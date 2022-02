Pérez (Faconauto): "Los fabricantes no pueden pedir inversiones y acaparar la venta directa"

Gerardo Pérez (Jaén, 1970) es el presidente de la patronal de los concesionarios (Faconauto) desde 2017. Atiende a elEconomista en un momento en el que los fabricantes de vehículos se embarcan en la venta directa, un modelo que amenaza la supervivencia de los concesionarios.

¿Qué valoración hace del año 2021?

2021 fue un año muy duro y muy complicado. En principio, pensábamos que podía ser mejor que 2020 pero fue un año parecido. Nos hemos visto afectados sobre todo por dos temas: la pandemia y los semiconductores. Cuando la pandemia parecía que empezaba a aflojar llegó la crisis de los semiconductores. Como digo siempre, las redes comerciales han hecho muy bien sus deberes durante los últimos años. Hemos tenido una rentabilidad razonable del 1% dentro de un año muy complicado dentro de unas ventas que no han llegado al millón de unidades y creo que todo lo que hace el concesionario y los procesos de concentración que se han producido y el control de costes motivan que podamos estar satisfechos en la situación en la que nos estamos moviendo.

¿Cómo será 2022 para los concesionarios?

Pensamos que la pandemia va a ir remitiendo, quizá la sexta ola sea la última. Todos los expertos dicen que pasará a ser una enfermedad común dentro de la realidad. La crisis de los semiconductores no se va a arreglar antes del primer semestre, pero pensamos que en el segundo ya habrá una situación más regularizada. Pronosticamos un crecimiento en las matriculaciones para este año de alrededor del 1%, hasta las 870.000 unidades. Es una previsión conservadora y hemos sido capaces en 2021 de mantener prácticamente la totalidad de nuestras plantillas. En 2022 necesitamos más unidades para tener una mejor rentabilidad.

¿Prevé una estabilización del mercado de semiconductores este año?

Pensamos que sí por dos aspectos fundamentales. El primero porque las empresas de semiconductores están haciendo el trabajo necesario para poder surtir a la industria del automóvil, como es lógico. En segundo lugar, también porque los propios fabricantes están adaptando sus vehículos a necesitar menos semiconductores. Se han racionalizado las gamas, se han simplificado muchas de las gamas, con lo cual un cliente que quiera un coche lo puede encontrar en un plazo más o menos razonable. En cuanto al vehículo de ocasión, este se nutre mucho del vehículo nuevo. Cuando el cliente no compra el vehículo nuevo no entrega el suyo de ocasión.

Nos encontramos con un mercado hundido y sin previsión de recuperarlo, según sus estimaciones, hasta 2024, ¿cómo se puede paliar esta situación?

Si se dan las circunstancias, en cuanto a pandemia y semiconductores, nosotros necesitamos en el automóvil establecer unos plazos razonables en cuanto a descarbonización para que el cliente que necesite comprar un coche tenga una amplia gama de vehículos a su disposición, tanto de combustión como eléctrico, híbrido, gas, etc... Me parece que estamos reduciendo demasiado el mercado hacia las 0 emisiones cuando todavía en este país hay un camino por recorrer. Con lo cual, otorgar certidumbre al comprador es fundamental para que esas 200.000 o 300.000 unidades que faltan en el mercado se recuperen.

Desde Faconauto pedisteis un plan Renove para los vehículos industriales, ¿qué les dice el Gobierno ante esta tesitura?

Nosotros decimos que no tiene ningún sentido seguir manteniendo vehículos viejos en nuestras calles y el cliente que está comprando un vehículo eléctrico no está achatarrando un vehículo antiguo. Con lo cual, pensamos que es de sentido común que para descarbonizar el medioambiente hay que meter muchos coches eléctricos en la calle, pero también hay que retirar muchos coches antiguos. Si el cliente no tiene ningún incentivo, los vehículos antiguos se mantienen. Parece que achatarrar coches está incentivando la venta de un motor de combustión. Es un motor de combustión moderno, eficiente y que hoy hay mucha gente que es lo único que se puede permitir por lo que pensamos que es de sentido común que esto ocurra. Es decir, incentivar de una manera decidida el vehículo eléctrico, pero incentivar también la venta de vehículos nuevos y más eficientes.

¿Son optimistas ante la situación de que el Gobierno pueda implementar un plan Renove u otro distinto que incentive la combustión?

