Raquel Blázquez (Ibercaja): "No veo una bajada de tipos de la Fed en julio"

Tras la reunión de la Reserva Federal esta semana, el mercado da ya un 100% de probabilidades a un recorte de los tipos de interés en la reunión de finales de julio, mientras que en lo que resta de año (tres reuniones más) vaticina otros dos recortes que dejen el precio del dinero en el rango del 1,5-1,75%. Sin embargo, Raquel Blázquez, jefa de gestión de inversiones Banca Privada de Ibercaja, considera que esta visión es demasiado agresiva.

¿Cómo interpreta los cambios de discurso que estamos viendo en los dos grandes bancos centrales, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal?

La gran diferencia del año pasado con respecto a este son las dinámicas de política monetaria. Tanto en EEUU como en Europa estábamos en una dinámica de subida de tipos. Sin embargo, este año los mensajes se han moderado y se han situado en un sesgo mucho más acomodaticio. Y eso que llevamos viendo desde principios de año esta semana ha tocado su punto culmen. Lo que está motivando este cambio de política monetaria es la escalada y la amplificación del conflicto comercial que no es solo desde EEUU hacia China, sino que también tiene sus ramificaciones hacia México o Europa.

Esta situación de incremento de la incertidumbre geopolítica, está teniendo efectos en las decisiones de inversión. El indicador más adelantado que son las decisiones de inversión de las compañías o la inversión institucional, se están viendo directamente impactadas por estas incertidumbres y eso es lo que está produciendo ese daño en las dinámicas de crecimiento económico.

Las probabilidades que está poniendo ya el mercado de recorte de tipos en la siguiente reunión de la Fed, el 31 de julio, se han ido ya al 100%. Te están poniendo en precio tres bajadas de tipos este año, y una más el año que viene. Ahí quizá, el mercado se está adelantando mucho porque la decisión va a depender mucho de los datos.

¿No ve tan clara una bajada de tipos de la Fed en la próxima reunión?

Yo en julio no la veo. Hay parte del consenso que es muy agresiva porque el 74% está hablando de un recorte de 25 puntos básicos, y el 26% de 50 puntos básicos ya en julio. Yo eso sí que, desde luego, no lo veo. Si eso ocurre sería un mensaje muy negativo, de que se ve una debilidad muy fuerte al recortar ya medio punto.

No obstante, creo que la Fed puede esperar a la publicación de los datos. Fundamentalmente esperará a ver cómo se va avanzando en esas negociaciones entre EEUU y China en la próxima cumbre del G-20 en Osaka a finales de junio, y sobre todo a tener más datos macro encima de la mesa. En definitiva, el mercado lo está poniendo claro y yo creo que la Fed está en modo prudente, monitorizando muy de cerca los riesgos. Mirará indicadores de actividad, cómo se están comportando las condiciones financieras y los diferenciales del crédito, y los datos de mercado laboral. Además, a partir de la segunda quincena de julio, empezará la publicación de resultados de las compañías, y eso también será un indicador que van a utilizar para ver cómo les está yendo a las empresas. Por tanto, yo no sería tan radical diciendo que seguro el 31 de julio llevarán a cabo una bajada de tipos.

En este contexto, ¿por qué optaría en renta variable? ¿Por sectores más con más fortaleza tipo eléctricas o por sectores con más debilidad tipo bancos?

En términos de sectores, hay una clara divergencia. Hay sectores que te están cotizando a ratios elevados por crecimiento, y otros sectores que las ratios que presentan te están poniendo en precio una situación de desaceleración, como automovilísticas o industria. Lo que hemos visto en el último mes es que generalmente lo que se ha producido es un flujo de fondos hacia sectores más defensivos tipo telecomunicaciones o utilities, y que se han visto muy beneficiados por la bajada de las tires de los bonos que estamos viendo.

Ha habido muy buen comportamiento ya de estos sectores, fundamentalmente de utilities, y en estos sectores defensivos que se han visto muy comparables a los bonos, seríamos más prudentes porque pensamos que, quizá, los bonos han corrido mucho y, aunque pueden tener más recorrido a la baja, lo que te queda por ganar no compensa con el riesgo que habría que asumir.

Nosotros lo que buscamos en las carteras es más un crecimiento expuesto a temáticas de inversión más que enfocado en sectores. Buscamos un crecimiento estructural, consistente y sólido a medio y largo plazo, lo que va a provocar que tengamos un perfil más defensivo en momentos de ciclo económico más maduro. Hablamos de temáticas que tienen un crecimiento sostenible a largo plazo, por ejemplo, consumo global, con el crecimiento de las clases medias, la temática demográfica, la tecnología y todo lo relacionado con la transformación digital.

Teniendo en cuenta que las rentabilidades de los bonos están en mínimo, ¿se puede ganar todavía con la renta fija?

La estrategia en renta fija es, fundamentalmente, buscar la diversificación y la protección. El núcleo duro de la cartera lo tendríamos a corto/medio plazo en investment grade en euros, con algo de carry en dólares. Esto como parte de la protección. En la parte de diversificación, nos podríamos ir a segmentos de high yield o deuda emergente, siendo muy selectivos, buscando países que tengan buenas dinámicas macroeconómicas.

En deuda soberana europea no vemos prácticamente nada de valor. No obstante, hay veces que por tensión del mercado, por ejemplo Italia, te puede abrir ventanas de oportunidad si piensas que es una economía que al final es sostenible y que no va a sufrir procedo de default.

¿Cree que en estos momentos compensa cubrir el riesgo divisa teniendo en cuenta que la volatilidad es baja?

Efectivamente, en divisas todas las coberturas llevan coste y la verdad es que cubrir la divisa en dólares casi se te va al 2,75%. Pero eso ya depende de la estrategia que quieras implementar, teniendo en cuenta que cubrir el riesgo divisa se come parte del atractivo de rentabilidad.