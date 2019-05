IAG rebota desde mínimos tras la mejora de recomendación de HSBC

Carlos Simón García Madrid

El pasado viernes, tras presentar sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio, IAG rebotó después de alcanzar mínimos no vistos desde febrero del año 2017. Este rebote tiene continuidad hoy tras la mejora de recomendación por parte del banco británico HSBC.

Así, el banco inglés le ha retirado el consejo de venta que sostenía sobre la aerolínea, dando un respiro a la cotización de sus títulos que se habían visto presionados a la baja en los últimos meses ante la incertidumbre sobre el acuerdo del Brexit.

Con este cambio, el 60% del consenso recomienda comprar las acciones de IAG mientras que el 26% prefiere mantenerlas. Asimismo, HSBC ha incrementado el precio objetivo en casi un 15% hasta los 6,37 euros, lo que le deja un potencial del 10% desde sus niveles actuales. Este recorrido, no obstante, es menor al 31% que le otorga la media de los expertos, que la sitúan por encima de los 7,6 euros de caa a los próximos 12 meses.

Hoy, la anglo-española sigue cotizando en positivo unos resultados trimestrales en los que anunció unas ganancias de 11 veces menos que el año pasado. Sin embargo, fueron bien acogidos en un contexto de amplias dificultados para el sector y los contratiempos provocados por la salida del Reino Unido de la UE.

Debilidad mientras no supere los 6,55 euros

La pasada semana, los títulos de IAG "perdieron ya el soporte que encontraban en los 5,8 euros, lo que confirma un amplio giro bajista y no encaja para nada con una reestructuración alcista", explica Carlos Almarza, analista de Ecotrader. "Mientras no marque máximos crecientes por encima de los 6,55, no confiaríamos en la sostenibilidad de ningún rebote", añade.

"Hay que tener presente que la amplitud del giro bajista que está tomando cuerpo podría llevarnos a retroceder incluso todo lo ascendido desde los mínimos de 2016 y no encontramos ningún sopòrte intermedio hasta la zona de los 5 euros por acción", concluye el experto.