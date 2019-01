Cómo evitar un 'atraco' con los gastos de custodia que paga

La brecha entre operar con el bróker más caro y el más barato en lo que se refiere sólo a la comisión de custodia puede suponer que un inversor pase de no pagar nada -es el caso de las firmas cien por cien online- a asumir un coste anual de más de 650 euros por una cartera tipo de bolsa española de 300.000 euros. Ahora bien, hasta en el caso del bróker menos atractivo el gasto para el inversor de tener una cartera estable siempre será mucho menor a lo que cobran los fondos de inversión por comisiones de gestión.

Según datos ofrecidos por Morningstar, este coste se sitúa, de media, en el 1,72% para los productos que invierten en renta variable nacional, ocho veces más que el 0,22% que, en promedio, aplican las entidades por custodiar una cartera. Esta situación no es tan onerosa cuando la inversión se produce en los mercados internacionales -Europa y EEUU-. Los intermediarios bancarios cobran un 0,45% al año por custodiar una cartera; algo menos de tres veces lo que aplican los fondos -hasta el 1,16%-; para ellos es mucho más económico invertir fuera de España.

Desde elEconomista hemos querido realizar una comparativa entre, exclusivamente, los costes de custodia que aplican los brókeres nacionales, sin tener en cuenta las comisiones de compra y venta de acciones, la de mantenimiento, el cánon de bolsa, el cobro de dividendos o, incluso, el sobrecoste que puede suponer para un accionista no realizar determinado nú-mero de operaciones en un periodo de tiempo, entre otros. Tampoco los fondos de inversión tienen como gasto único para sus partícipes los relacionados con la gestión. En su caso, se ha dejado de lado el denominado, en el argot financiero, TER (Total Expense Ratio o, traducido, ratio total de gastos) que incluye los gastos totales que debe asumir un inversor de fondos por la rotación de la cartera. En este ejercicio teórico, y sólo dadas las dos variables, gastos de custodia frente a gestión, resulta mucho más barato hacerlo a través de un bróker que, claro está, no cuenta con el valor añadido que aportan los gestores de fondos. Sin embargo, sí puede ser una alternativa más económica para quienes son partícipes de los conocidos como fondos indexados, similares a un ETF, ya que replican al índice de referencia (benchmark, en la jerga) y cuentan, por tanto, con una gestión prácticamente nula, a pesar de que sí cobran por ello. No obstante, hay brókeres que son más costosos que la gestión que aplican estos fondos.

Los brókeres más caros

En este supuesto, ¿qué bróker elegir? La diferencia entre el bróker más caro y el más barato -operadores online por el que el gasto es cero- en el supuesto de una cartera nacional y una inversión de 50.000 euros puede ahorrarle hasta 400 euros. Y para una cartera internacional, hasta 500 euros. En el primer caso, la custodia de acciones españolas más costosa para el inversor está en manos de BBVA, Unicaja y Renta 4. La entidad que preside Carlos Torres aplica una comisión máxima del 0,8% para las operaciones nacionales y de hasta el 1% en el caso de las internacionales. En el supuesto de contar con un importe en cuenta de 50.000 euros el coste para el accionista alcanzaría los 500 euros; mientras que sobre una cartera de 300.000 euros sólo en custodia el banco se llevaría 2.400 euros. En el caso de acciones internacionales, el inversor deberá pagar 500 y 3.000 euros, respectivamente.

No obstante, la entidad tiene abiertas hasta cinco plataformas con las que poder operar, siendo la más económica de todas BBVA Trader, con cero comisiones por custodiar valores tras la desaparición a finales de 2016 de Uno-e. Esta entidad, cien por cien digital, fue la gran apuesta de transformación del banco impulsada por el hoy ex presidente, Francisco González. Logró romper el mercado al implantar una tarifa plana para operar. Sin embargo, clientes que han sufrido la situación reconocen que los antiguos clientes de la firma han visto cómo, al reconvertirse en usuarios del bróker de BBVA, les han duplicado, incluso, las comisiones de custodia.

