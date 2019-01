Lombard Odier: "La economía estadounidense se asemeja a la imagen de un deportista que toma esteroides"

La situación macroeconómica en EEUU preocupa a Samy Chaar, el economista Jefe de Lombard Odier, quien a pesar de todo asegura que estamos mejor preparados que hace 10 años para un nuevo accidente económico. Sea como sea, "ya no es hora de incrementar posiciones en el mercado bursátil".

¿Ve algún tipo de riesgo en la economía de EEUU?

La estadounidense es una economía que lo está haciendo bien, que se está comportando mejor que la europea y que algunas asiáticas. Sin embargo, detrás de un movimiento de este tipo, se encuentra un gran experimento económico. Y es que, al mismo tiempo que todo va bien -desempleo muy bajo, actividad económica creciente, etc.-, hay un estímulo fiscal muy elevado. Y eso es algo poco usual. Normalmente cuando las cosas van bien, se reduce la deuda y se guarda el dinero para más adelante, y ahora está ocurriendo lo contrario. La economía estadounidense se asemeja a la imagen de un deportista que toma esteroides: todo va bien, pero cuando miras lo que hay detrás, te das cuenta que es por los estímulos fiscales que lo están impulsando.

¿Es por eso por lo que el déficit de EEUU se sigue incrementando?

Sí. Es la primera vez en la historia que, a pesar de que el desempleo está bajando y de que las cosas van bien económicamente hablando, se está incrementando el déficit. Eso tiene unas implicaciones económicas evidentes cuando lo haces con la economía yendo bien y con casi pleno empleo: los salarios crecerán, la inflación también... y la Fed solo podrá subir tipos.

¿Es ese el origen de la guerra dialéctica entre Donald Trump y Jerome Powell?

Jerome Powell tiene el mandato de mantener una política monetaria coherente para una situación de pleno empleo y de inflación en torno al 2%. Y ante esas circunstancias, lo único que puede hacer es elevar los tipos de interés. Trump por contra, es un político y no es el primer presidente que se ha dedicado a poner presión sobre la Fed cuando esta sube los tipos de interés en un año electoral. Bush (padre), por ejemplo, lo hizo también en los noventa. Es normal que un político culpe a la Reserva Federal cuando hay elecciones pero teniendo en cuenta el escenario al que se enfrenta Jerome Powell lo normal es que la Fed siga subiendo tipos, porque no tiene otra elección y necesita ser coherente con su mandato.

¿No cree que puedan virar las estimaciones de subidas de tipos en EEUU?

La Fed ya ha subido los tipos de interés en diciembre, marzo, junio, septiembre y ahora en diciembre. De cara a 2019 deberíamos ver tres subidas del precio del dinero. Los salarios están creciendo, inflación también y por tanto la Fed no tiene más opciones que subir tipos si quiere ser coherente con su mandato. Sé que en el mercado hay una sensación de que quizás la Fed debe dejar de subir los tipos, pero yo no estoy de acuerdo. Economía fuerte, pleno empleo, inflación rebotando... sinceramente creo que es hora de seguir subiendo.

El encarecimiento del precio del dinero en EEUU, ¿puede ser el que lleve a una corrección mundial?

Para nosotros, la volatilidad que se está viendo en los últimos meses en las bolsas mundiales solo responde al incremento en el coste de capital en EEUU que está poniendo más presión sobre la gente, es decir, a la subida de los tipos de interés y no a lo que sucede en los países emergentes, ni a lo que esté ocurriendo en Europa, ni con el presupuesto italiano, ni siquiera el Brexit. En mi opinión nunca se ha dado una crisis económica, un accidente económico, o una corrección de mercado sin que los tipos de interés hayan tenido algo que ver. Siempre que los tipos de interés reales de los fondos de la Fed -deflactados según el IPC subyacente- han sido superiores al crecimiento potencial de la producción en EEUU hemos tenido una gran crisis. Pasó a finales de los 80, con la burbuja tecnológica, y con las subprime en la gran recesión de 2008.

¿Ve cercano ese accidente económico?

Se ha acabado el periodo de dinero gratis en dólares, pero puede tardar tiempo en que ocurra este accidente porque no vemos una recesión en los próximos 12 meses en EEUU. Así que tenemos 12 meses al menos para prepararnos. Despacio y poco a poco reduciendo riesgos, -no de manera violenta- hay que cambiar la mentalidad. Y es que, ya no estamos en un entorno en el que se deba tomar riesgos, sino en uno en el que se debe empezar a reducirlos. Los finales de ciclo es en los que se ve una mayor volatilidad y en los que tienes que separar los activos que dan muestras de fortaleza de los que no. La historia desde ahora hasta que realmente sea el final del ciclo será la historia de pequeños accidentes cada vez más frecuentes que vayan creando volatilidad, pero va a llevar tiempo hasta que los actores económicos sientan realmente el pánico

¿Qué tipo de crisis cree usted que tendremos?

No creo que veamos una crisis sistémica masiva como la de 2008 en Europa o como la de 2007 en EEUU. Creo que tendremos una crisis como las que ya hemos olvidado y que consiste en una ralentización de la economía o incluso una recesión y una caída de los mercados con su posterior recuperación. ¿Por qué?, porque creo que, económicamente hablando, tenemos ahora menos excesos que hace 10 años.

¿Espera un 'rally' de comienzo de año?

Si realmente se produce, estaríamos tocando un techo de mercado en ese momento. Cuando hay dinero gratis, se puede aprovechar para comprar en las correcciones de mercado, pero cuando el oxígeno en el aire no sobra, como ahora, sueles tratar de vender en los rallies y esa será nuestra mentalidad de cara a los próximos 6-12 meses. Trataremos de vender las partes más vulnerable e ilíquidas del mercado: High Yield, por ejemplo. Renta variable, no es algo que tengamos en mente vender por ahora porque tiene liquidez y porque tenemos en cartera buenas compañías que están obteniendo beneficios sanos. Creo ya tendremos tiempo de vender acciones. Lo que quiero es reestructurar la parte de renta fija de la cartera porque si quieres hacer una cartera robusta, solo puedes hacerlo cuando las cosas van bien, no en periodos de alta volatilidad cuando normalmente sufres problemas de liquidez en el mercado de renta fija.