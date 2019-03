Dia acusa a LetterOne de abocar a la firma a una "disolución judicial"

El consejo de administración de Dia asegura que el plan lanzado por LetterOne –una ampliación de 500 millones de euros condicionada al éxito de la opa– arroja a los accionistas de la firma a una "difícil disyuntiva" a la hora de tener que elegir entre dos hojas de ruta, sin que por ello se garantice que ninguna de ellas tenga éxito, abocando a Dia a "la inviabilidad o la disolución judicial".

Además, el consejo liderado por Borja de la Cierva, consejero delegado de la firma, señala que "la propuesta (...) planteada por Letterone, combinada con su opa, no permite a todos los accionistas actuales de Dia participar en el potencial de creación de valor futuro de la Sociedad" ya que la operación está condicionada a que Fridman controle, al menos, "el 64,5% del capital", según argumenta la compañía en un comunicado adjunto al hecho relevante en el que recoge el punto del día propuesto por LetterOne que se incluirá en la Junta de Accionistas que se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria el próximo 20 de marzo.

Dia habla de "las incertidumbres" que supone el plan de L1 Retail ya que pondrá en riesgo el acuerdo de financiación que el consejo tiene firmado con la banca, y porque la aprobación de la opa no llegará, previsiblemente, a tiempo.

"La propuesta de aumento de capital de Dia planteada por Letterone, combinada con su opa y el anuncio de su intención de no votar a favor de la propuesta de aumento de capital planteada por el consejo de administración no garantizan que las necesidades y obligaciones del grupo a corto plazo queden debidamente atendidas y resueltas", apunta el consejo en el escrito. Para ello, la cadena de distribución argumenta su oposición al plan de LetterOne en cuatro puntos.

Para empezar consideran que el timing previsto para la opa llegará tarde. "No hay certeza de que la propuesta permita reestablecer, dentro de los estrictos plazos previstos en la normativa vigente, el equilibrio patrimonial de la Sociedad removiendo la causa de disolución legal en la que se encuentra" ni se propone "una alternativa eficaz para resolver el actual desbalance patrimonial, lo que podría abocar a la Sociedad (...) a un proceso de disolución judicial", apuntan. Dia tiene firmado con la banca acreedora un plan de refinanciación por el cual debe asumir el pago de una línea de liquidez el próximo 31 de mayo de 896 millones de euros, además de un préstamo a largo plazo por otros 795 millones. Además, el próximo 22 de julio vence un bono emitido en mercado por un importe de 305,7 millones de euros, algo, esto último, a lo que "no dan certeza". "LetterOne no ha indicado que haya alcanzado un acuerdo con los bancos acreedores", recalca el consejo, aunque sí menciona "las diferencias significativas" que existen entre el acuerdo de la firma con las entidades y las propuestas que ha hecho públicas LetterOne.

La cadena considera, además, que "la propuesta de Letterone podría retrasar sustancialmente la entrada de los fondos del aumento de capital, demorando su aplicación por el grupo" para cubrir "las necesidades previstas en el plan de negocio".