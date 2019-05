Llega el primer fondo sin comisión de gestión: solo cobrará si el partícipe gana dinero

Arranca el primer fondo de fondos que permite invertir en doce gurús del value español entre los que se encuentran nombres de la talla de Francisco G. Paramés sin necesidad de pagar comisión de gestión, a diferencia de otros vehículos similares disponibles en el mercado. Su peculiaridad es que sus partícipes solo pagarán si ganan dinero con el fondo.

La propuesta llega de la mano de EBN Banco y se llama EBN Sinycon Valor. Aunque este fondo se registró en diciembre en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), fuentes próximas a la entidad explican que será en junio cuando empezará su comercialización. Parte de un patrimonio de 3,24 millones de euros y su objetivo es alcanzar una rentabilidad del 10% anual a medio y largo plazo. Para ello invertirá en los fondos de 12 gestoras valor reconocidas en España, como son Bestinver, Magallanes, AzValor, Cobas, EDM, Metagestión, Valentum, Santalucía, Fidentiis, Advantage, Key Capital y Lierde.

El fondo está disponible a partir de 1.000 euros y, además de carecer de comisión de gestión, tampoco cobra peaje de suscripción ni de reembolso, lo que significa que no aplica penalización en el momento de venta.

Ahora bien, que EBN Banco no cobre una comisión de gestión como tal no significa que los partícipes no asuman otros costes indirectos como el que se genera cuando el banco compra los fondos de las doce gestoras valor. Ese coste se descuenta directamente del valor liquidativo de EBN Sinycon Valor.

No es el primer fondo de fondos 'value'

Su filosofía, la de ser un fondo de fondos que reúne en un solo vehículo algunas de las gestoras con más renombre del value, no es nueva. Andbank, por ejemplo, estrenó el suyo a principios de 2017, llamado Gestión Value, cuando todavía no existía nada similar en el mercado. Este fondo invierte en los fondos ibéricos e internacionales de azValor, Magallanes, Cobas y Bestinver, además de en acciones de Berkshire Hathaway, el brazo inversor de Warren Buffett, considerado el padre de la inversión en valor. Sus gastos corrientes ascienden al 2,5%, según Morningstar. Solo unos meses más tarde, en noviembre del mismo año, Bankia lanzó el suyo: Bankia Gestión Valor, con unos costes del 0,72%.