JP Morgan prefiere Antena 3 a Telecinco en la bolsa española

Carlos Simón García Madrid

En el gran duopolio de la televisión privada en España, las cadenas no solo pugnan por la cuota de pantalla y ser la preferida de los espectadores, sino también por atraer a inversores y analistas por su evolución en el parqué.

Al inicio de la sesión, los títulos de Atresmedia avanzaban ligeramente frente a las caídas generalizadas del mercado español gracias a una mejora de recomendación de JP Morgan, que sugiere comprar las acciones de la firma dirigida por Silvio González. Por contra, continúa recomendando mantener en cartera las de su gran rival, Mediaset.

Además, el banco norteamericano ha incrementado el precio objetivo de Atresmedia en un 16% hasta 6,10 euros, lo que le deja un recorrido al alza del 35% desde sus niveles actuales. En el caso de Mediaset, también ha mejorado su valoración en un 7% y le da ahora un potencial de 10 puntos porcentuales. Eso sí, el resto del consenso cree que Telecinco está sobrevalorada en el parqué.

Estos cambios llegan después de que ambas compañías hayan presentado sus respectivos resultados trimestrales en los que se muestra una clara tendencia a la baja de los ingresos publicitarios pero en los que Atresmedia ha conseguido reflejar una reducción de costes que ha gustado al mercado.

En cuanto a la recomendación del resto de los expertos, también prefieren en mayor medida a la tres, con un 41% de consejos favorables frente al 25% de los analistas que tiene la cinco a su favor.

Por otro lado, el próximo mes de junio Atresmedia repartirá el segundo de sus dos dividendos ordinarios anuales, que será de 0,25 euros y que alcanza una rentabilidad a precios actuales del 5,5%. Para tener derecho a percibirlo se debe tener en cartera sus acciones al cierre del mercado del lunes 17 de junio. No obstante, algunos expertos dudan de la viabilidad futura de este dividendo.

Debilidad por debajo de los 5,10

Desde el punto de vista técnico, Carlos Almarza, analista de Ecotrader, apunta que "en los últimos meses está resistiendo sobre la base de un amplio canal, que discurre por la zona de los 3,80 euros y que si lo cede, podría ir incluso a buscar soporte en los 3 euros por acción".

"Mientras no supere la zona de los 5,10 euros no podremos hablar de un rebote mayor y los riesgos bajistas seguirán intactos e incluso si no supera los 5,45 euros no veremos una fortaleza para plantearnos que estamos ante un suelo sostenible", concluye el experto.

¿Cuánto he ganado o perdido con mis acciones?: