Mercedes-Benz pide a las administraciones acelerar la infraestructura de recarga en España

El presidente del consejo de administración de Mercedes-Benz España, Roland Schell, ha pedido a las administraciones públicas que hagan sus deberes y que aceleren la implantación de la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico.

Así lo ha reconocido el directivo alemán en un encuentro con los medios en el que ha hecho balance de la actividad del grupo en España en 2021 y en el que también ha hecho sus previsiones de cara a 2022.

En su opinión, las automovilísticas han hecho los deberes, pero las administraciones públicas aún no cuentan con una red de infraestructura necesaria para acompañar el despliegue de esta tecnología. No tenemos una solución nuestra. Son deberes del Gobierno para acelerar el cambio de tecnología. "Hay que hacerlo todo a la vez, si no no hay éxito", ha reconocido Schell.

Así, el grupo Mercedes-Benz comercializó en España el año pasado 36.107 unidades, lo que le situó como tercera marca premium. De ellas, el 19,3% correspondieron a modelos electrificados. De hecho, la marca vendió el año pasado 6.096 modelos híbridos enchufables, un 33% más en tasa interanual, y 871 modelos completamente eléctricos, un 77% más que un año antes. Además, la división de máximas prestaciones AMG logró un récord en España en 2021 al haber comercializado 830 vehículos.

Previsiones para 2022

De cara al presente ejercicio, el directivo ha estimado que las ventas en España estarán por encima de las 40.000 unidades, lo que supondría elevar las entregas un 10% en tasa interanual. No obstante, Schell ha reconocido que dependerá de la evolución de la pandemia y de la situación de los semiconductores.

Al respecto de esta escasez, Schell ha apuntado que "la situación mejora día a día", al tiempo que ha señalado que "en el segundo trimestre habrá una situación mejor". No obstante, Schell ha comentado que la normalidad "no llegará antes del segundo semestre".

Asimismo, Schell ha destacado que ya tiene vendida más del 50% de la producción que el grupo alemán ha asignado para España este año y que su batalla es diaria con Stuttgart (sede central de la compañía) con el objetivo de lograr aún más.

Además, el presidente de Mercedes-Benz España ha explicado que Europa tiene que solucionar la dependencia que mantiene con Asia en materia de semiconductores. Y es que, en su opinión, Europa tiene un exceso de regulación, lo que impide el desarrollo tecnológico.

La Comisión Europea presentó ayer un plan movilizar 43.000 millones de euros en inversiones públicas y privadas, con el objetivo de que la Unión Europea sea una potencia en la producción de semiconductores para cubrir el 20% de la demanda mundial en 2030.