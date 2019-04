La firma más alcista del Ibex 35 agota su potencial: Siemens Gamesa pierde atractivo para Redburn

Carlos Simón García Madrid

Siemens Gamesa se mantiene como el valor más alcista de todo el Ibex 35 en lo que va de año, con un repunte de más del 40% que le ha llevado a cotizar en máximos no vistos desde el verano de 2017, por encima de los 15 euros por acción.

Precisamente esta fuerte subida es la que ha provocado que la firma de análisis Redburn le retire el consejo de compra para sugerir mantener posiciones, y es que sitúa su precio objetivo en los 15 euros, por lo que se habría quedado sin potencial alguno para seguir ascendiendo.

Esta tesis está en línea con la del resto del consenso de expertos que recoge Bloomberg, que tampoco le da recorrido alguno a sus títulos.

"Aunque todavía vemos una buena perspectiva a largo plazo, el próximo año puede ser más suave en el segmento offshore, sobre todo, por el calendario de los proyectos", explican desde Redburn, que han recortado la previsión de ebit (beneficios antes de impuestos e intereses) en un 7% para 2020 y en un 5% para 2021, manteniendo intacta, eso sí, la de este año.

Tras este cambio, el 56% de los expertos siguen recomendando tomar posiciones en Siemens Gamesa, el 32% mantenerlas y solo un 12% de los mismos sugiere cerrar la posición.

Objetivo en los 17,5 euros

Desde el punto de vista técnico, "Gamesa está superando el techo del amplio movimiento lateral desarrollado en los últimos meses, lo que abre la puerta a mayores subidas que podrían ir hasta los 17,5 euros", explica Carlos Almarza, analista de Ecotrader.

No obstante, según el experto, "a corto plazo estamos asistiendo a una consolidación de las últimas subidas pero no habrá debilidad destacable mientras no pierda los 14,15 euros". "Sólo si viéramos una recaída que aproximara sus títulos a la zona de los 13,5/13,30 aconsejaríamos tomar posiciones", concluye Almarza.

