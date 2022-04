Aumentan los pasajeros que no usan el cinturón: así puede pillarte la DGT desde el aire

Entre los días 4 y 10 de abril, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con policías locales y autonómicas, llevaron a cabo un dispositivo especial de vigilancia y control, centrado en el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil, tanto en vías urbanas como interurbanas.

En esos siete días, se controlaron un total de 356.510 vehículos, en los que han detectado 4.607 infracciones de conductores o pasajeros que no hacían uso del reglamentario sistema de retención.

280 menores, con una altura inferior o igual a 135 cm, viajaban sin hacer uso de un sistema de retención infantil o lo hacían de manera incorrecta.

4 puntos y 200 euros de multa

En este sentido, cabe señalar que la recientemente estrenada Ley de Tráfico y Seguridad Vial ha elevado a 4 los puntos que se pierden por no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o no se hace de la manera correcta, del mismo modo que se ha hecho con el no uso del cinturón de seguridad. También, se multa a los infractores con una sanción económica de 200 euros.

En cuanto al cinturón, 2.115 pasajeros, de los cuales 1.101 estaban en asientos delanteros y 1.014 en asientos traseros, fueron también sancionados por este motivo.

En este vídeo, facilitado por la DGT, se puede apreciar cómo los infractores son grabados sin hacer el uso correspondiente del cinturón de seguridad. Además, una vez perciben que un helicóptero o dron sobrevuela la zona, se lo ponen tratando de esquivar la sanción correspondiente.

La DGT recuerda que el cinturón es imprescindible también en los asientos traseros, ya que en caso de impacto frontal, por ejemplo, la probabilidad de que un ocupante de esos asientos golpee mortalmente a otro pasajero de delante puede ser hasta 8 veces mayor.

Sin cinturón de seguridad, a 80 km/h los pasajeros de atrás no tienen ninguna forma de sujetarse y son proyectados con los de delante con una fuerza equivalente al golpe de una bola de 1.200 kg a 10 km/h, lo que podría matar o lesionar gravemente a los ocupantes de los asientos delanteros.