CaixaBank se compra más barata que nunca y ya ofrece descuento frente al sector

Durante los últimos 9 meses los títulos de CaixaBank han vivido una tormenta perfecta en el parqué, en la que los accionistas han visto como el precio de sus acciones caía un 40%, dejándose 20 puntos porcentuales con el sector en Europa y en España. A las dificultades de todo el sector por el continuo retraso en la subida de tipos -ahora directamente se vislumbra una nueva bajada en el precio del dinero-, en CaixaBank se le une la incertidumbre generada por las hipotecas referenciadas al índice IRPH.

A cierre del primer trimestre, el banco tenía 6.700 millones de euros en productos ligados a este índice. Se esperaba que el abogado general del Tribunal Superior de Justicia Europeo diese su opinión -que no es vinculante- al respecto el 24 de junio. Ahora, el pronunciamiento se retrasa hasta el 9 de septiembre, lo que hace que los nubarrones que se ciernen sobre el banco no se vayan a despejar pronto, ya que la resolución final no llegaría hasta el último trimestre del año o incluso el primero de 2020.

Eso sí, los analistas coinciden en que hay bastantes malas noticias puestas en precio. "Somos conscientes de las preocupaciones por este riesgo y las dificultades para tratar de calcular el impacto", reconocen en Credit Suisse, donde estiman un impacto de 1.340 millones de euros en su escenario base, algo que "está más que puesto en precio en la valoración actual".

Desde UBS concluyen que "una cantidad decente de malas noticias parecen estar incorporadas en los niveles actuales, tanto por posibles pérdidas de capital como por la presión en las ganancias". Eso sí, también advierten de que los múltiplos por sí solos podrían no ser suficientes para animar a los inversores: "Puede que no sea suficiente en medio de la incertidumbre macro y la falta de una solución rápida por el IRPH".

En este contexto, los títulos de la entidad se compran a 7,6 veces sus beneficios de los próximos 12 meses, tocando otra vez los mínimos de 2008 y el nivel más barato de toda su historia bursátil. Así, ofrece un descuento del 5% frente al sector en España. Teniendo en cuenta sus resultados esperados para 2020, el PER se quedaría en 7,1 veces.

"La acción está en niveles poco exigentes. Y seguimos recomendando comprar sus títulos, puesto que consideramos está descontando una resolución negativa de IRPH y un aumento de la debilidad. Sin embargo, la resolución de lo primero se espera como pronto a finales del año y es necesario que se conozca para poder recoger algo del valor latente", explican en UBS. En precio sobre valor contable, la entidad cotiza a 0,61 veces, lo que supone un descuento del 8% frente a las 0,66 veces de media a las que lo hace la banca del Ibex.

De hecho, Norges Bank -el fondo soberano de Noruega- ha decidido aumentar su exposición a la compañía hasta el 3,01%, convirtiéndose en el segundo accionista de la firma por detrás de Criteria.

Cumplir con el plan estratégico

En 2018 varias entidades españolas presentaron sus planes estratégicos para los próximos años. Algunas de ellas -como Bankia y Sabadell- presentaron su números en un momento en el que las subidas de tipos parecían mucho más cercanas, lo que ha dejado rápidamente sus planes obsoletos, un escenario que CaixaBank ha intentado evitar.

Así, la entidad catalana ha dado dos objetivos de rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE) en función de si llega la ansiada subida de tipos o no. Contando con ella, esta ratio alcanzaría el 12% para el banco en 2021, pero sin ella se quedaría 2 puntos porcentuales por debajo. De momento, el consenso estima que el banco logrará un rendimiento del 10,2%. De hecho, esta semana Jordi Gual aseguraba en Santander en unas jornadas financieras organizadas por la APIE y la UIMP que la entidad no modificaría su plan estratégico, ya que en él ya se contemplaba un escenario de tipos más bajos.

La firma catalana estima que los ingresos netos de intereses crecerán un 5% en el periodo y las comisiones un 4%, frente al 6 y al 7% que prevé el consenso. En términos de capital, el banco espera que la ratio de capital de máxima calidad -CET1- alcance el 13% en 2021, frente al 14% que espera el consenso. La cifra del banco incluye 100 puntos básicos para posibles necesidades regulatorias.

