Los Mossos alertan de un método de robo al parar el coche para pagar un peaje

Durante el verano se incrementa el número de viajes de larga distancia efectuados por vehículos privados. Además, estos se suelen concentrar en los findes de semana, momento que suele coincidir con el inicio o el fin de las vacaciones. De hecho, para este periodo estival, la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se realicen 95 millones de desplazamientos por carretera.

Con tanto coche, muchos optan en la medida de lo posible por las carreteras de peaje, con el objetivo de eludir algunos atascos. Y es en el acceso a estos puntos donde los Mossos d'Esquadra piden a la ciudadanía prestar especial atención.

A través de sus redes sociales, los Mossos explican en qué consiste el método 'Punxar Rodes' (pinchar ruedas) para cometer robos. Ojo, el cuerpo de seguridad de Cataluña no ha detectado (o, por lo menos, no lo ha indicado) un incremento de este tipo de robos. Sin embargo, por alguna razón no explícita, han decidido elaborar y difundir un vídeo en el que explican y tratan de concienciar sobre este método de robo.

Els lladres també aprofiten els peatges per robar-te. Vigila el teu entorn quan t'aturis



Thieves also take advantage of motorway tolls. Keep an eye on your surroundings when you stop #Mossos4Safety pic.twitter.com/DPTisYj4Pg