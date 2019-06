El 'convoy' de Volkswagen se pagará caro en bolsa

Carlos Simón García Madrid

Volkswagen anunció este viernes que planea sacar a bolsa entre el 10 y el 15% de Traton, su división de camiones, la cual le reporta un 10% de las ventas del grupo y que incluye a MAN y a Scania. El rango de precios anunciado para su salida a bolsa es de entre 27 y 33 euros, lo que supone valorar la compañía entre 13.500 y 16.500 millones de euros. El convoy alemán, que hará sonar la campana de la bolsa de Fráncfort el próximo 28 de junio, presenta unos múltiplos exigentes, tal y como explican desde la casa de análisis Jefferies. "Traton cotizará a un PER –veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción– de cara a 2020 de entre 11,8 y 14,4 veces, lo que presenta una prima con respecto a uno de sus principales comparables, Volvo, el cual se sitúa en 10,4 veces", explican sus analistas.

Para Banco Sabadell, no obstante, esto supone una noticia positiva "porque transmite la sensación de que Volkswagen sigue adelante con los planes marcados". No obstante, "la valoración del negocio estaría claramente por debajo de los rumoreado", añaden. Lo que sí es cierto es que esto "vuelve a poner encima de la mesa el elevado descuento por holding que estaría soportando Volkswagen y que no vemos razonable", concluyen desde la entidad catalana.

La primera reacción en el parqué no ha sido positiva para Volkswagen, que cotizó con pérdidas en la última sesión de la semana y deja en poco más de 2 puntos porcentuales su balance anual en el parqué.

Pese a los vaivenes y el momento delicado del sector, los analistas mantienen la confianza en la firma de elMonitor de Ecotrader, que cuenta con una recomendación de compra avalada por tres de cada cuatro expertos y un potencial alcista del 35% hasta el precio objetivo que ha fijado el consenso de analistas que recoge Bloomberg.

