entre los modelos eléctricos de mayor tamaño del mercado.

Diseño original en una carrocería coupé de 4,8 metros de longitud.

Diseño original

Se trata de un crossover coupé muy aerodinámico y original de grandes proporciones para no perjudicar la capacidad interior y sacrificar la comodidad de los ocupantes. Responde a elementos de diseño mostrados en el prototipo Polestar Precept, como la eliminación de la luna trasera para ofrecer una imagen completamente innovadora. También son especialmente llamativos los faros delanteros Dual Blade, separados en dos franjas horizontales.

La aerodinámica se ha potenciado con un morro muy bajo, manillas de puertas retráctiles, vidrios planos con lunas sin marco, alerones traseros y un flujo de aire optimizado en torno a la parte trasera.

Espectacular trasera sin luna posterior.

La amplitud del interior se lleva a niveles poco habituales en la parte trasera, donde los ocupantes gozan de mucho espacio con asientos reclinables. Cuenta con luz ambiental regulable y techo solar panorámico de serie -también está disponible en versión electrocrómica- para poder elegir entre cristal opaco o transparente en cada momento. Gracias a la eliminación de la luna trasera, el techo solar se prolonga más allá de las cabezas de los ocupantes del asiento trasero y cuenta con una pantalla secundaria para controlar el climatizador y el equipo multimedia.

El espejo retrovisor interior ha sido sustituido por una pantalla de alta definición que muestra la imagen desde una cámara montada en el techo, con un campo de visión mucho más amplio, que puede desconectarse para funcionar como uno convencional.

Mucho espacio interior, especialmente en las plazas posteriores.

Se ha elegido un concepto único para los materiales del interior, donde todas las capas de algunos componentes están hechas con el mismo material base, de forma que sean más fáciles de reciclar, al no ser necesario separar materiales incompatibles. Incluyen un tejido con PET de poliéster y tapicerías de napa.

Tecnología punta

Como en los productos de última hornada, el Polestar 4 dispone de alta conectividad, con sistema de infoentretenimiento Android Automotive OS y plataforma Snapdragon Cockpit, que incluye una pantalla panorámica de 15,4 pulgadas. Cuenta con Google integrado, incluyendo Google Assistant, Google Maps y Google Play, además de sistema de actualización Over-The-Air, OTA.

Pantallas de alta resolución, con Google integrado y actualizaciones OTA.

Puede incorporar en opción un sistema de sonido de alta potencia Harman Kardon con 12 altavoces y amplificador de 1.400 W que, en el caso del paquete Nappa opcional añade dos altavoces en el reposacabezas de cada asiento delantero.

Dispone de hasta 9 airbags, 12 cámaras, un radar y 12 sensores de ultrasonidos, incluyendo una cámara de vigilancia del conductor para evitar accidentes por fatiga o distracción, además de sistema de detección de manos en el volante.

Muestra una pantalla de 10,2 pulgadas que ofrece información de velocidad, batería, autonomía, navegación y funciones activas de asistencia a la conducción, una pantalla HUD con área de proyección de 14,7 pulgadas en el parabrisas con información del vehículo, el teléfono y el navegador. El paquete opcional Pilot incluye Pilot Assist con asistencia de cambio de carril, mientras que el paquete Plus incluye mejoras de confort y tecnología; el paquete Plus Pro Pack añade una carrocería con código de color, techo solar electrocrómico e iluminación adicional en el interior. El paquete Nappa, que se puede combinar con el paquete Plus Pack, incluye tapicería de nappa con certificado de protección animal con ventilación, masaje y altavoces adicionales en los reposacabezas de los asientos delanteros.

Frontal muy aerodinámico y bajo, con grupos ópticos separados en dos franjas.

Para los amantes de la conducción más deportiva, el Pack Performance en la versión Long Range Dual Motor añade neumáticos de 22 pulgadas, frenos Brembo de cuatro pistones, chasis deportivo Polestar Engineered y personalización específica "Gold" en pinzas de frenos, cinturones de seguridad y tapones de las válvulas.

Dos motores muy potentes

Se anuncia como el vehículo de producción en serie más rápido de la marca hasta el momento, ya que puede acelerar de 0 a 100 km/h en sólo 3,8 segundos y desarrolla una potencia máxima de 400 kW (544 CV), gracias a sus motores síncronos de imanes permanentes.

Se comercializarán versiones con un motor para las versiones de propulsión posterior o dos motores para las de tracción total, que contarán con un sistema de suspensión semiactiva. En función de la versión, equiparán llantas con neumáticos de 20 o 22 pulgadas.

Para las versiones de batería de mayor tamaño, Long Range, la potencia de los acumuladores será de 102 kWh; en el caso dela versión Long Range Dual Motor, la potencia llega hasta los 400 kW (544 CV), 686 Nm de par motor y una autonomía estimada de 560 km WLTP. Para conseguir más autonomía y eficiencia, dispone de un embrague que permite desconectar el motor eléctrico delantero cuando no es necesario y así ahorrar energía. La versión Long Range Single Motor tiene una potencia de 200 kW (272 CV), 343 Nm de par motor y una autonomía estimada de hasta 600 km en ciclo WLTP. También incluye de serie bomba de calor, capaz de aprovechar el calor del ambiente para acondicionar el habitáculo y la batería con un menor consumo.

Anuncia recargas a 200 kW de potencia máxima en corriente continua y a 22 kW en corriente alterna, además de ofrecer sistema de carga bidireccional Vehicle to Load (V2L) para alimentar dispositivos externos desde la propia batería.

El Pack Performance añade una puesta a punto específica y elementos decorativos.

Para aprovechar mejor el potencial, cuenta con una función de optimización del motor que permite elegir entre autonomía y potencia en la versión Long Range Dual Motor. El modo "Power" intensifica la respuesta y mantiene activados los dos motores para entregar el máximo potencial, mientras que el modo "Range" da prioridad a la eficiencia, suavizando la respuesta y usando exclusivamente el motor trasero.