David Ardura (Gesconsult): "A largo plazo tiene más sentido invertir en bolsa española a 12 veces el beneficio, que en un bono en negativo por muy alemán que sea"

David Ardura, director de Gestión de Gesconsult, considera que la situación actual del mercado de deuda, con la mitad de los bonos soberanos de Europa ofreciendo un interés negativo, es más producto del miedo y la incertidumbre que con la situación económica y que se ha llevado el dinero de los inversores hacia a activos más seguros. A largo plazo no ve mucho más recorrido en este tipo de deuda, algo más en la corporativa, pero opina que el momento actual invita a construir carteras de renta variable con compañías con múltiplos de calidad capaces de generar caja.

A tenor de las rentabilidades que están ofreciendo los distintos activos en 2019, ¿cabe pensar que estamos en un momento más favorable para la renta fija que para la variable?

Si miras la deuda soberana lo ha hecho muy bien, pero no creo que sea por la situación macro, sino de una búsqueda de refugio que ha devuelto los fantasmas del año pasado y ha impulsado el dinero hacia la deuda soberana, que cotiza con un deterioro macroeconómico desde principios del año, llevando a una situación anormal del bono alemán a 10 años en el -0,23%. En cuanto a la renta corporativa no lo ha hecho bien en el último mes, porque ha tenido ampliaciones de los diferenciales de crédito que te reflejan la situación de incertidumbre y de riesgos de la guerra comercial. Pero si vamos a invertir a más a largo plazo, tiene más sentido invertir en bolsa española a 12 o 13 veces el beneficio, como tenemos nuestras carteras, que no comprar el bono alemán a –0,22% o el español en el 0,61%. Es un momento para construir cartera de renta variable que de renta fija.

¿Qué oportunidad de entrada ve en los bancos, que están baratos, pero muestran debilidad, frente a las eléctricas, que están caras pero muestran más fortaleza?

Si planteamos una inversión a más largo plazo, tenemos que tener en cuenta los múltiplos a los que estamos comprando. En nuestra opinión están caras como todo lo defensivo porque es a donde se ha ido el dinero expandiendo los múltiplos. Y luego hay valores baratos, como los bancos, que están descontando un entorno de tipos que no se van a mover del entorno actual. Ahí es difícil porque hay que hacer la previsión de cuándo vas a tener ese repunte de tipos o buscar alternativas en aquellos bancos que más allá de la curva tengan alguna fuente de valor en la que el mercado no haya reparado. Unicaja y Bankinter son un ejemplo,bancos donde haya valor más allá de un determinado momento de repunte de tipos.

¿En qué sectores ve más potencial?

Más que en un sector, tenemos que movernos en compañías que tengan mucha calidad, como es el caso de Cie Automotive o Navigator. Son compañías que están en sectores con un componente cíclico y en un momento de cambios en el sector, pero con una calidad y unos múltiplos excelentes. Cie cumple todos los argumentos que buscamos: generación de caja, transformación de ebitda en caja Es un sector castigado pero quizá es donde encontramos oportunidades. Estamos también en Cellnex, es una idea que venimos empujando porque es una compañía que cada vez que compra o añade activos a su cartera genera valor y está en constante reevaluación. Es muy significativo que ampliara capital sin decir con qué objetivo claro y no sólo no bajó sino que subió. Esto demuestra mucha confianza en el management. Yo creo más en este tipo de ideas más allá de los sectores en un mercado que no discrimina y que cuando vienen mal dadas se va al bono y a las eléctricas y lo demás no se salva.

¿Han rotado su cartera por la guerra comercial?

Lo hicimos el año pasado pero no este. Reaccionar a corto plazo a Trump y a sus tuits te hace perseguir al mercado y no tiene un gran efecto. Nuestro escenario central es que EEUU y China van a llegar a un acuerdo. En fondos conservadores sí hemos cubierto las carteras pero en renta variable hemos seguido por encima del 90%.

¿Puede dar Italia un susto como el que dio en mayo del añpasado a cuenta de la deuda?

Pasa como con la guerra comercial, depende de la inspiración de Trump o de Salvini y compañía. Yo creo que el curso natural de Italia será como el que pasó en Portugal en el otoño de 2015, con un gobierno de izquierdas con apoyo de los populistas, la prima se disparó y el bono luso se puso en el 4% a 10 años. Llega un momento en el que tienes que hacer los deberes. Con Italia el año pasado sucedió algo parecido cuando se puso a discutir con la Unión Europea por 11.000 millones cuando el coste de no cumplir ese objetivo hubiera sido refinanciar, lo que habría supuesto entre 40.000 y 80.000 millones en función de si la financia completa. Creemos que pasará algo parecido. El bono italiano ayer, después de conocerse que Bruselas ha metido a Italia en el procedimiento de sanciones por su indisciplina, al final reaccionó con el tipo de interés bajando y el bono subiendo de precio. Me cuesta ver que tengamos la repetición del escenario del año pasado.