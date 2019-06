ArcelorMittal cree que la industria ya ha tocado suelo: sus títulos rebotan un 10% desde mínimos

Carlos Simón García Madrid

Los títulos de Arcelor se sitúan como los más alcistas del Ibex al inicio de la sesión por segundo día consecutivo y ya rebotan más de un 10% desde que tocase mínimos no vistos desde junio de 2016.

Desde la propia compañía, que ya se vió obligada a recortar su producción en Europa por el aumento de costes, la menor demanda procedente de la industria automotriz y la incertidumbre comercial, creen que ya ha pasado lo peor en el sector.

"Si la economía global se mantiene como está ahora mismo, la industria del acero probablemente ya ha tocado suelo. Espero que la caída de precios haya terminado", explicaba el CEO de producto en Europa. No obstante, avisaba también de que si la industria automovilística no se recupera y la Comisión Europea no regula las importaciones de bajo coste la industria se contraerá.

Pese a este rebote, Arcelor es una de las más castigadas del selectivo en lo que va de año con una caída que roza el 20%. Los expertos, aunque le han recortado la valoración drásticamente en los últimos meses, todavía le dan un potencial de más del 60% hasta los 23,7 euros donde fijan su precio objetivo.

Además, el 72% de los analistas que la siguen recomienda comprar sus títulos mientras que el 24% sugiere mantener posiciones y sólo el 4% aconseja salir del valor.

Opción para valientes

Desde el punto de vista técnico, "la fuerte sobreventa que acumula la cotización de Arcelor tras las últimas caídas invita a pensar que podríamos asistir a un rebote en próximas fechas que sirva para aliviar parte de la misma y ajusta parte de esa caída", explica Joan Cabrero, jefe de estrategia de Ecotrader.

"El cierre del hueco bajista que abrió a partir de los 14,08 euros es un primer paso para confiar en la posibilidad de ver un rebote hacia la zona de los 16", añade el experto. "Ya en esta zona se podría comprar de forma agresiva con un stop bajo los 13,70 euros", concluye.