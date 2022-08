Elon Musk subirá un 25% los precios del sistema de conducción autónoma de Tesla

Tesla va a volver a subir los precios de su sistema de conducción autónoma premium Full Self-Driving Capability (FSD, por sus siglas en inglés). Es el paquete de software más avanzado de la compañía, el que cuenta con más funcionalidades. Será un 25% más caro a partir del 5 de septiembre.

Actualmente, la opción FSD vale 12.000 dólares -11.988 euros al cambio actual- y pasará a costar 15.000 dólares para los clientes en Estados Unidos. El nuevo importe se hará efectivo en dos semanas, el 5 de septiembre. Los clientes de Tesla tienen hasta esa fecha para contratarlo antes del alza del precio, bien porque adquieren un vehículo con el software premium o porque actualizan su paquete a FSD.

El propio fundador de Tesla, Elon Musk, ha anunciado la subida de FSD en su cuenta de Twitter, como es habitual, ya que muchos de los anuncios los realiza a través de esta red social.

El hombre más rico del mundo ha explicado que, tras lanzar una nueva versión del sistema de conducción FSD, la 10.69.2, se subirán los precios. Tesla ofrece tres posibles paquetes para los clientes que optan por sus modelos: el Autopilot, el Autopilot Enhanced y el FSD.

After wide release of FSD Beta 10.69.2, price of FSD will rise to $15k in North America on September 5th.



Current price will be honored for orders made before Sept 5th, but delivered later.