No somos optimistas porque lo tienen claro. Parece que la intención de Transición Ecológica es incentivar solo los vehículos cero emisiones y en algunos casos los híbridos enchufables. Pensamos que esa solución va a ser una solución muy lenta y el mercado lo dice. Un 2% de ventas de vehículos eléctricos en 2021 y un 4% de híbridos enchufables. Es decir, el 6% de los clientes se están acogiendo a unas subvenciones que da el Gobierno con fondos de todos y hay un 94% de clientes que siguen comprando los motores tradicionales porque en algunos casos no se pueden permitir otros y no se pueden acoger a estas subvenciones. ¿Es razonable? Bueno, va a ser mucho más lento.

Dentro de Europa hay dos velocidades en materia de electrificación, ¿hasta cuándo?

Eso demuestra que hay un problema de ventas. El vehículo eléctrico es espectacular y el que tiene uno está encantado, pero hay un problema de renta. Hay que tener una renta media de más de 35.000 euros para poder asumir el coste de un vehículo eléctrico. Por eso hay dos velocidades, pero es que en Europa hay dos velocidades en demasiadas cosas. Bruselas no puede pedir lo mismo a un país del norte, con unas rentas de 45.000 euros, que a un país como el nuestro, con el tamaño del nuestro, donde las distancias son mucho mayores y donde tenemos una renta media de 23.000 euros. Por eso las multas que trasladan a los fabricantes, que muy pocos las están asumiendo. ¿Por qué? Porque el concesionario se ve obligado a matricular coches para cumplir con los protocolos. Eso lo hemos venido denunciando y en 2021 parece que ha sido un poquito más leve, pero es cierto que incluso en ese 6% hay datos que están un poco inflados.

¿Han tenido los concesionarios mucha automatriculación de eléctricos para que los fabricantes se salvasen de las multas?

Hay determinas quejas en ese sentido. Va por barrios, pero es verdad que hay fabricantes que no llegaban y han obligado a matricular a su red. De todos modos, hay un punto importante: si cogemos las ventas de enero a diciembre de vehículos eléctricos veremos que diciembre ha sido el mes de más ventas de eléctricos y además de una manera muy importante respecto a otros. Eso ya nos lo dice todo.

Y ahora los fabricantes se embarcan en la venta directa...

Nosotros somos empresarios, escuchamos los mensajes de los fabricantes y tomamos nota. Es decir, cuando un fabricante dice que cuenta con su red pero además dice que no quiere que se limiten las ventas directas es un mensaje que no tiene ningún sentido. Si usted cuenta con su red no tendrá ningún problema en que se limiten sus ventas directas porque estas las tiene que hacer la red. Otra cosa es que haya fabricantes que dicen que quieren tener una red para lo que a él le interesa. Entonces, probablemente el empresario de concesionario de automóviles dirá que quiere un fabricante para lo que a él le interese. Es decir, algunos fabricantes tienen que aclarar las reglas del juego respecto a su red comercial porque no puede ser que nos sigan pidiendo inversiones y además quieran acaparar todas las ventas directas. El modelo Tesla es un modelo que tiene el recorrido que tiene. Recuerdo que en ventas son de los fabricantes que menos venden y en posventa están los últimos en cuanto a recomendación del fabricante por parte del usuario, pero es un modelo que el que quiera se puede instalar ahí pero tiene que explicárselo claramente a su red para que nosotros también podamos tomar las decisiones que tengamos que tomar. Las redes de concesionarios estamos muy acostumbrados a escuchar una cosa y que los hechos demuestren otra. No necesitamos grandes declaraciones, sino hechos. Los hechos como que algunos fabricantes ya han limitado sus ventas directas. Que el fabricante que diga que cuenta con su red en sus contratos ponga que limita las ventas directas a lo que se considere oportuno.

¿Esperan que Bruselas se pronuncie al respecto?

Estamos esperando y estamos trabajando en ello. Las propuestas que hemos hecho la Comisión, en todas las alegaciones que se han podido hacer, estamos pidiendo una limitación clara de las ventas directas porque el fabricante en un contrato de adhesión desequilibrado y donde ellos teledirigen nuestras inversiones tiene que tener claro que el concesionario hace inversiones en sus territorios para hacer ventas en el retail. Con lo cual, estamos trabajando en Europa y en España y los fabricantes lo que tienen que hacer es limitarlo en sus contratos.