El dividendo de CaixaBank rentará un 7,6% en 2020

Con respecto al dividendo, la entidad ha establecido un payout (porcentaje del beneficio destinado a la retribución) de más del 50%, con un límite del 60%. Los analistas prevén que la firma distribuya 0,15 euros por título con cargo a 2019, lo que implica una rentabilidad del 6% y un payout del 48%.

La solidez de su negocio

Más allá de la incertidumbre que ha sembrado sobre la cotización del banco el IRPH, lo cierto es que los analistas siguen destacando la solidez de su negocio y confían en su capacidad para crecer más que la media del sector a largo plazo. "Pensamos que CaixaBank será capaz de aumentar sus márgenes en línea con el guidance dado. Prevemos que crezca en el préstamo al consumo y que los volúmenes generales comiencen a aumentar a partir de 2020. La disciplina en precios ayudará a mejorar los márgenes, especialmente en hipotecas, donde los productos a tipo fijo ya tienen una penetración del 66% en los nuevos préstamos", apuntan desde el equipo de Barclays.

Los expertos estiman que los ingresos netos de intereses de la entidad crecerán a un ritmo del 3% entre 2019 y 2022, frente al 2% al que aumentarán en el resto del sector en España. Con respecto a los ingresos por comisiones, que han sido una pata importante para el negocio de la banca ante unos tipos en mínimos históricos, los analistas creen que la entidad también podrá incrementarlos a un ritmo del 3,5%, frente al 2,8% estimado para la industria.

"Consideramos que será capaz de hacer crecer su negocio más que sus comparables incluso en un escenario sin subida de tipos, ayudado por su negocio asegurador y de gestión de activos, que suponen entre el 26 y el 27% de nuestras estimaciones", destacan desde Credit Suisse. En el banco helvético señalan que el banco está preparado para beneficiarse de la baja penetración de los seguros, los fondos de inversión y los planes de pensiones y recuerdan "la creciente preocupación por las pensiones en el país", lo que podría permitir a la entidad crecer.

A cierre del primer trimestre del año, CaixaBank contaba con una cuota del 17% en fondos de inversión y del 25% en planes de pensiones, lo que le otorga una ventaja en el actual escenario de tipos. "Si aceptamos que unos tipos más bajos por más tiempo están aquí para quedarse y que el crecimiento de los préstamos sigue siendo tímido, preferimos comprar aquellas entidades que dependen menos de los ingresos netos de intereses, lo que sucede en el caso de CaixaBank", explican en RBC. La entidad contempla en su plan estratégico 2019-2021 que las primas netas de seguros vida-riesgo crezcan a un ritmo anualizado de entre el 9 y el 10% en el periodo. Asimismo, esperan que el ahorro a largo plazo crezca a ritmos del 5-6% en el periodo.

Este escenario se traducirá en un aumento del beneficio por acción (bpa) del 19% entre 2019 y 2021, frente al 10% al que lo hará la industria en España. "Dada la incertidumbre sobre las perspectivas de negocio, entendemos el nerviosismo de los inversores sobre el crecimiento de los costes en CaixaBank. A pesar de unas hipótesis más débiles, creemos que puede seguir aumentando más la cifra de negocio que los costes", resaltan desde Jefferies.

La entidad acaba de cerrar un ERE de 2.023 personas -hubo 2.971 voluntarios- y tiene apuntados 890 millones para ejecutar las salidas en la segunda mitad del año. "La ejecución de la reestructuración debería empezar en el último trimestre, tras llegar a un acuerdo con los sindicatos. Un ahorro de 190 millones en costes mejoraría las ganancias, la rentabilidad y crearía valor al accionista", inciden en Barclays. En este sentido, hay quien alerta del elevado número de oficinas con el que cuenta CaixaBank, si bien desde el banco siempre se ha presumido de su capacidad para llegar a todos los rincones del país.