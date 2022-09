Ford se enchufa a la energía fotovoltaica en Almussafes: producirá el 30% de su consumo

Ford ya está trabajando en la electrificación con energías renovables en su factoría de Almussafes (Valencia), después de asegurarse su continuidad al ser elegida para fabricar parte de sus nuevos modelos eléctricos. El director de la planta valenciana, Dionisio Campos, ha anunciado que la compañía invertirá en la instalación de plantas de energía solar fotovoltaica en su complejo para generar el 30% de su consumo energético.

El ejecutivo de Ford desveló que el próximo lunes se inaugurará la primera de estas plantas fotovoltaicas, aunque no dio cifras sobre la inversión que supondrá esta apuesta por las renovables.

Según Campos, la inversión forma parte de la estrategia de descarbonización de la multinacional estadounidense a nivel global. El objetivo es que en 2035 "la fábrica, la cadena de valor y el transporte sean neutras en emisiones contaminantes de efecto invernadero", según apuntó el responsable de Ford.

Sobre la renuncia a las ayudas públicas del Perte, el director de Producción de Ford España explicó la renuncia de Ford. "Siendo un programa muy atractivo, está basado en unas as inversiones en unos tiempos muy exigentes. Cuando se hace el análisis y no encajan los tiempos de inversión, no podemos arrastrar a 35 empresas con nosotros en algo que veamos que no podamos cumplir y perder credibilidad con el Gobierno español y Bruselas", apuntó. Según el directivo, cuando se tenga más definición se trabajará en vías de colaboración con las administraciones y "no ha cambiado nada".

Campos también reclamó a la Administración más apoyo y facilidad para el despliegue del vehículo eléctrico y recordó el compromiso de Ford de producir dos millones de coches eléctricos en 2026. "Se quiere ir muy rápido", destacó y aseguró que con los objetivos de Europa para 2035 y el fin de los coches de motor de combustión consideró que es necesario impulsar las infraestructuras necesarias para hacerla realidad.

Reclama más puntos de recarga

"Actualmente se están instalando alrededor de 1.600 puntos de recarga semanalmente en Europa, para cubrir el objetivo tendríamos que instalar 10 veces más a fecha de hoy, entre 14.000 y 15.000 puntos", explicó el directivo. "Vamos a poner el carro delante de los caballos y vamos a tener un problema", señaló ante la necesidad de que las infraestructuras vayan de la mano.

El ejecutivo de Ford participó en la jornada Comunitat Valenciana hacia el futuro, organizada por Europa Press, y aseguró que la asignación de la nueva plataforma de modelos eléctricos para Valencia ha sido un trabajo conjunto de la propia visión de la empresa, la responsabilidad sindical, la innovación y la colaboración con las administraciones públicas.