¿Qué les dicen las asociaciones de concesionarios?

Tenemos tres colectivos muy diferenciados. Primero, los que están contentos y satisfechos porque sus fabricantes cuentan con ellos en los titulares y en los contratos, que se han firmado rápidamente y que viene un poco a mantener el estatus anterior. Hay otros concesionarios que están negociando contratos de agencia donde la pelea está siendo muy dura. Luego hay algunos, como es el caso de Stellantis, donde hay plantillas muy preocupadas porque se le ha planteado una cancelación sobre la marcha con la posibilidad de negociar con el que se queda pero que en dos años estarán cancelados. Esto después de pedir inversiones y de familias que llevan hasta 50 años con la marca y que en dos años tienen que liquidar todas las inversiones y a todo el personal, cosa que no vemos ni justa ni razonable.

¿Y Stellantis?

Stellantis está negociando con cada una de las asociaciones. Hay asociaciones que han denunciado al fabricante y hay otras que están más tranquilas. Pero hay dos colectivos: los que se quedan y los que se marchan. Nosotros, impulsando a los que se quedan que seguirán perteneciendo a Faconauto, pero estamos muy preocupados por los que se tienen que marchar para que lo hagan en las mejores condiciones y con dignidad.

¿Creen que Bruselas limitará las ventas directas por parte de los fabricantes?

Debería ser así porque nuestro contrato es muy diferente al resto. Se trata de un contrato de adhesión, que no es un contrato habitual en las relaciones comerciales entre fabricante y concesionario. Ese contrato de adhesión en el cual el fabricante orienta todo lo relativo al contrato tiene que tener ciertas contraprestaciones y una de ellas que estamos hablando con Bruselas es limitar la venta directa.

¿Están en peligro los concesionarios dentro de la cadena de valor?

Creo que la posición de todo el retail, en cualquiera de los sectores, hoy se encuentra amenazada. Está claro que el auge de la venta online, que es muy cómodo para todos y todos en algunos casos la utilizamos, amenaza el retail, los centros de proximidad. Lo mismo que el online ha hecho que muchas oficinas de banco desaparezcan en determinados pueblos y hoy la gente se sienta desasistida. No somos ajenos al proceso de digitalización que se está viviendo en el mundo. Pero estamos confiados en que los centros de proximidad que tenemos, en un artículo que necesita mantenimiento y que la parte importante de las ventas hoy es el acompañamiento al vehículo durante su vida útil, nosotros vamos a seguir siendo absolutamente determinantes.

¿Cambiará el Gobierno la fiscalidad del automóvil antes de que acabe la legislatura?

Era además una parte importante del plan de choque de automoción que se presentó en Moncloa. Cuando los concesionarios nos tenemos que adecuar a una nueva realidad y el consumidor se tiene que adecuar a una nueva realidad resulta que las administraciones públicas no adecúan sus impuestos también a la nueva realidad. Soy bastante pesimista de que este tema se trate en algún momento.

Y en breve celebran una nueva edición de su congreso...

Nosotros esperamos de nuestro congreso en primer lugar volvernos a ver con nuestros concesionarios, con las empresas con las que tenemos acuerdos estratégicos y empezar a vislumbrar el futuro con las administraciones públicas y los fabricantes para celebrar un reencuentro donde más de 1.000 personas vamos a estar en este evento. En segundo lugar, volver a reivindicar la importancia del automóvil dentro de nuestra economía, dentro de nuestra sociedad y dentro del empleo. En tercer lugar, cómo no, ofrecer un aliento y mensaje de ánimo a los concesionarios. Tenemos una asociación muy fuerte.

Nuevo cambio en la patronal de fabricantes, ¿qué tal es su relación con Wayne Griffiths?

La relación con José Vicente de los Mozos es magnífica. Aparte de un amigo personal y de las redes de concesionarios, ha hecho una labor en Anfac espectacular. Anfac es otro a cuando entró José Vicente. Sí aprovecho para agradecerle todo lo que ha trabajado con nosotros y todo lo leal que hemos sido, tanto él con nosotros como nosotros con él. Con Wayne, exactamente igual. Las primeras conversaciones que estamos teniendo con él son muy de lealtad y de trabajar juntos. Estamos encantados y contentísimos del relevo que ha habido en la patronal de fabricantes.