Esta es la cantidad de cerveza que puedes tomar antes de dar positivo en un control

Dice el refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Alterando esta frase popular, la Guardia Civil considera que "no hay peor conductor que el que quiere conducir después de beber".

Con el objetivo de evitar que se produzcan accidentes de tráfico como consecuencia del consumo de alcohol, el instituto armado elaboró un grafismo en el que poder consultar de forma rápida con cuánta cerveza podemos dar positivo en un control de alcoholemia, en función del peso de cada uno.

Al volante márcate un 0,0 de alcohol ????????.#ViajeSeguro en #Vacaciones2018???? pic.twitter.com/OEMyOcMmWO — Guardia Civil ???????? (@guardiacivil) July 14, 2018

Recordemos que para dar positivo y, por tanto, quedar impedido para conducir según la actual normativa de tráfico, basta con superar los 0,5 gramos de alcohol por litro en sangre o los 0,25 miligramos por litro en aire expiado. Este baremo es ligeramente menor para los conductores noveles, situándose en 0,3 g/litro en sangre y 0,15 mg/l en aire expirado. Además, conviene recordar que se ha establecido una tasa 0,0 para los conductores menores de edad.

Asumiendo que la cerveza, de media, posee una graduación de 5 grados (y no siempre es así, pudiendo tener más), la Guardia Civil ha establecido como unidad de medida una jarra de 330 mililitros. Esta cantidad sería la misma que contiene un tercio, media o mediana (en función de la región en la que nos encontremos).

Una, dos o tres jarras

Así, la Guardia Civil estima que con 330 ml de cerveza cualquier persona que pese menos de 70 kilos ya dará positivo, sea hombre o mujer. Los que estén en 80 kg, en cambio, presentarían una tasa de alcohol de 0,2 mg/L en aire espirado.

Dos jarras o tercios (660 ml) servirían para que cualquier persona tenga una tasa positiva, con franjas que van desde los 0,5 mg/l en aire espirado para las menos pesadas hasta 1 mg/l.

Si son tres las medianas ingeridas, las tasas se sitúan entre 0,7 en el caso de las personas más corpulentas y 1,5 para las más menudas.

Sobre 50 kg - Una jarra: 0,5 mg/L en aire espirado.

- Dos jarras: 1,0 mg/L en aire espirado.

- Tres jarras: 1,5 mg/L en aire espirado. Sobre 60 kg - Una jarra: 0,5 mg/L en aire espirado.

- Dos jarras: 0,8 mg/L en aire espirado.

- Tres jarras: 1,2 mg/L en aire espirado.

Sobre 70 kg - Una jarra: 0,3 mg/L en aire espirado.

- Dos jarras: 0,6 mg/L en aire espirado.

- Tres jarras: 0,8 mg/L en aire espirado. Sobre 80 kg - Una jarra: 0,2 mg/L en aire espirado.

- Dos jarras: 0,5 mg/L en aire espirado.

- Tres jarras: 0,7 mg/L en aire espirado.