El mercado otorga a Unicaja un peso del 57% en su fusión con Liberbank

El peso que tendrán Unicaja y Liberbank dentro de la entidad que resulte del proceso de fusión actual continúa siendo bastante más favorable para la entidad andaluza, aun contando con el efecto distorsionador que supuso el amago de opa de Abanca. Desde el pasado 12 de diciembre, día en el que ambas compañías reconocieron públicamente el inicio de conversaciones, el mercado arbitra una ecuación de canje favorable para Unicaja del 57% -excluidas las tres sesiones en las que cotizó una posible operación corporativa de la entidad que preside Juan Carlos Escotet- frente al 43% para Liberbank, considerando la capitalización media de los dos bancos en estos casi tres meses.

Fuentes próximas al proceso de fusión reconocen, sin embargo, que el periodo de cálculo para hacer el canje será previo al 12 de diciembre "por el impacto que ha tenido en la acción de ambas entidades" este anuncio, a pesar de que Liberbank es la única de las dos firmas que aguanta en positivo, cerca de un 9% por encima del nivel al que cotizaba el día antes de dar a conocer la operación. Si se toma como referencia un periodo de seis meses o un año previo al 12 de diciembre, la ecuación resultaría todavía más favorable para Unicaja. La balanza se inclinaría del lado de la entidad que preside Manuel Azuaga con un peso por encima del 70% en ambos casos, ya que el precio medio por acción de Unicaja ha sido de 1,12 euros en seis meses -frente a 0,43 de Liberbank- o de hasta 1,40 euros en un año -casi tres veces los 45 céntimos a los que cotizaba la firma con sede en Asturias-.

Liberbank aspira a más

Ambas entidades están ahora cerrando la due diligence (o auditoría de compra, en la jerga) que, previsiblemente, estará terminada en las próximas dos semanas; como paso previo a resolver la ecuación de canje del nuevo banco en común. La idea era llevar a cada una de las Juntas ordinarias de Accionistas -que se deben celebrar antes del 30 de abril- el proceso de fusión, pero fuentes conocedoras de la situación reconocen que es muy probable que no se llegue a tiempo ya que se debe convocar con un mes de antelación, esto es, antes del 30 de marzo, con el proceso ya cerrado. Estas mismas fuentes sugieren que será llevada ante los accionistas en una convocatoria extraordinaria que podría celebrarse en mayo.

Personas próximas a las negociaciones aseguran que el canje se determinará en base a la due diligence que se está llevando a cabo, aunque no descartan que "la estrategia de algunos accionistas de Liberbank -no las fundaciones-", ajenos a la dirección, podrían haber pasado por utilizar la oferta de Abanca para elevar algo su atractivo, aunque la jugada se les habría vuelto "en contra". Esta opa frustrada ponía un precio de 58 céntimos a las acciones de Liberbank, aunque la acción solo llegó a alcanzar los 0,47 euros tras conocer las intenciones de Escotet, prueba de que el mercado no se terminó de creer la operación. Por su parte, fuentes próximas a Unicaja siempre han recalcado que la entidad no entraría, en ningún caso, "en una guerra de precios" y que su hoja de ruta podría continuar "en solitario" en caso de que las conversaciones no lleguen a buen puerto. El futuro de Liberbank, en cambio, parece vinculado a un tercero.

Atractivo para el accionista

Liberbank y Unicaja ostentan la mejor recomendación de compra del sector bancario -consejo que tan sólo comparten con Santander- y un potencial alcista superior al 30% a un año vista de manera independiente.

"Creemos que Unicaja puede ofrecer 0,52 acciones por cada acción de Liberbank, valorando a esta última a 58 céntimos, con un 38% de potencial alcista. En este escenario de fusión, Unicaja valdría 1,45 euros, un 43,5% más. Es un buen lugar para estar", calculan los analistas de Citi.

A corto plazo, sin embargo, el mercado no descarta una ampliación de capital de algo menos de 400 millones de euros, lo que supone un 13,6% del valor conjunto de ambas entidades, con la dilución que implicaría para el accionista que no acuda.

"Una ampliación de capital es posible, pero sería innecesaria", consideran los expertos de BBVA, ante el "exceso de capital de Unicaja", "la reducción de costes" o una "potencial aceleración de la venta de activos inmobiliarios" por parte de ambos grupos. Además, reconocen que el hecho de que el peso de la fundación de Unicaja baje del 40% que aconseja Bruselas gracias a la fusión "evitará que se necesite ampliar capital para diluir su participación".