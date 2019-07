"El ciclo largo puede seguir porque no hace daño a nadie"

Ángel Alonso Madrid

Ignacio Ezquiaga, director corporativo de Banca Privada y Gestión de Activos de Bankia, explica que los bancos centrales están siendo sensibles al sentimiento de temor del mercado, planteando incluso posible bajadas de tipos de interés, pero advierte de que el ciclo económico no tiene todavía los días contados.

Aunque el mercado está esperando el final del ciclo, ya se ha superado el período alcista más largo en Estados Unidos. ¿Hasta cuándo puede continuar?

Esta es la gran apuesta. Llevamos mucho tiempo escuchando a agoreros diciendo que el final de ciclo se acerca pero no termina de ocurrir, anticipan una recesión que luego no viene. Y con fortaleza de datos macroeconómicos. Es un ciclo largo porque es poco intensivo y deflacionista. Estados Unidos crece a una tasa menor de lo que lo hacía en otros ciclos largos, pero no ha disparado la inflación.

El ciclo largo puede seguir porque no hace daño nadie y sigue generando beneficios a las empresas. Es un crecimiento suave que es suficiente para dar beneficio por acción, así que el ciclo puede seguir de momento porque está guiado por el cambio tecnológico. Digitalizacion e inteligencia artificial son cambios que absorben la inflación. Y los economistas no sabemos cómo medir esto.

¿Pero es asumible la ecuación rentabilidad/riesgo en estos momentos?

Se han acumulado subidas de bolsa muy importantes en poco tiempo. Correcciones como las que ocurrieron en mayo pueden volver a pasar, pero el fondo de mercado es positivo. Los nubarrones hacían que entonces fuera más pesimista, con la guerra comercial y sus efectos, y los tipos de interés de los bancos centrales. Pero ahora se va viendo que el proceso de negociación entre EEUU y China tiene subidas arancelarias que tiene efectos limitados en las economías norteamericana y china, por lo que pueden seguir de esta manera.

Hasta hace poco pensábamos que era un riesgo binario, pero la administración de Trump puede seguir manteniendo la tensión para mantener la tasa de crecimiento y mejorar la posición de Estados Unidos en el comercio global. Los miedos a la guerra comercial y la lucha por la hegemonía tecnológica son ahora menores porque lo que ocurre no tiene efectos en la economía. Y, en paralelo, los bancos centrales han sido muy sensibles a la inflación esperada, planteando bajadas de tipos de interés.

Pero con los últimos datos macro, ¿puede la Fed mantener la idea de bajar tipos o hará un amago para contentar al mercado?

A la Fed le preocupan la inflación y el desempleo, datos que no se están disparando: la inflación se está relajando, con revisiones a la baja. No está en peligro. Y puede que hayan llegado a la conclusión de que la subida desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2018 ha sido demasiado alta. Simplemente es que los subió demasiado rápido en su momento, por lo que lo normal es que los bajara medio punto de aquí a final de año, 75 puntos básicos hasta final de ciclo. Pero más que la subida o la bajada de tipos lo que influye es la perseverancia en el tiempo de la tendencia.

¿Qué se puede esperar de la renta fija para los próximos meses?

Los bonos soberanos llevan ganado un 5,5 por ciento de rentabilidad, un recorrido muy rápido y motivo de preocupación. Pero el fondo del mercado es el mejor del mundo: la inflación no se ve por ningún lado, las empresas se financian gratis. Con rentabilidades por dividendo elevadas, los diferenciales de crédito no tienen por qué sufrir.

¿Es la deuda corporativa el único reducto que queda?

Para un inversor a largo plazo, no hay alternativa mejor que la renta variable diversificada geográficamente. No es algo nuevo, pero es importante recordarlo. La bolsa norteamericana ha subido mucho, pero los mercados que se han quedado rezagados tienen más potencial. Pero como los fundamentos son positivos, con los tipos de interés a la baja y las empresas aumentando su beneficio por acción, se plantea un panorama de consolidación.