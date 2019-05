Renta 4: "Parece que la Fed tiene un tercer mandato tácito de impedir que las bolsas caigan"

En medio de la incertidumbre que han creado las negociaciones entre China y EEUU, Jesús Sánchez-Quiñones, director general de Renta 4, cree que la gente piensa que "se acabará llegando a un trato", pero advierte: "Si no hay un acuerdo comercial las previsiones de recuperación se desmoronarán". Mientras, cree que los bancos centrales han salido a salvar a los mercados en cuánto estos han mostrado un pequeño temor: "Parece que la Fed tiene un tercer mandato tácito de impedir que las bolsas caigan", indica.

Durante esta semana el mercado ha estado muy pendiente de la evolución de las negociaciones entre China y EEUU. ¿Existe la impresión de que es una nueva amenaza y que acabará llegándose a un acuerdo?

Donald Trump ha demostrado que es bastante imprevisible. Desde luego que esto da sensación de déjà vu, de que ya lo hemos vivido. Después de tuits incluso más agresivos se acaba llegando a algún tipo de acuerdo, pero pensar que porque sucedió en el pasado va a suceder ahora puede ser demasiado optimista Creo que la gente tiende a pensar que se acabará llegando a un trato. También hay que recordar que la fecha límite inicial estaba fijada el 1 de marzo y todavía seguimos negociando. En cualquier caso es la excusa ideal para que las bolsas se tomen un respiro.

En todo caso la rebaja no parece muy pronunciada, sobre todo en Estados Unidos. ¿Sigue demasiado complaciente el mercado?

Lo que es claro es que esta incertidumbre, que es nueva ahora, lo que está provocando es que las bolsas corrijan algo. ¿Si podría ser más profunda? Lo importante es que está empezando a haber una corrección que tampoco es pequeña.

Muchos inversores se han perdido la subida de las bolsas este año. ¿Cree que hay gente esperando a una corrección para poder entrar?

Mirando los datos de Inverco sobre suscripciones y reembolsos de fondos, lo que se ve es que hay muchos inversores o ahorradores que se han perdido una parte muy notable de la subida. ¿Entrarán si hay una corrección? De media, las bolsas europeas tienen caídas dentro del año desde máximos hasta el mínimo siguiente de entre un 10% y un 14%. Y aún estamos muy lejos de ese tipo de descensos. Es lógico, más todavía después de recuperar un 20%, que las bolsas se tomen un respiro.

Más allá de la guerra comercial, ¿ha cambiado algo en lo fundamental para el cambio entre diciembre y hoy?

Casi todos los datos macro lo que presentan es una cierta recuperación global a partir del segundo semestre de este año y que se prolonga al año 2020. Pero eso depende muchísimo de que haya una tranquilidad en los acuerdos comerciales. Si finalmente no hay un acuerdo, esas previsiones se desmoronarán. Por eso, cada vez que hay una señal de peligro los mercados se ponen muy nerviosos. Esto se ve claro si miras al sector automovilístico, que tiene caídas muy significativas no porque los resultados sean malos, si no por el temor al futuro.

La bolsa española vuelve a quedarse rezagada. ¿Cree que el inversor entra a España buscando bancos y que ante la nueva situación ha huido?

No es que el inversor entre en bolsa española buscando bancos, simplemente es la composición del Ibex. Cuando el sector que peor lo hace en Europa es la banca, el índice se queda rezagado. Al final, cada vez hay más inversión en índices y se invierte en el Ibex 35. El que invierte en China no se para a pensar que los mayores porcentajes en los selectivos son inmobiliarias y banca. Se cree que invierte en la economía china. La tendencia general ahora es invertir en los índices.

¿Esta tendencia de mayor peso de la gestión pasiva puede cambiar ante un entorno más complicado de mercado?

La gestión pasiva tiene más razón de ser cuando hay un mercado claramente alcista, cuando hay un mercado de bandas, la gestión activa suele aportar mayor rentabilidad que la gestión pasiva. En EEUU, que solo ha habido una dirección en la bolsa, es muy difícil batir a la gestión pasiva, pero cuando entras en un escenario mucho más plano tiene mas juego la gestión.

Este año la volatilidad ha vuelto a situarse en niveles muy bajos, pero en estos días ha sufrido un repunte. ¿Estamos en niveles más normales?

Aquí desde principio de año ha habido varios factores. Primero parecía que iba a haber un acuerdo de EEUU y China. Luego los bancos centrales en cuanto han visto que los mercados que los mercados estornudaban y la economía flojeaba un poco han vuelto a apoyar, esto reduce la volatilidad, pero lo hace hasta que hay cualquier evento que la hace disparar momentáneamente. No se puede decir que haya llegado a niveles altos ni mucho menos. Lo que pasa es que estaba en niveles tremendamente anormales por bajo.

¿Ha sido excesiva la reacción de los bancos centrales?

En Estados Unidos sobre todo. Parece que la Fed tuviera un tercer mandato tácito que es impedir que las bolsas se caigan. En cuanto hay una corrección como la del último trimestre, se vuelve a cambiar radicalmente de postura, cuando los datos económicos son razonablemente buenos y sigue con ese sesgo bastante acomodaticio.