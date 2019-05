Bestinver no venderá acciones de Telepizza a seis euros si no tiene obligación legal de hacerlo

Bestinver, la mayor firma independiente de gestión de activos española, que cuenta con más de 4.800 millones de euros de patrimonio en fondos de inversión y 52.000 partícipes, dejó clara una vez más su postura sobre la OPA de exclusión de bolsa de Telepizza planteada por la firma de capital privado KKR, y esta vez de forma pública en la XVIII conferencia anual de inversores de la gestora. "No venderemos una acción a seis euros que no tengamos la obligación legal de hacer", remarcó Beltrán de la Lastra, presidente y director de inversiones de Bestinver.

De esta forma tan rotunda, De la Lastra volvía de remarcar que no están de acuerdo con el precio de exclusión planteado, situado justo en los seis euros, en una operación que no está saliendo como tenían en mente en KKR. Han debido de reducir el porcentaje de aceptación del 75 al 50 por ciento para hacerse con el control mayoritario de la compañía de restauración y la posición de inversores institucionales como Bestinver les puede obligar a seguir negociando para que acepten la transacción, a pesar de que la CNMV ha advertido que consideraría "inapropiado" cualquier acuerdo al que pudiera llegar la firma de capital riesgo con accionistas para comprarles a un precio superior.

"El precio ofertado es injusto y hemos defendido el interés de nuestros partícipes", aseveró Jaime Vázquez, el analista senior de Bestinver especializado en las empresas de distribución y consumo.

Durante el turno de preguntas, los responsables de Bestinver también aconsejaron a los inversores minoritarios acudir a la OPA de DIA, una empresa en la que aseguraron que nunca han tenido en cartera. Y señalaron que no se han planteado invertir en Uber porque no les convencen sus números. La compañía norteamericana, que han analizado en detalle por ser la competencia de otras firmas en las que sí están invertidos, no cumple con el requisito básico de tener un segmento geográfico de negocio claro que sirva para justificar el precio del resto.

Riesgo de liquidez

De la Lastra reconoció que les preocupa el riesgo de liquidez, "un riesgo del que no se habla pero que es el mayor de todos a los que nos enfrentamos". Y recordó lo ocurrido en el mercado de deuda italiano, cuando hubo un momento muy breve en el que no hubo contrapartes. Algo muy breve pero que podría ser peligroso si se repitiera en el futuro. "Estamos comenzando a ver momentos puntuales de pérdida de liquidez en los mercados", subrayó. Respecto a los riesgos políticos, apuntó que son "serios y reales" y advirtió cómo la guerra comercial entre Estados Unidos y China puede implicaciones serias si las dos potencias mundiales no llegan a un acuerdo.

Pero, a su juicio, el mayor peligro sigue siendo el regreso de la inflación, un factor que no se tiene en cuenta pero de la que "tenemos motivos para pensar que volverá y lo hará con fuerza", al igual que advirtió de que "tenemos todos los ingredientes para sufrir fuertes embates de volatilidad", como ocurrió en los últimos meses del año pasado.

Durante la conferencia anual de Bestinver en Madrid, participó por primera vez Eduardo Roque, responsable de renta fija de la gestora propiedad de Acciona, después de dos años de su fichaje junto a Joaquín Álvarez-Borrás, quien señaló el papel de los activos de deuda para preservar el capital a corto plazo. "No necesitamos hacer grandes heroicidades ni pretendemos hacernos ricos, pero no renunciamos a la rentabilidad", afirmó.

Ante la pregunta de una asistente sobre si más allá de las compañías del sector que tienen en cartera, Bestinver invertiría en activos inmobiliarios, De la Lastra aseguró que "no es descartable" porque "son activos reales".