Enel sube un 24% desde que compró Eletropaulo... e Iberdrola un 44%

Acaba de cumplirse un año desde que Enel se hizo con el control de Eletropaulo, la mayor distribuidora de energía de Brasil, tras librar una encarnizada batalla con Iberdrola por su control.

La italiana se impuso a la española –que pujaba a través de su filial brasileña Neoenergía- al ofrecer el equivalente a 10,45 euros por cada acción de Eletropaulo, frente a los 9,08 euros planteados por Iberdrola. Y desde el 31 de mayo de 2018, fecha en que se alcanzó el acuerdo, los títulos de la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán suben casi el doble que los de Enel en el parqué: se anotan casi un 44%, y los de Enel en la Bolsa de Milán repuntan algo menos del 24%.

Iberdrola y Enel también rivalizan por consolidarse como la mayor eléctrica de Europa por valor bursátil, título que a día de hoy ostenta la italiana pero que Iberdrola puede hacer peligrar: capitaliza actualmente unos 56.100 millones de euros, lo que la deja a unos 2.100 millones de su rival. Hace solo unos días, el 31 de mayo (precisamente, la fecha del acuerdo de adquisición de Eletropaulo) esa brecha entre ambas, que lleva meses reduciéndose, cayó por debajo de los 2.000 millones por primera vez en más de dos años.

La compañía española cotiza en máximos de 2008 en un ejercicio en el que se revaloriza ya más de un 24%, lo que la cuela entre las más alcistas tanto del Ibex 35 como del EuroStoxx 50. Tras este llamativo repunte, los analistas del consenso que recoge FactSet ven sus títulos ya sobrevalorados.

El grupo español está dando los últimos coletazos a la salida a bolsa en Brasil de Neoenergía, una operación cuyo rango de precios se conocerá de forma inminente ya que el calendario anunciado implica que esta filial estará cotizando en el primer semestre de 2019. Es un tema pendiente desde hace años, ya que los otros dos grandes socios en el capital, el fondo de pensiones Previ (que tiene un 38,2%) y Banco do Brasil (con un 9,3%), desean salir de un grupo que no controlan y que no es estratégico para ellas. El debut bursátil de Neoenergía ya se inició y se paró en 2017, al no estar satisfechos esos dos vendedores con la oferta compradora (el grupo llegó a valorarse en 5.100 millones de euros). Y lo previsible es que Iberdrola no compre ni venda, y que el resto del capital pase a estar a manos de minoritarios.