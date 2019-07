La agenda de la semana: ¿se apoderará la monotonía de las bolsas según avanza el verano?

"Será una semana típica veraniega sin demasiadas referencias macroeconómicas", reconocen los analistas de Self Bank en su agenda semanal, en la que señalan el comienzo de la temporada de resultados empresariales en Estados Unidos.

Lo más destacado de la agenda es el inicio de la temporada de resultados en EEUU, donde el consenso espera un avance de las ventas del 3,4% y el mantenimiento en el beneficio por acción (BPA). "Será especialmente relevante ver si las compañías entienden la desaceleración actual como algo puntual o por el contrario como algo más estructural y profundo que les lleve a revisar a la baja sus guías", señala la analista de Renta 4 Banco Ana Gómez.

"El tono aburrido podría traducirse en modestos rebotes de la bolsa, pero ya en niveles que empiezan a parecer vulnerables", señalan los analistas de Bankinter, que ubican el S&P500 en unos 3.000 puntos, en un contexto de desaceleración económica global.

En España, la agenda empresarial será protagonizada por el dividendo de Parques Reunidos, que abonará 0,2477 euros por acción el miércoles, y la junta de accionistas de Inditex, el martes. Entre los resultados de Europa, destacarán los de ASML (el miércoles) y SAP, Volvo y Novartis (el jueves).

En la macroeconomía europea de esta semana apenas destacarán las encuestas ZEW y el dato final de IPC de la eurozona de junio. "Ninguno de estos indicadores será especialmente bueno ni malo, así que la actual monotonía podría continuar a lo largo de los próximos días", apuntan desde Bankinter.

El martes se publican las encuestas ZEW y se espera que la de situación actual baje desde los 7,8 puntos anteriores hasta los 4 puntos. En cuanto a la encuesta ZEW de expectativas alemana se espera que retroceda 1,9 puntos hasta los -23 puntos, según los analistas.

El miércoles se analizarán las matriculaciones de coches en Europa, como barómetro del clima de consumo europeo. También el miércoles, se dará a conocer el dato final del IPC de junio de la eurozona, que previsiblemente se mantendrá sin cambios en el 1,2% anteriormente publicado.

Tras conocer que Christine Lagarde sustituirá a Mario Draghi al frente del BCE a partir del 1 de noviembre de este año, "habrá que estar atento a cuáles serán las decisiones en materia monetaria que tomará para ajustar este dato al objetivo por debajo, pero cercano al 2% en el medio plazo", aseguran en Self Bank.

"Los bancos centrales podrían encontrar una justificación para recortar los tipos en la desaceleración global de la confianza industrial, principalmente debido a la continua incertidumbre sobre la política comercial, así como en la caída de las expectativas de inflación basadas en el mercado", señala el estratega de mercado de Allianz GI Stefan Rondorf.

Atentos a Estados Unidos

Allí el protagonismo se centrará en la publicación del dato de producción industrial de junio. Además, se conocerán los datos de interés como el 'Empire' manufacturero o la encuesta de la Fed de Philadelphia, en una semana donde comenzará la publicación de resultados empresariales del primer semestre del año.

Entre los resultados más relevantes del mercado estadounidense destacan Citigroup (el lunes); Johnson & Johnson, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo y CSG (el martes); IBM, Bank of America, Bank of New York Mellon, eBay y Netflix (el miércoles); Invesco, Union Pacific, Phillip Morris, Honeywell, United Health, Morgan Stanley y Microsoft (el jueves) y American Express y Blackrock (el viernes).

El lunes también se conocerá el resultado de la encuesta del 'Empire' manufacturero y, tras el resultado en mayo que sorprendió negativamente situando el valor en los -8,6, los analistas esperan que continué en terreno negativo hasta los 2 puntos en el mes de junio.

El miércoles se publicará el dato de producción industrial del mes de junio. Se estima que esta cifra retrocederá hasta el 0,1% intermensual, en comparación con el 0,4% del mes de mayo.

Habrá que esperar hasta el jueves para conocer el resultado de la encuesta de la Fed de Philadelphia, una referencia de la salud del sector manufacturero estadounidense, que se espera que avance hasta los 5,0 puntos, tras los 0,3 puntos anteriores.

Después de que la Reserva Federal confirmara de nuevo la semana pasada que permanecería vigilante ante los riesgos de desaceleración económica, más allá de EEUU y Europa la atención se centrará en los datos económicos de China, con la tasa de crecimiento del producto interior bruto del segundo trimestre, el lunes, entre otros.