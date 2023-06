6 señales que indican problemas en la caja de cambios del coche

De entre todas las piezas, sistemas y mecanismos que componen un vehículo, la avería de caja de cambios es uno de los elementos que más quebraderos de cabeza puede dar, dada la complejidad y el coste económico que conlleva su reparación o sustitución.

A pesar de que cada coche es un mundo, suele ser recomendable que se revise la caja de cambios entre los 200.000 y 300.000 kilómetros. Esto se hace para mantenerla en buen estado y no apurar hasta el punto de que se rompa, con el objetivo de reducir costes. Prevenir antes que curar.

No obstante, no hace falta recorrer estas distancias para estar pendiente del estado de la caja de cambios. Existen indicios o indicadores que nos pueden advertir o hacernos sospechar que algo no va bien y que, en consecuencia, sería recomendable revisar. Estos son algunos de los más reveladores:

- Si el coche vibra de una forma extraña e inusual mientras circula.

- Si, directamente, el coche no admite el cambio.

- Si no podemos mover la palanca de cambios.

- Si, al cambiar de marcha, el coche da ciertos tirones.

- Si el coche patina.

- Si huele a quemado.

Puede que tras estas señales la caja de cambios no esté rota. Sin embargo, indicarán que algo no va bien, por lo que igualmente será recomendable acudir a un taller para recibir un buen diagnóstico y una reparación.