El inversor debe tener en cuenta que a estos costes hay que sumar el gasto por compra/venta de acciones, entre otros, que en el caso de BBVA Trader -su versión más económica- sería de 18 por euros sobre un importe de 50.000 euros y de 90 euros para los 300.000. En operaciones internacionales, el coste es el mismo en el caso del mayor importe, y de 55 euros para los 50.000, según datos facilitados por la entidad.

Unicaja, cuya comisión de custodia es de un 0,45% anualizada o, lo que es lo mismo, 225 euros para una cartera de 50.000 euros, y de 1.350 euros para una de 300.000 euros, tiene el segundo bróker más caro de entre las firmas nacionales. Aunque, paradójicamente, es el que menos diferencia presenta entre operar en España o hacerlo en el extranjero -supondría 250 y hasta 1.500 euros, en cada supuesto-, ya que parte de tarifas elevadas en comparación con otros operadores. Por compra/venta de acciones la entidad malagueña, hoy en proceso de fusionarse con Liberbank, le aplicará un cobro de entre 6 o 7 euros o del 0,35% sobre el efectivo, dependiendo tanto del importe como del número de operaciones que realice al año. Algo más abajo aparecen Renta 4 (supondría un gasto de 198 y 1.188 euros, respectivamente, en custodia nacional, aunque en internacional es más barata) y Banco Santander (con un coste de 125 y 750 euros).

En la custodia de acciones internacionales, Banco Santander figura como la opción más costosa a la par con BBVA. El coste, en este sentido, es también de 500 euros para una cartera de 50.000 euros y de hasta 3.000 sobre los 300.000 euros. Bankia, que sí es una de las alternativas más económicas para un portfolio nacional no lo es en el caso de valores internacionales, por los que la cuota de custodia es de un 0,4% al trimestre, es decir, un coste de 400 euros al año. El mismo coste que CaixaBank.

Y los más baratos

Los nuevos operadores digitales se cuelan, una vez más, como los más económicos para invertir, ya que, en el caso de DeGiro, ClickTrade y SelfBank no cobran gastos por esta gestión. ¿Cómo lo hacen? Su idea es tomar a todos los clientes minoristas europeos como un solo inversor profesional, lo que se denomina en mercados cuenta ómnibus. Es decir, consiste en cobrar el cánon de bolsa a un solo inversor -el bróker- y éste posteriormente divide el gasto entre sus distintos clientes, frente al modelo de las entidades tradicionales donde se abre una cuenta por cada inversor, de ahí que el coste para el cliente final sea superior. Openbank, que tradicionalmente ha aplicado por la custodia un 0,15% en acciones nacionales y un 0,6% en internacionales, cuenta con una promoción que durará todo 2019 por la que no cobrará por este concepto.

Según los datos aportados por estas entidades, sin contar con los nuevos operadores digitales anteriormente mencionados, GVC Gaesco es la alternativa más barata para un portfolio nacional. Tiene una comisión de custodia de un 0,1% anual, es decir, un coste de 50 euros para una inversión de 50.000 euros, y de 300 euros para inversión seis veces mayor . Tras ésta, los más económicos son Bankia (con un coste de 60 y 360 euros, para cada cuantía) y Openbank (75 y 450 euros, respectivamente).

GVC Gaesco también repite como la opción más económica en el caso de una cartera de bolsa internacional, cuyo coste, un 0,2% anualizado, sería de 100 euros si se invierten 50.000 euros y de 600 euros para 300.000 euros. Los brókeres de Bankinter y Renta 4 también cuentan con bajas comisiones. El primero de ellos aplica una comisión de custodia del 0,05% trimestral, es decir, 100 euros al año en una inversión de 50.000 euros, mientras que en Renta 4 el coste al año es de 102 euros sobre la misma cuantía.